Perú

Compra de deuda: una cuota mensual más baja podría hacer que termines pagando más al final

La TCEA, el plazo y los cargos adicionales resultan claves para comparar el crédito vigente con la nueva propuesta de traslado

Manos sosteniendo dos documentos financieros con gráficos y tablas, junto a una calculadora y una tarjeta bancaria en un escritorio.
La compra de deuda puede ofrecer una cuota mensual más baja sin reducir el costo total del crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una llamada, un mensaje o una notificación puede traer una propuesta tentadora, trasladar una deuda a otra entidad financiera y empezar a pagar una cuota mensual más baja. Para quien busca ordenar sus gastos, la oferta puede parecer conveniente desde el primer momento, pero reducir la cuota no siempre implica reducir el costo total de la deuda, según explicó Andina.

Detrás de una mensualidad menor puede haber una tasa más baja, pero también un plazo más largo. Por ese motivo, antes de aceptar una compra de deuda, conviene revisar cuánto falta pagar con el crédito actual y cuánto se desembolsará finalmente con la nueva propuesta.

PUBLICIDAD

Balanza de metal sobre mesa de madera con billetes de 100 soles, monedas, peso de hierro, papeles, calculadora y calendario de fondo.
Un crédito de S/10.000 a 12 meses con una TEA de 25 % implica cuotas de около S/938 y un pago acumulado de S/11.262. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plazo extendido eleva el pago total

La gerente de Producto y Marketing de Equifax Perú–Infocorp, Martha Chuquista, explicó el caso de una persona que mantiene una deuda de S/10.000, con un plazo de 12 meses y una tasa efectiva anual (TEA) de 25 %. Bajo este esquema, y considerando únicamente capital e intereses, las cuotas serían de aproximadamente S/938 mensuales, mientras que el pago acumulado alcanzaría los S/11.262.

En un segundo escenario, otra entidad ofrece trasladar los mismos S/10.000 a una TEA menor, de 18 %, pero amplía el plazo a 24 meses. Con estas condiciones, la cuota mensual se reduciría a cerca de S/493. “El ejemplo permite observar que ampliar el plazo puede reducir considerablemente la cuota mensual, pero elevar el monto final pagado”, señaló Chuquista, según recogió la agencia estatal.

PUBLICIDAD

Así, pese a que la mensualidad sería menor, el desembolso acumulado ascendería a aproximadamente S/11.828, un monto superior al del crédito original. La ejecutiva precisó que se trata de un cálculo referencial que no incluye seguros ni otros cargos adicionales.

Dos hojas sobre una mesa con cálculos impresos de préstamos, acompañadas por calculadoras, monedas y billetes peruanos.
La extensión del plazo en una compra de deuda eleva el pago total a cerca de S/11.828, pese a la menor mensualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco claves antes de trasladar una deuda

Ante la posibilidad de recibir una oferta de este tipo, la especialista de Infocorp planteó una serie de recomendaciones para evaluar si la propuesta conviene:

  • Comparar la TCEA: este indicador refleja el costo real del financiamiento, pues incluye los intereses y otros cargos aplicables al crédito.
  • Revisar el nuevo plazo: contrastar cuántos meses faltan para terminar de pagar el crédito actual frente a la duración de la nueva obligación.
  • Calcular el total por pagar: comparar el saldo pendiente según el cronograma vigente con el monto total que se pagaría bajo la nueva propuesta.
  • Considerar los seguros y otros cargos: estos conceptos pueden hacer que dos ofertas aparentemente similares terminen con costos distintos.
  • Verificar la cancelación de la deuda anterior: una vez concretado el traslado, es necesario confirmar que no haya quedado ningún saldo pendiente con la entidad original.
Un escritorio de madera con billetes de 100 soles, monedas, una calculadora, documentos de crédito, un cuaderno y un calendario de 2026.
La decisión de trasladar una deuda depende de si el objetivo es aliviar el presupuesto mensual o reducir el costo final del crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decisión depende del objetivo

Chuquista indicó que si la cuota actual resulta difícil de asumir, reducirla puede hacer más manejable el presupuesto mensual y facilitar el cumplimiento de los pagos. En cambio, cuando el objetivo es reducir el costo del crédito, conviene prestar especial atención a la TCEA, el plazo y el monto total que se terminará pagando.

“Antes de aceptar una compra de deuda conviene pedir el cronograma completo y compararlo con el crédito vigente. Una cuota más baja puede ser conveniente, pero es importante revisar durante cuánto tiempo se pagará y cuál será el costo final”, aseveró la ejecutiva para el citado medio.

Temas Relacionados

Compra de deudaBancosCuotasperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Los Pulpos’ exigieron US$5 millones por liberar a empresario en Trujillo, según su padre: “Era una cifra inalcanzable”

El padre del empresario aseguró que la familia recurrió a un intermediario vinculado con la banda criminal para negociar su liberación, ante la imposibilidad de reunir el monto solicitado

‘Los Pulpos’ exigieron US$5 millones por liberar a empresario en Trujillo, según su padre: “Era una cifra inalcanzable”

Hombre sale de patrullero y huye entre asistentes de una comparsa en Huancayo: transeúntes grabaron la fuga

Tras la fuga del intervenido en plena comparsa, el jefe de la Región Policial Junín explicó lo ocurrido y confirmó que dos agentes de Huayucachi afrontan una investigación administrativa

Hombre sale de patrullero y huye entre asistentes de una comparsa en Huancayo: transeúntes grabaron la fuga

Diana Sánchez revela que dejó la conducción de ‘Yo Soy’ por falta de “arreglos económicos” con Latina

La conductora no cerró las puertas al canal de la avenida San Felipe: explicó que la salida fue por “cambios administrativos”, pero aseguró que volvería agradecida.

Diana Sánchez revela que dejó la conducción de ‘Yo Soy’ por falta de “arreglos económicos” con Latina

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO: partido suspendido por primera ronda del US Open 2026

La lluvia en Nueva York no ha permitido que el peruano debute esta tarde frente al estadounidense. La organización decidió que el encuentro pase a la jornada de mañana con programación confirmada

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO: partido suspendido por primera ronda del US Open 2026

PNP descarta que camioneta usada en secuestro y cuádruple homicidio de Trujillo sea del Mininter: su identificación fue clonada

Según un Comunicado de la Policía, la matrícula EPF-176 corresponde a un patrullero asignado a San Gabán-Juliaca, mientras que la camioneta investigada tendría como placa original BNG-906

PNP descarta que camioneta usada en secuestro y cuádruple homicidio de Trujillo sea del Mininter: su identificación fue clonada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Se quedan sin dinero?: Norma Yarrow presenta proyecto de ley para eliminar financiamiento público a partidos políticos

¿Se quedan sin dinero?: Norma Yarrow presenta proyecto de ley para eliminar financiamiento público a partidos políticos

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de la fiscal Elizabeth Peralta por caso Andrés Hurtado

Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

Ministro César Astudillo niega respaldo a Óscar Arriola, pero “todavía” no le pedirá su renuncia

Fiscal acusado en caso Chibolín pide archivar investigación contra Jenss Lara Tantaquilla por minería ilegal

ENTRETENIMIENTO

Diana Sánchez revela que dejó la conducción de ‘Yo Soy’ por falta de “arreglos económicos” con Latina

Diana Sánchez revela que dejó la conducción de ‘Yo Soy’ por falta de “arreglos económicos” con Latina

Samahara Lobatón niega problemas migratorios tras regresar de ‘La Prisión de Destino 2’ en Estados Unidos: "Yo fui con todo en regla"

‘Choca’ Mandros, los pormenores de Fusión 2026, la evolución de ‘Estás en todas’ y por qué Sheyla Rojas ya no calzaría en este proyecto

Pica Pica vuelve a Lima con dos funciones y un show de dos horas para cerrar noviembre

Mario Irivarren responde a Magaly Medina por decirle ‘migajero’: “Tu tema con Jefferson no es el mío”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO: partido suspendido por primera ronda del US Open 2026

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO: partido suspendido por primera ronda del US Open 2026

Patricio Álvarez mira con optimismo el camino de Atlético Grau en el Torneo Clausura tas derrotar a Melgar: “Nos permite soñar”

Los jugadores de Universitario que tramitan su visa ante posible llamado de Mano Menezes para amistosos de la selección peruana

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno superan en sets corridos sus respectivos estrenos en el Challenger de Como 2026

Miguel Araujo apunta al arduo trabajo colectivo en Sporting Cristal para retomar protagonismo en Liga 1: “Hay que sudar sangre”