Samahara Lobatón niega problemas migratorios tras regresar de ‘La Prisión de Destino 2’ en Estados Unidos: "Yo fui con todo en regla"

En medio del escándalo por el abrupto final de un reality, Samahara Lobatón se defiende y asegura que tenía todos sus documentos en regla. La influencer se mostró nerviosa y angustiada ante la insistencia de la prensa. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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Samahara Lobatón regresó a Lima luego de una semana de participación en ‘La Prisión de Destino 2’, reality que terminó antes de lo previsto en Estados Unidos. A su llegada al aeropuerto, la influencer fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde respondió sobre los enfrentamientos que protagonizó en el programa y las versiones que cuestionan los documentos con los que ingresó al país norteamericano.

La hija de Melissa Klug aseguró que su experiencia en el espacio de convivencia fue intensa y atribuyó parte de las discusiones a la dinámica propia del formato. Sin embargo, evitó referirse a los motivos que llevaron a la suspensión de la producción, que se realizaba en Miami bajo la dirección del creador de contenido Danny Pérez, conocido como Destino.

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Samahara Lobatón afirmó que viajó “con todo en regla” tras las acusaciones sobre sus documentos

La principal controversia surgió luego de que el podcaster Manuel Lima acusara a Samahara Lobatón de haber presentado información falsa para trabajar en ‘La Prisión de Destino 2’. Según esa versión, la situación migratoria de algunos participantes habría generado preocupación en la producción y habría influido en el desenlace del reality.

“Tú eres una de las personas que realmente, podría decirse, engañaste a Destino con tu documento. No hagas hablar, Samahara. Realmente, tú no sabes lo que está pasando ni la gravedad de lo que Destino decidió hacer”, afirmó Manuel Lima durante una transmisión difundida en redes sociales.

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La influencer fue consultada de forma directa por el programa de espectáculos sobre si se encontraba legalmente en Estados Unidos. Lobatón rechazó los cuestionamientos, aunque señaló que no podía dar detalles del asunto. “Yo no puedo hablar nada de eso. Yo fui con todo en regla, con todo en orden, yo no tengo ningún problema”, declaró ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Las acusaciones contra Samahara Lobatón surgieron después de que Manuel Lima la señalara por presunta información falsa para trabajar en el reality.

También sostuvo que los participantes que llegaron desde otros países contaban con la documentación correspondiente. “Los que llegamos de otros países, llegamos con todo en regla”, indicó Samahara, quien no precisó qué tipo de permiso migratorio utilizó para participar en el proyecto.

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Hasta el momento, las acusaciones contra la influencer corresponden a declaraciones de Manuel Lima y otros integrantes vinculados al reality. No se conoció un pronunciamiento oficial de las autoridades migratorias de Estados Unidos ni documentación pública que confirme una irregularidad en el caso de Samahara Lobatón.

Danny Pérez negó que hubiera participantes indocumentados en ‘La Prisión de Destino 2’

El cierre anticipado de ‘La Prisión de Destino 2’ abrió una discusión sobre la situación migratoria de los integrantes del elenco. El programa reunía a figuras de Perú, República Dominicana y otros países, entre ellas Samahara Lobatón y Youna, padre de su primera hija.

Danny Pérez explicó que recibió denuncias anónimas sobre una posible presencia de participantes sin documentos regulares. No obstante, negó que hubiera personas indocumentadas dentro de la producción y descartó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) hubieran intervenido el lugar donde se grababa el reality.

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“Nadie estaba indocumentado. Hay personas que estaban en proceso, con parol (permiso de permanencia temporal), asilo, esperando un trámite”, sostuvo Danny Pérez al referirse a los cuestionamientos. Según su explicación, la decisión de frenar las transmisiones respondió al temor de que la exposición pública pudiera afectar procesos migratorios que algunos participantes mantenían en curso.

¿Todo fue show? Samahara Lobatón se defiende de las críticas tras su paso por un reality y descarta una reconciliación con Youna. La hija de Melissa Klug asegura que busca la paz por el bienestar de sus hijos. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Las declaraciones del productor contrastan con los señalamientos de Manuel Lima, quien vinculó a Samahara con los problemas que rodearon al programa. Lima también afirmó que la producción asumió pérdidas económicas tras tomar decisiones para proteger a los participantes, aunque no presentó documentos que relacionen a la peruana con el final de la emisión.

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La discusión televisiva también alcanzó a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre. Ambos coincidieron en que, si existiera una irregularidad migratoria, la responsabilidad debería analizarse tanto desde la persona contratada como desde la empresa que organiza el trabajo en territorio estadounidense.

Samahara Lobatón habló de Youna y negó que exista una reconciliación

Durante su retorno a Lima, Samahara Lobatón también fue interrogada por los incidentes que protagonizó con Youna dentro y fuera del reality. Ambos mantuvieron discusiones durante la convivencia y luego surgieron versiones sobre una presunta agresión en una discoteca de Miami.

La influencer negó que hubiera ocurrido un acto de violencia y aseguró que algunos exintegrantes del programa buscan notoriedad a partir de la controversia. “No hubo golpes, no hubo escándalos, no hubo agresión”, afirmó en declaraciones recogidas tras su salida de Estados Unidos.

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Lobatón relató que coincidió con Youna en un local nocturno y que ambos hablaron sobre asuntos que se comentaron durante el reality. Según su versión, hubo un roce entre ambos, pero trabajadores del establecimiento pidieron que uno de los dos se retirara para evitar que la situación aumentara de tono. Ella aseguró que optó por irse.

Un reportero de 'Amor y Fuego' cuestiona a Samahara Lobatón por haber insinuado que Youna estuvo bebiendo, a pesar de su conocida lucha contra el cáncer. La influencer se muestra visiblemente incómoda con la situación. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La creadora de contenido también marcó distancia entre el comportamiento que mostró en ‘La Prisión de Destino 2’ y su vida familiar. “Yo en mi día a día no peleo de esa manera”, señaló al referirse a las confrontaciones que sostuvo frente a las cámaras.

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Sobre una eventual reconciliación con Youna, Samahara descartó retomar la relación sentimental. “Reconciliación no creo que haya nunca, jamás, ya de la vida”, respondió. No obstante, indicó que busca mantener una convivencia cordial con él por el bienestar de la hija que tienen en común.

La influencer afirmó que atraviesa asuntos legales y personales que requieren su atención en Lima. Tras una semana de grabaciones y polémicas en Miami, dejó abierta la posibilidad de evaluar futuros proyectos de realitys, aunque sostuvo que por ahora necesita concentrarse en sus hijos y en resolver sus temas pendientes.