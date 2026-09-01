‘Jhonsson Pulpo’ fue entregado a la Policía peruana en Desaguadero tras ser expulsado de Bolivia y será trasladado a Lima

‘Jhonsson Pulpo’ fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú en el CEBAF de Desaguadero.

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Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido con el alias de ‘Jhonsson Pulpo’ y señalado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo, fue entregado este 1 de septiembre a agentes de la Policía Nacional del Perú en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, en la frontera entre Perú y Bolivia.

El detenido permanece bajo custodia policial tras su captura en la ciudad de La Paz. Las autoridades de Bolivia dispusieron su expulsión hacia territorio peruano, debido a que Cruz Torres se encontraba de manera irregular en ese país.

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Junto al presunto líder de ‘Los Pulpos’ también fue entregado Gabriel Alexander Saul Mendocilla Gómez, de 23 años, quien fue detenido durante el mismo operativo. Ambos fueron trasladados hasta el punto fronterizo para quedar bajo responsabilidad de las autoridades peruanas.

La captura de Cruz Torres se produjo durante una intervención ejecutada por la Policía Boliviana en La Paz. El caso involucra además una sentencia de cadena perpetua vigente en Perú y una notificación roja de Interpol, según la información proporcionada por las autoridades bolivianas.

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