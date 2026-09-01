Perú

‘Jhonsson Pulpo’ fue entregado a la Policía peruana en Desaguadero tras ser expulsado de Bolivia y será trasladado a Lima

Las autoridades bolivianas identificaron a Cruz Torres como integrante principal y presunto cabecilla de la organización criminal de origen trujillano

‘Jhonsson Pulpo’ fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú en el CEBAF de Desaguadero.
‘Jhonsson Pulpo’ fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú en el CEBAF de Desaguadero.
Guardar

Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido con el alias de ‘Jhonsson Pulpo’ y señalado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo, fue entregado este 1 de septiembre a agentes de la Policía Nacional del Perú en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, en la frontera entre Perú y Bolivia.

El detenido permanece bajo custodia policial tras su captura en la ciudad de La Paz. Las autoridades de Bolivia dispusieron su expulsión hacia territorio peruano, debido a que Cruz Torres se encontraba de manera irregular en ese país.

PUBLICIDAD

Junto al presunto líder de ‘Los Pulpos’ también fue entregado Gabriel Alexander Saul Mendocilla Gómez, de 23 años, quien fue detenido durante el mismo operativo. Ambos fueron trasladados hasta el punto fronterizo para quedar bajo responsabilidad de las autoridades peruanas.

La captura de Cruz Torres se produjo durante una intervención ejecutada por la Policía Boliviana en La Paz. El caso involucra además una sentencia de cadena perpetua vigente en Perú y una notificación roja de Interpol, según la información proporcionada por las autoridades bolivianas.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Jhonsson Smith Cruz TorresBoliviaLos PulposPNPCEBAFDesaguaderoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

‘Nacho’ está listo para dar inicio a su recorrido en el último Grand Slam, en el que quiere llegar lo más lejos posible. Su primer obstáculo será representado por un viejo conocido. Sigue las incidencias del enfrentamiento

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Padre de empresario secuestrado admite que pagó por liberación y desmiente al Gobierno: “La PNP está coludida”

Eleuterio Lara aseguró que realizó las gestiones por sus propios medios y puso en duda el seguimiento de las cámaras de seguridad durante el secuestro

Padre de empresario secuestrado admite que pagó por liberación y desmiente al Gobierno: “La PNP está coludida”

Se reveló que Alianza Lima pagaba a representante de Paolo Guerrero para asesorías: “Por eso salieron comunicados bien tipeados”

Enrique de la Rosa contó sobre el papel que tenía el manager del ‘Depredador’ dentro del club victoriano generando reacciones entre los hinchas

Se reveló que Alianza Lima pagaba a representante de Paolo Guerrero para asesorías: “Por eso salieron comunicados bien tipeados”

Mario Irivarren responde a Magaly Medina por decirle ‘migajero’: “Tu tema con Jefferson no es el mío”

El streamer afirmó que su publicación fue una broma para “bajar pepita” y aclaró que no tiene relación con el conflicto entre Magaly y Jefferson .

Mario Irivarren responde a Magaly Medina por decirle ‘migajero’: “Tu tema con Jefferson no es el mío”

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario remontó de gran forma a UTC en Cajamarca. Mientras que Alianza Lima cayó con Deportivo Garcilaso en Matute. Sporting Cristal, por su lado, perdió con Sport Boys, el equipo sensación

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Se quedan sin dinero?: Norma Yarrow presenta proyecto de ley para eliminar financiamiento público a partidos políticos

¿Se quedan sin dinero?: Norma Yarrow presenta proyecto de ley para eliminar financiamiento público a partidos políticos

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de la fiscal Elizabeth Peralta por caso Andrés Hurtado

Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

Ministro César Astudillo niega respaldo a Óscar Arriola, pero “todavía” no le pedirá su renuncia

Fiscal acusado en caso Chibolín pide archivar investigación contra Jenss Lara Tantaquilla por minería ilegal

ENTRETENIMIENTO

Mario Irivarren responde a Magaly Medina por decirle ‘migajero’: “Tu tema con Jefferson no es el mío”

Mario Irivarren responde a Magaly Medina por decirle ‘migajero’: “Tu tema con Jefferson no es el mío”

Jota Benz explica por qué no aplican el 50/50 con Angie Arizaga: "Los dos somos un equipo, apostamos por llegar al mismo lugar"

La violenta reacción de Óscar Custodio con la prensa al llegar a Ministerio Público por caso de Naldy Saldaña

El duro testimonio de Valeria Piazza sobre su recaída: así fue el regreso del síndrome de Behçet tras casi diez años

Perú es el más votado en el Mundial de Comidas con casi tres millones de votos y ya tiene rival para cuartos de final

DEPORTES

Se reveló que Alianza Lima pagaba a representante de Paolo Guerrero para asesorías: “Por eso salieron comunicados bien tipeados”

Se reveló que Alianza Lima pagaba a representante de Paolo Guerrero para asesorías: “Por eso salieron comunicados bien tipeados”

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Reimond Manco apuntó contra el ego de Pablo Guede y le pidió mayor autocrítica tras la caída de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso

El jugador que Christian Cueva y Carlos Zambrano quieren para Sport Boys pensando en el centenario del club en 2027