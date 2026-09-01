Cesar Astudillo viaja a Trujillo y no descarta que policías facilitaron los uniformes usados en la masacre: “Tomaré acciones radicales”

El Ministro del Interior, César Astudillo, ofrece detalles sobre la investigación y liberación del comerciante secuestrado en Trujillo, abordando la identidad de los detenidos y la posible implicación de malos efectivos policiales | Canal N

Guardar

El ministro del Interior, César Astudillo, advirtió que tomará “acciones radicales” en Trujillo tras el ataque de la madrugada del domingo 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín, donde cuatro personas fueron asesinadas y el empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado por sujetos disfrazados de policías. En declaraciones a Canal N, el ministro confirmó que cinco integrantes de la banda criminal Los Pulpos están detenidos, que la investigación no descarta una conexión con efectivos policiales y que él mismo viajará a Trujillo para supervisar los cambios.

Astudillo evita confirmar pago por rescate de empresario minero

Lara Tantaquilla fue liberado el lunes 31 de agosto, cerca de la carretera Huanchaco, al norte de Trujillo, tras permanecer más de 36 horas en cautiverio. El ministro Astudillo fue preciso sobre la distinción entre los términos: “El rescatado es cuando interviene un equipo policial o militar y lo rescata con violencia. Liberado es cuando la familia negocia con el secuestrador y lo liberan”. Sobre si medió un pago de dinero, el ministro no confirmó ni desmintió: “Yo no lo puedo decir todavía”. El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, había señalado antes que en todo secuestro hay una negociación, pero aclaró que la investigación determinará si hubo desembolso.

PUBLICIDAD

El móvil: disputa entre bandas o venganza

Astudillo señaló en Canal N que la investigación maneja dos hipótesis. La primera apunta a una disputa por el control de la seguridad de organizaciones mineras: el empresario habría cambiado de organización protectora, lo que habría desencadenado el ataque. La segunda es una venganza. “No, todavía no es nada certero”, admitió el ministro, y pidió a la población no apresurarse.

“Con esto es muy difícil apresurarnos a decir cosas de las que no estamos seguros. Cuando la policía termine su investigación y tenga elementos de juicio razonables para hacerlos conocer, la población tiene que enterarse inmediatamente”.

Sobre la autoría, César Astudillo fue contundente pese a la cautela: “Todo indica que son ellos. Las investigaciones, los expertos de DIRIN dicen: ‘Han sido Los Pulpos’”. La banda, con raíces en el distrito de El Porvenir y más de tres décadas de actividad criminal en La Libertad, opera con más de 100 integrantes dedicados a extorsiones, sicariato, secuestros y actividades vinculadas a la minería ilegal.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior, César Astudillo, se pronuncia sobre el reciente rescate en Trujillo. Explica que las principales hipótesis de la investigación apuntan a una guerra entre bandas por el control de la seguridad en la minería y a una posible venganza | Canal N

La posible conexión entre delincuentes y efectivos de la PNP

Uno de los flancos más sensibles de la investigación es el origen de los uniformes tácticos usados en el ataque. Astudillo reconoció que existe un mercado informal donde se venden sin ningún tipo de control: “Hay sitios donde lo venden sin ninguna garantía, sin ninguna presentación”. Sobre la posibilidad de que un efectivo policial haya facilitado las prendas, el ministro no descartó la hipótesis: “Eso lo estamos viendo. No podemos investigar todo a la vez”.

El ministro también confirmó que existen imágenes de un patrullero policial en las inmediaciones durante el ataque, dato que abre la hipótesis de una conexión entre efectivos de la Policía de Trujillo y la banda. Astudillo precisó que viaja a la ciudad precisamente para recibir información de primera mano de los equipos de investigación y que, de confirmarse vínculos, tomará “acciones drásticas”.

PUBLICIDAD

No se ha pedido la renuncia de Óscar Arriola

Astudillo anunció que permanecerá en Trujillo “los días que sean necesarios” hasta tener garantías de que los cambios implementados sean suficientes para que la ciudad “merezca vivir en paz, que hace años de años requiere esa tranquilidad”. El ministro también señaló que el Ministerio del Interior requiere tecnología para acelerar las investigaciones: geolocalización, interceptación de comunicaciones y laboratorios de criminalística. “Solamente hay uno en Lima y otro en Piura, y quisiéramos tener en varios sitios para que esto sea mucho más rápido”, indicó.

El ministro del Interior, César Astudillo, se pronuncia sobre la gestión del Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, en medio de la crisis de inseguridad. Afirma que si bien existe una ley que lo nombra por dos años, "esto no es ningún espaldarazo" y que todos los funcionarios, incluido Arriola, están en constante evaluación | Canal N

Astudillo fue consultado sobre los pedidos de remoción del comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Descartó que su postura implique un respaldo: “Todos estamos en evaluación, desde el ministro hasta el último suboficial”. Reconoció que aún no se le ha pedido a Arriola un paso al costado —“todavía”, respondió cuando se lo preguntaron directamente— pero garantizó que la evaluación derivará en decisiones: “En algún momento se verá y, como les garantizo, se verá”.

PUBLICIDAD