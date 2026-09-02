Perú

Diana Sánchez revela que dejó la conducción de ‘Yo Soy’ por falta de “arreglos económicos” con Latina

La conductora no cerró las puertas al canal de la avenida San Felipe: explicó que la salida fue por “cambios administrativos”, pero aseguró que volvería agradecida.

Diana Sánchez detalló las razones de por qué no sigue conduciendo ‘Yo Soy’: “No llegamos a un arreglo económico”. YouTube: Sin Que Decir.
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Diana Sánchez explicó que su salida de la conducción de ‘Yo Soy’ no estuvo vinculada a problemas personales con sus compañeros ni con el trato que recibió en Latina.

La conductora, quien compartía el programa de imitación con Franco Cabrera, afirmó que su alejamiento respondió a una conversación interna con el canal y a cambios administrativos y económicos.

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La exchica reality habló del tema durante una reciente entrevista en el streaming ‘Sin+Que Decir’, luego de que días antes confirmara que fue reemplazada en el espacio. Su salida coincidió con una etapa importante de su vida personal: el proceso médico que atraviesa junto a su esposo, Dan Guido, y sus planes de convertirse en padres.

Lejos de cerrar puertas, Sánchez dejó claro que mantiene gratitud hacia Latina y la producción de Yo Soy. “Y si regreso a Latina siempre voy a regresar agradecida porque me tratan de una manera maravillosa. El canal me ha tratado y la producción me trató maravilloso. Yo los quiero mucho a todos”, sostuvo.

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“Fue una conversación interna”: la explicación de Diana Sánchez

Durante la conversación, surgió la versión de que su salida podía estar vinculada a problemas con su compañero en la conducción, Franco Cabrera. Sin embargo, Diana Sánchez negó esa lectura y descartó que su decisión haya estado relacionada con conflictos personales.

Cuando le preguntaron si el motivo era que no se llevaba bien con alguno de sus compañeros, respondió: “No, no, no, no, acá hay una joda, perdonen la gente que por ahí. No, acá yo sé la razón, ha sido una conversación interna con el canal, me explicaron los motivos y fue una cuestión de cambios administrativos”.

Luego precisó el punto que habría sido determinante dentro de esa conversación. “Y básicamente de arreglos económicos y cosas así”, afirmó.

La declaración permitió que el tema sea tratado con humor en el set. Ante el comentario de que quizá la propuesta no alcanzó, Sánchez respondió: “No alcanzó para mi pasaje, chico”.

Mario Hart sumó: “Dígase, cóbrame menos”, y ella continuó la broma: “Yo que creía que cobraba nada más un menucito ahí en desayuno”.

Diana Sánchez explicó que su salida de Yo Soy respondió a cambios administrativos y “arreglos económicos” conversados con Latina. YouTube: Sin+ Que Decir.
Diana Sánchez explicó que su salida de Yo Soy respondió a cambios administrativos y “arreglos económicos” conversados con Latina. YouTube: Sin+ Que Decir.

Su mensaje a Latina: “Siempre voy a regresar agradecida”

Pese a que confirmó que la salida se produjo por cambios internos y arreglos económicos, Diana evitó hablar en términos negativos sobre el canal. Por el contrario, subrayó el trato recibido durante su paso por Yo Soy.

“Y si regreso a Latina siempre voy a regresar agradecida porque me tratan de una manera maravillosa. El canal me ha tratado y la producción me trató maravilloso. Yo los quiero mucho a todos”, dijo.

Su postura fue clara: no existe, según sus palabras, una pelea con Latina ni un problema de convivencia con el equipo. La conductora separó la decisión administrativa de la relación personal que construyó con la producción y sus compañeros.

En el diálogo, también se habló de las dinámicas que suelen aparecer en realities o programas televisivos. Diana aseguró que, en su experiencia, los conductores mantenían una buena relación. “Los conductores siempre se llevaban bien con todos”, comentó.

Diana Sánchez detalló las razones de por qué no sigue conduciendo ‘Yo Soy’: “Por arreglos económicos”. YouTube: Sin+ Que Decir.
Diana Sánchez detalló las razones de por qué no sigue conduciendo ‘Yo Soy’: “Por arreglos económicos”. YouTube: Sin+ Que Decir.

“Me han reemplazado”: la frase que confirmó su alejamiento de ‘Yo Soy’

Días antes de explicar que hubo “arreglos económicos”, Diana Sánchez ya había reconocido que dejó de formar parte de la conducción de Yo Soy. Lo hizo en una conversación para el pódcast La Capilla, de Andrea Llosa, donde habló con franqueza sobre el cambio en el programa.

Cuando la periodista le preguntó si había sido reemplazada, Sánchez respondió sin rodeos: “Me han reemplazado, chica...”.

Actualmente, la actriz Alicia Mercado ocupa el espacio que dejó Diana en la conducción, junto a Franco Cabrera. El cambio se produjo en medio de la estadía de Sánchez en Estados Unidos, donde acompaña a su esposo y atraviesa un proceso personal que ha compartido con su comunidad.

En aquella entrevista, Andrea Llosa destacó el desempeño de la conductora en el programa de imitación. Diana, sin entrar en comparaciones con quienes asumieron su lugar, respondió con una frase breve: “Miremos los números”.

Diana Sánchez no se guarda nada y habla sobre su reemplazo en 'Yo Soy'. Además, revela la valiente batalla personal que la obligó a poner en pausa su carrera por el sueño de convertirse en madre. Video: Instagram La Capilla / Andrea Llosa

El proceso personal que atraviesa junto a su esposo

La salida de Diana Sánchez de la televisión nacional también coincide con la prioridad que hoy tiene en su vida familiar. La conductora explicó que, junto a Dan Guido, viene realizando un proceso para convertirse en padres.

“Me fui, sí, porque nosotros hemos hecho todo un trabajo, tanto de inversión, tiempo, médico, investigación. Mi esposo tiene leucemia y durante los años que pensábamos que podíamos ser papás fue cuando exactamente apareció su enfermedad”, relató.

Según contó, los tratamientos y controles médicos llevaron a que el proyecto de formar una familia quedara postergado durante un periodo. Sin embargo, luego recibieron una noticia médica que les permitió volver a evaluar esa posibilidad.

“Luego pasaron los años y el doctor nos llamó y nos contó que este medicamento, con la información que han ido viendo en otros pacientes, no afecta tanto en la cuestión de la pareja”, explicó.

De la “banderita blanca” a un nuevo proceso de fertilización

Con esa información médica, Diana Sánchez viajó a Estados Unidos para iniciar una búsqueda de embarazo junto a su esposo. La conductora contó que primero intentaron de forma natural, pero no funcionó como esperaban.

“Entonces me dieron banderita blanca y Diana se fue corriendo a practicar. La práctica no funcionó. Hemos hecho toda la fecundación y ese proceso lo hice cuando me fui”, afirmó.

Sánchez ha hablado de este momento con transparencia, sin ocultar los temores y la carga emocional que implica. Para ella, se trata de una etapa que demanda tiempo, atención médica, decisiones personales y acompañamiento familiar.

Así, mientras su nombre sigue vinculado a Yo Soy por su salida de la conducción, Diana ha marcado una diferencia: el cambio laboral obedeció, según su versión, a una conversación interna y a “arreglos económicos”; su permanencia fuera del país, en cambio, se relaciona con una prioridad mucho más íntima, ligada a su esposo y al deseo de formar una familia.

Dos fotografías de Diana Sánchez: una en el estudio del programa Yo Soy y otra sosteniendo una copa de vino durante una entrevista
Diana Sánchez reveló que dejó la conducción de 'Yo Soy' por su deseo de ser madre y por la leucemia de su esposo, Dan Guido.

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