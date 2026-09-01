Perú

Cesar Astudillo viaja a Trujillo y no descarta que policías facilitaron los uniformes usados en la masacre: “Tomaré acciones radicales”

El ministro del Interior reveló que los cinco integrantes de Los Pulpos detenidos confesaron su participación en el ataque que dejó cuatro muertos y al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla secuestrado. Hay equipos investigando una posible conexión entre efectivos de la PNP y la banda, y no descartó cambios en el mando policial de la región

El Ministro del Interior, César Astudillo, ofrece detalles sobre la investigación y liberación del comerciante secuestrado en Trujillo, abordando la identidad de los detenidos y la posible implicación de malos efectivos policiales | Canal N
Guardar

El ministro del Interior, César Astudillo, advirtió que tomará “acciones radicales” en Trujillo tras el ataque de la madrugada del domingo 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín, donde cuatro personas fueron asesinadas y el empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado por sujetos disfrazados de policías. En declaraciones a Canal N, el ministro confirmó que cinco integrantes de la banda criminal Los Pulpos están detenidos, que la investigación no descarta una conexión con efectivos policiales y que él mismo viajará a Trujillo para supervisar los cambios.

Astudillo evita confirmar pago por rescate de empresario minero

Lara Tantaquilla fue liberado el lunes 31 de agosto, cerca de la carretera Huanchaco, al norte de Trujillo, tras permanecer más de 36 horas en cautiverio. El ministro Astudillo fue preciso sobre la distinción entre los términos: “El rescatado es cuando interviene un equipo policial o militar y lo rescata con violencia. Liberado es cuando la familia negocia con el secuestrador y lo liberan”. Sobre si medió un pago de dinero, el ministro no confirmó ni desmintió: “Yo no lo puedo decir todavía”. El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, había señalado antes que en todo secuestro hay una negociación, pero aclaró que la investigación determinará si hubo desembolso.

PUBLICIDAD

El móvil: disputa entre bandas o venganza

Astudillo señaló en Canal N que la investigación maneja dos hipótesis. La primera apunta a una disputa por el control de la seguridad de organizaciones mineras: el empresario habría cambiado de organización protectora, lo que habría desencadenado el ataque. La segunda es una venganza. “No, todavía no es nada certero”, admitió el ministro, y pidió a la población no apresurarse.

“Con esto es muy difícil apresurarnos a decir cosas de las que no estamos seguros. Cuando la policía termine su investigación y tenga elementos de juicio razonables para hacerlos conocer, la población tiene que enterarse inmediatamente”.

Sobre la autoría, César Astudillo fue contundente pese a la cautela: “Todo indica que son ellos. Las investigaciones, los expertos de DIRIN dicen: ‘Han sido Los Pulpos’”. La banda, con raíces en el distrito de El Porvenir y más de tres décadas de actividad criminal en La Libertad, opera con más de 100 integrantes dedicados a extorsiones, sicariato, secuestros y actividades vinculadas a la minería ilegal.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior, César Astudillo, se pronuncia sobre el reciente rescate en Trujillo. Explica que las principales hipótesis de la investigación apuntan a una guerra entre bandas por el control de la seguridad en la minería y a una posible venganza | Canal N

La posible conexión entre delincuentes y efectivos de la PNP

Uno de los flancos más sensibles de la investigación es el origen de los uniformes tácticos usados en el ataque. Astudillo reconoció que existe un mercado informal donde se venden sin ningún tipo de control: “Hay sitios donde lo venden sin ninguna garantía, sin ninguna presentación”. Sobre la posibilidad de que un efectivo policial haya facilitado las prendas, el ministro no descartó la hipótesis: “Eso lo estamos viendo. No podemos investigar todo a la vez”.

El ministro también confirmó que existen imágenes de un patrullero policial en las inmediaciones durante el ataque, dato que abre la hipótesis de una conexión entre efectivos de la Policía de Trujillo y la banda. Astudillo precisó que viaja a la ciudad precisamente para recibir información de primera mano de los equipos de investigación y que, de confirmarse vínculos, tomará “acciones drásticas”.

No se ha pedido la renuncia de Óscar Arriola

Astudillo anunció que permanecerá en Trujillo “los días que sean necesarios” hasta tener garantías de que los cambios implementados sean suficientes para que la ciudad “merezca vivir en paz, que hace años de años requiere esa tranquilidad”. El ministro también señaló que el Ministerio del Interior requiere tecnología para acelerar las investigaciones: geolocalización, interceptación de comunicaciones y laboratorios de criminalística. “Solamente hay uno en Lima y otro en Piura, y quisiéramos tener en varios sitios para que esto sea mucho más rápido”, indicó.

El ministro del Interior, César Astudillo, se pronuncia sobre la gestión del Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, en medio de la crisis de inseguridad. Afirma que si bien existe una ley que lo nombra por dos años, "esto no es ningún espaldarazo" y que todos los funcionarios, incluido Arriola, están en constante evaluación | Canal N

Astudillo fue consultado sobre los pedidos de remoción del comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Descartó que su postura implique un respaldo: “Todos estamos en evaluación, desde el ministro hasta el último suboficial”. Reconoció que aún no se le ha pedido a Arriola un paso al costado —“todavía”, respondió cuando se lo preguntaron directamente— pero garantizó que la evaluación derivará en decisiones: “En algún momento se verá y, como les garantizo, se verá”.

Temas Relacionados

Cesar AstudilloLos PulposSecuestros en PerúTrujilloperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de USD 45 millones salieron de Perú para financiar estudios en el extranjero: este país concentró casi un tercio de los envíos

Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos completaron el top 5 de países receptores de envíos internacionales desde Perú para estudiantes

Más de USD 45 millones salieron de Perú para financiar estudios en el extranjero: este país concentró casi un tercio de los envíos

¿Qué es un fondo de desarrollo inmobiliario? 5 claves para sumarse al boom de la vivienda sin comprar un departamento en Perú

Los fondos y vehículos de desarrollo inmobiliario gestionados desde Perú alcanzarán entre USD 500 millones y USD 700 millones en 2026, de acuerdo con Conexa Financial Group

¿Qué es un fondo de desarrollo inmobiliario? 5 claves para sumarse al boom de la vivienda sin comprar un departamento en Perú

Dos de cada tres empresas en Perú asume compromisos climáticos, pero solo el 23% cumple su meta de reducción de emisiones

Las normas NIIF S1 y NIIF S2 ganan terreno en Perú porque el acceso a financiamiento exige información de sostenibilidad comparable, pero el trecho todavía es largo por recorrer, según Perú Sostenible

Dos de cada tres empresas en Perú asume compromisos climáticos, pero solo el 23% cumple su meta de reducción de emisiones

En picada: pasajeros en conexión por el Jorge Chávez cayeron 21,41% en junio tras cobro de la TUUA internacional

Lima Airport Partners propuso reducir la tarifa de transferencia internacional de USD 10,05 más IGV a USD 6,40 más IGV e incorporarla al precio del boleto, pero el cambio aún requiere acuerdos con las aerolíneas

En picada: pasajeros en conexión por el Jorge Chávez cayeron 21,41% en junio tras cobro de la TUUA internacional

ATU aclara qué multas de transporte no tendrán reducción del 90 %: conoce las infracciones excluidas

La rebaja busca facilitar la regularización de deudas, pero no flexibiliza las normas de transporte ni elimina las obligaciones legales y técnicas de los operadores

ATU aclara qué multas de transporte no tendrán reducción del 90 %: conoce las infracciones excluidas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Astudillo reveló por qué no estuvo en Trujillo tras el secuestro de empresario minero: “Mi ausencia ha sido por un tema personal”

César Astudillo reveló por qué no estuvo en Trujillo tras el secuestro de empresario minero: “Mi ausencia ha sido por un tema personal”

PJ sentencia a diputada fujimorista Jessica Navas a pagar reparación de S/ 150 mil por caso de malversación de fondos

Juntos por el Perú presenta segundo proyecto para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

El ministro Rafael Belaúnde justifica la ausencia de César Astudillo, titular del Mininter, en el operativo de Trujillo

ENTRETENIMIENTO

Gabriel Calvo se puso nervioso y evitó que mostraran su chat con Keiko Fujimori: “Me vas a meter en un problema”

Gabriel Calvo se puso nervioso y evitó que mostraran su chat con Keiko Fujimori: “Me vas a meter en un problema”

Murió Edith Barr a los 90 años: el legado de la voz que marcó la música criolla

Murió Edith Barr, la ‘Flor Morena’ de la música criolla, a los 90 años

Mario Hart se pronuncia tras imágenes de Korina Rivadeneira con misterioso joven: “Yo sé perfectamente quien es”

María Becerra volverá a Lima con su Quimera Tour: fecha, lugar y venta de entradas

DEPORTES

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, sostiene conversaciones con Botafogo para fichar tras eliminarlo de Copa Sudamericana

Se reveló que Alianza Lima pagaba cuantioso monto a representante de Paolo Guerrero por asesoría de comunicaciones

Adrián Ugarriza fichó por el campeón de Israel y jugará la Europa League 2026/27: se enfrentará a Juventus

Carlos Zambrano se quebró en llanto y fue consolado tras victoria de Sport Boys ante Sporting Cristal