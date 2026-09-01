Policía de Bolivia detalló cómo fue la captura de ‘Jhonsson Pulpo’: cirugías, dinero y teléfonos incautados en operativo en La Paz

La Policía Boliviana, en un operativo conjunto con autoridades peruanas e internacionales, capturó en La Paz a Jhonsson Smith Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo'. Este individuo es señalado como el cabecilla de la peligrosa organización criminal 'Los Pulpos', dedicada al secuestro, la extorsión y el sicariato | Latina TV

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Johnson Smith Cruz Torres, señalado por las autoridades bolivianas y peruanas como el cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo, fue presentado ante la prensa en una conferencia conjunta entre el alto mando de la Policía Boliviana y oficiales acreditados de la Policía Nacional del Perú. El hombre fue capturado horas antes en La Paz junto a un segundo sospechoso.

Según informó el comandante general de la Policía Boliviana, el operativo denominado ‘Pulpo Dos’ permitió la detención, este 1 de septiembre a las 09:45, de Cruz Torres, de 30 años, y de Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, de 23 años, en un edificio de departamentos comerciales de la avenida Isaac Tamayo, en La Paz. Ambos permanecían de manera irregular en territorio boliviano y fueron arrestados con fines de expulsión hacia Perú, país donde el líder de ‘Los Pulpos’ ya cuenta con una sentencia a cadena perpetua y una notificación roja vigente de la Interpol.

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El comandante general explicó que el caso se trabajó desde enero de este año, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y con la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile. El dato que permitió ubicar a Cruz Torres, señaló, se recibió la noche anterior, lo que derivó en el despliegue inmediato de unidades especializadas de la Dirección Nacional de Inteligencia.

La pista de WhatsApp detrás de la captura de Jhonsson Pulpo, presunto líder de Los Pulpos| Foto: PNP

Así fue la captura de Johnson Smith Cruz Torres en La Paz

De acuerdo con el relato oficial, Cruz Torres fue ubicado en primera instancia en el inmueble de la avenida Isaac Tamayo, entre las calles Tumusla. “Ha pretendido darse a la fuga, advirtiendo la presencia de la policía boliviana, pero ha sido inmediatamente capturado”, detalló el comandante general durante la conferencia.

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Las autoridades precisaron además que el detenido se había sometido a diversas cirugías plásticas para modificar su fisonomía y evitar ser reconocido. “Se ha realizado diversas cirugías plásticas para poder cambiar su identidad, su fisonomía. Entre ellos se ha detectado, por ejemplo, cirugías plásticas de las orejas, de los pómulos, de las cejas, entre otros”, indicó el jefe policial.

Por su trayectoria delictiva y su alcance regional, el comandante general lo calificó como “un blanco de alto valor regional”. Por instrucción del ministro de Gobierno, y mediante una resolución de la Dirección General de Migración, el arresto se ejecutó con fines de expulsión el mismo día, para poner a Cruz Torres a disposición de la Policía Nacional del Perú.

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Autoridades bolivianas anuncian la expulsión de 'Jhonsson Pulpo', un delincuente de talla internacional capturado en La Paz. Durante la intervención se incautó dinero en diversas monedas, aunque no se encontraron armas en su poder.

Los Pulpos de Trujillo: extorsión, sicariato y secuestro

Un coronel agregado de la Policía Nacional del Perú, presente en la conferencia, explicó el origen de la organización. Según señaló, la banda criminal ‘Los Pulpos’ opera desde la década de 1990 en Trujillo, particularmente en el sector El Porvenir, donde comenzó dedicándose al robo y al hurto antes de especializarse en extorsión, sicariato y secuestro.

Cruz Torres, agregó el oficial peruano, ya cuenta con una condena a cadena perpetua en Perú por los delitos cometidos en ese país. Pese a las cirugías realizadas, viajaba entre Argentina, Chile y Bolivia utilizando su propio documento de identidad, en lo que las autoridades describieron como un patrón de desplazamiento regional para sostener las operaciones de la banda.

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El representante peruano indicó también que se presume una vinculación entre el detenido y un ataque ocurrido el domingo a las 02:40 en Trujillo, cuando un grupo simuló ser efectivos policiales del denominado grupo Greco para atacar un vehículo, con el objetivo de asesinar a cuatro personas y secuestrar a un empresario minero. “Presumimos que está relacionado con el hecho suscitado el día domingo”, afirmó el oficial.

Imagen compuesta que muestra a Jhonsson Smith Cruz Torres, presunto líder de la organización criminal Los Pulpos, buscado por autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Objetos incautados y coordinación con Perú y Chile

En el momento de la intervención, la Policía Boliviana no encontró armas en poder de ‘Jhonsson Pulpo’, pero sí incautó dinero en distintas monedas: USD 10.000, 700 bolivianos y 10.000 pesos chilenos, además de varios equipos celulares y documentación personal. Según el comandante general, esta diversidad de divisas confirma que el detenido se movía de manera temporal entre Perú, Chile, Argentina y Bolivia según las necesidades operativas de la organización.

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El jefe policial boliviano remarcó que, esa misma mañana, se había concluido una reunión con los altos mandos de la PDI y Carabineros de Chile, en el marco de la cooperación binacional que —según dijo— permitió obtener resultados concretos como el arresto de Cruz Torres.

La expulsión se ejecutó horas después de la conferencia, mediante la resolución emitida por la Dirección General de Migración por instrucción del ministro de Gobierno, y Cruz Torres quedó bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, país donde deberá cumplir la sentencia de cadena perpetua dictada en su contra.