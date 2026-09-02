PNP descarta que camioneta usada en secuestro y cuádruple homicidio de Trujillo sea del Mininter: su identificación fue clonada

La institución descartó que el vehículo involucrado en los hechos forme parte del parque automotor estatal. Composición: Infobae

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La Policía Nacional del Perú (PNP) negó que una camioneta vinculada al secuestro de un empresario y al homicidio de cuatro personas en Trujillo pertenezca al Ministerio del Interior (Mininter) o forme parte de su parque automotor. La precisión fue difundida este 1 de setiembre mediante el Comunicado N.° 19-2026.

El pronunciamiento surgió luego de la difusión de imágenes y registros que relacionaban una Toyota Hilux con la matrícula EPF-176, registrada oficialmente a nombre del Estado. La PNP sostuvo que esa identificación fue utilizada de manera fraudulenta en el vehículo investigado.

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Según la institución policial, las verificaciones técnico-policiales realizadas hasta el momento permitieron establecer diferencias entre la camioneta captada durante los hechos y la unidad oficial asociada a dicha matrícula. La placa EPF-176, precisó la PNP, fue clonada.

El caso permanece bajo investigación para determinar quiénes utilizaron el vehículo, las prendas o los elementos similares a los policiales y cuál fue el origen de los bienes empleados durante el secuestro y el homicidio registrados en la región La Libertad.

PNP descarta que la camioneta pertenezca al Mininter

La matrícula visible en la camioneta investigada corresponde oficialmente a una unidad policial distinta.

En su Comunicado N.° 19-2026, la PNP indicó que el vehículo investigado “no es una unidad del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional del Perú”. La institución señaló que las verificaciones realizadas sobre sus características físicas y registros vehiculares no coinciden con los de una camioneta oficial.

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La aclaración responde a las versiones difundidas antes del pronunciamiento policial, que vinculaban al Estado con el vehículo utilizado en el crimen. La PNP rechazó que la sola presencia de una placa oficial permita identificar la camioneta como una unidad estatal.

El documento también precisa que “la placa policial exhibida EPF-176 por dicho vehículo fue clonada”. De acuerdo con la institución, la matrícula fue colocada de forma indebida y no corresponde al vehículo que aparece en las imágenes relacionadas con el caso.

La PNP informó que la unidad policial legítima asociada a la matrícula EPF-176 también fue verificada. Según el comunicado, el patrullero original permanece bajo control institucional y está asignado al Departamento de Seguridad de Protección de Carreteras (DESDPC) San Gabán - Juliaca.

La institución detalló que dicha unidad cuenta con sus elementos de identificación y registros correspondientes. Además, figura en condición operativa desde el 28 de agosto de 2025.

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Otra placa fue incorporada a las pesquisas

Comunicado de la PNP

Como parte de las diligencias, la investigación permitió hallar la placa BNG-906. La PNP señaló que, de acuerdo con la consulta registral, esta matrícula corresponde a una camioneta Toyota Hilux de propiedad particular.

La institución indicó que BNG-906 sería la identificación original del vehículo investigado. Este elemento fue incorporado a las pesquisas técnico-científicas para establecer la procedencia de la camioneta y precisar su relación con los hechos.

La información policial modifica la versión difundida previamente sobre la supuesta titularidad estatal del vehículo, sustentada en la presencia visible de la placa EPF-176.

PNP niega indicios contra policías o unidades oficiales

El comunicado también aborda el uso de prendas, distintivos y equipamiento similares a los empleados por la Policía. La institución señaló que la utilización de estos elementos por parte de delincuentes no demuestra una relación con la PNP.

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Según el documento, la simulación de una intervención policial puede ser utilizada por organizaciones criminales para sorprender y someter a sus víctimas. Esta circunstancia forma parte de las diligencias que buscan establecer cómo fueron utilizados los elementos similares a los policiales durante el delito.

La PNP sostuvo además que, hasta el momento, “no existen indicios que comprometan a personal policial ni a unidades móviles de la PNP”.

Las diligencias permanecen abiertas para determinar la identidad de los responsables del secuestro y del homicidio de las cuatro personas. La Policía también busca establecer el origen de los vehículos y bienes utilizados durante los hechos.

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