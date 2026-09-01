Pica Pica vuelve a Lima con dos funciones y un show de dos horas para cerrar noviembre

El espectáculo infantil de Pica Pica reúne música, baile y teatro en una presentación de dos horas.

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Pica Pica regresa a Lima el 29 de noviembre con dos funciones en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina, en el marco de una gira que ya ha reunido a más de 1,8 millones de espectadores en siete países de habla hispana.

El trío conformado por Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro presentará un espectáculo de música, baile y teatro infantil de dos horas de duración, con entradas disponibles desde 50 soles a través de Teleticket.

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De un café en Madrid a un fenómeno de YouTube con 10 millones de seguidores

Pica Pica nació en 2011, cuando la actriz española Belén Guijarro contactó a los argentinos Ignacio Repetto y Emiliano Müller para proponerles un nuevo proyecto tras la salida de los tres del grupo infantil CantaJuego. Los tres se conocían desde hacía casi una década de trabajo con público infantil en España, según relató Repetto.

Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, integrantes del trío Pica Pica, presentan su espectáculo infantil sobre un escenario en Lima.

El primer espectáculo, titulado ‘El patio de mi casa’, debutó en el Teatro Galileo de Madrid con apenas 15 canciones populares recuperadas del cancionero infantil clásico, y de una temporada prevista de un mes terminó en cartel durante un año.

El nombre del grupo combina dos referencias de infancia: el pica-pica, un polvo picante que se añade a golosinas en España, y la travesura escolar de arrojar virutas de lápiz afilado en la espalda de los compañeros.

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La expansión internacional llegó por una vía inesperada: la subida de algunos videos a YouTube con la intención de llegar a niños de zonas donde no era posible presentarse en vivo. El contenido se viralizó y el grupo pasó de tener presencia local a girar de manera constante por México, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Puerto Rico y Perú desde 2016.

Las entradas para Pica Pica en Lima están disponibles en Teleticket desde 50 soles.

El canal oficial del grupo en YouTube acumula hoy 10,8 millones de suscriptores en más de 30 países y 8.200 millones de visualizaciones, cifras que le permitieron obtener el Botón de Diamante de la plataforma. Su catálogo reúne cerca de 200 canciones y más de 460 videoclips dirigidos al público infantil y familiar.

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Un repertorio construido sobre canciones populares y personajes propios

Repetto, nacido en Buenos Aires en 1978, se formó en la Escuela de Arte Dramático de esa ciudad y hoy se especializa en teatro infantil y contenido educativo bajo el personaje de Nacho Bombín. Müller, también bufo, nacido en Buenos Aires en 1979, aporta su formación en danza contemporánea, percusión y malabares en el rol de Emi Bombón.

Guijarro, nacida en Madrid en 1979, es bailarina profesional y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y encarna a Belén Pelo de Oro. El repertorio que el trío llevará a Lima incluye temas como ‘El Patio de mi Casa’, ‘Bailando’, ‘English Pitinglish’, ‘Navidad Navidad’, ‘Tutti Frutti’ y ‘Hola Caracola’, canciones que combinan juegos tradicionales de la infancia hispanohablante con composiciones propias del grupo.

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Pica Pica regresa a Lima el 29 de noviembre con dos funciones en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina.

El repertorio del videoclip más visto de la banda, ‘Yo tengo una casita’, supera los 200 millones de reproducciones.

Dos funciones en La Molina para el cierre de año

El espectáculo en Lima se realizará en el Centro de Convenciones Scencia, ubicado en la avenida La Molina 1131-1135, La Molina. La presentación contará con dos funciones el 29 de noviembre, a las 12:00 p. m. y a las 3:00 p. m. Las entradas están disponibles en Teleticket desde 50 soles.