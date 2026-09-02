Compra de deuda: una cuota mensual más baja podría hacer que termines pagando más al final

La compra de deuda puede ofrecer una cuota mensual más baja sin reducir el costo total del crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una llamada, un mensaje o una notificación puede traer una propuesta tentadora, trasladar una deuda a otra entidad financiera y empezar a pagar una cuota mensual más baja. Para quien busca ordenar sus gastos, la oferta puede parecer conveniente desde el primer momento, pero reducir la cuota no siempre implica reducir el costo total de la deuda, según explicó Andina.

Detrás de una mensualidad menor puede haber una tasa más baja, pero también un plazo más largo. Por ese motivo, antes de aceptar una compra de deuda, conviene revisar cuánto falta pagar con el crédito actual y cuánto se desembolsará finalmente con la nueva propuesta.

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Un crédito de S/10.000 a 12 meses con una TEA de 25 % implica cuotas de около S/938 y un pago acumulado de S/11.262. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plazo extendido eleva el pago total

La gerente de Producto y Marketing de Equifax Perú–Infocorp, Martha Chuquista, explicó el caso de una persona que mantiene una deuda de S/10.000, con un plazo de 12 meses y una tasa efectiva anual (TEA) de 25 %. Bajo este esquema, y considerando únicamente capital e intereses, las cuotas serían de aproximadamente S/938 mensuales, mientras que el pago acumulado alcanzaría los S/11.262.

En un segundo escenario, otra entidad ofrece trasladar los mismos S/10.000 a una TEA menor, de 18 %, pero amplía el plazo a 24 meses. Con estas condiciones, la cuota mensual se reduciría a cerca de S/493. “El ejemplo permite observar que ampliar el plazo puede reducir considerablemente la cuota mensual, pero elevar el monto final pagado”, señaló Chuquista, según recogió la agencia estatal.

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Así, pese a que la mensualidad sería menor, el desembolso acumulado ascendería a aproximadamente S/11.828, un monto superior al del crédito original. La ejecutiva precisó que se trata de un cálculo referencial que no incluye seguros ni otros cargos adicionales.

La extensión del plazo en una compra de deuda eleva el pago total a cerca de S/11.828, pese a la menor mensualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco claves antes de trasladar una deuda

Ante la posibilidad de recibir una oferta de este tipo, la especialista de Infocorp planteó una serie de recomendaciones para evaluar si la propuesta conviene:

Comparar la TCEA : este indicador refleja el costo real del financiamiento, pues incluye los intereses y otros cargos aplicables al crédito.

Revisar el nuevo plazo : contrastar cuántos meses faltan para terminar de pagar el crédito actual frente a la duración de la nueva obligación.

Calcular el total por pagar : comparar el saldo pendiente según el cronograma vigente con el monto total que se pagaría bajo la nueva propuesta.

Considerar los seguros y otros cargos : estos conceptos pueden hacer que dos ofertas aparentemente similares terminen con costos distintos.

Verificar la cancelación de la deuda anterior: una vez concretado el traslado, es necesario confirmar que no haya quedado ningún saldo pendiente con la entidad original.

La decisión de trasladar una deuda depende de si el objetivo es aliviar el presupuesto mensual o reducir el costo final del crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decisión depende del objetivo

Chuquista indicó que si la cuota actual resulta difícil de asumir, reducirla puede hacer más manejable el presupuesto mensual y facilitar el cumplimiento de los pagos. En cambio, cuando el objetivo es reducir el costo del crédito, conviene prestar especial atención a la TCEA, el plazo y el monto total que se terminará pagando.

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“Antes de aceptar una compra de deuda conviene pedir el cronograma completo y compararlo con el crédito vigente. Una cuota más baja puede ser conveniente, pero es importante revisar durante cuánto tiempo se pagará y cuál será el costo final”, aseveró la ejecutiva para el citado medio.