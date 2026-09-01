Perú

Alcalde de Trujillo sobre ‘Jhonsson Pulpo’: “Tiene que llegar sano y salvo para delatar a funcionarios corruptos”

El alcalde Mario Reyna indicó que el líder de Los Pulpos deberá indicar cómo su organización criminal tuvo apoyo para atemorizar a toda la ciudad durante décadas

Tras la captura del delincuente 'Jhonsson Pulpo', el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, exige que se garantice su seguridad para que pueda delatar a los malos funcionarios que le brindaron soporte durante décadas. El burgomaestre señaló que el criminal se sometió a cirugías para cambiar su apariencia | Latina TV
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El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, dijo que la captura “Jhonsson Pulpo” en Bolivia luego de varios áños prófugo de la justicia lo deja “contento” pero también “preocupado”, porque pidió que el detenido llegue “sano y salvo” ante el Ministerio Público para que declare quiénes lo respaldaron dentro de la Policía Nacional del Perú y del Poder Judicial.

“Aquí lo que necesitamos es que empiece a decir quiénes malos funcionarios han estado dándole soporte, no solamente logístico, no solamente a nivel del Ministerio Público, del Poder Judicial, para que estas organizaciones criminales que tienen más de tres décadas azotando al norte del país y sobre todo a nuestra querida ciudad de Trujillo, tiene que esclarecerse estos hechos”, afirmó el burgomaestre.

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En conversación con Latina, Reyna vinculó la captura de un presunto integrante de una organización criminal que opera en el norte de Perú con una posible red de apoyos dentro de la Policía Nacional del Perú y del Poder Judicial, y pidió que el detenido llegue al Ministerio Público para declarar.

Ministro del Interior confirmó la captura de Jhonsson Pulpo

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la detención en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, señalado como cabecilla principal de Los Pulpos, una organización criminal vinculada a delitos como extorsión y sicariato cometidos en Trujillo, región La Libertad.

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la captura en Bolivia de Jhonsson Cruz, alias 'Jhon Pulpo', presunto cabecilla de la peligrosa banda criminal 'Los Pulpos'. Conoce los detalles del operativo que logró su detención en La Paz y los próximos pasos para su extradición al Perú.

El titular del Ministerio del Interior dijo que la comunicación llegó a través del comandante general de la Policía Nacional del Perú y de los equipos de inteligencia que realizaban el seguimiento a la red. “Este cabecilla principal ha caído finalmente”, sostuvo Astudillo.

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Hasta el momento del anuncio, el ministro no precisó en qué ciudad boliviana se realizó la intervención, qué autoridad ejecutó la captura ni cuál es la situación migratoria o judicial del detenido en ese país.

Astudillo respondió de forma afirmativa cuando fue consultado sobre si la detención puede debilitar a la organización, aunque evitó adelantar si el golpe implica su desarticulación definitiva.

Según lo expuesto por el ministro, Jhonsson Smit Cruz Torres tendría una posición central en el grupo y su influencia se concentraría en Trujillo, donde la organización fue asociada a extorsiones, secuestros y otros hechos de violencia. También indicó que el detenido será trasladado al Perú para responder por las investigaciones en su contra.

Keysi Salvatierra, pareja del cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos', fue capturada en Bolivia y trasladada a Lima. La mujer era buscada por la Interpol por su presunta participación en secuestros y otros delitos. | VIDEO: 24 Horas

Pareja de “Jhonsson Pulpo” fue capturada en enero

En enero de 2026, autoridades de Perú, Bolivia y Chile participaron en la captura en territorio boliviano de Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, pareja de Cruz Torres, quien tenía una orden de captura por secuestro.

La captura de Salvatierra permitió a la Policía Nacional reconstruir la ruta que utilizó para eludir la justicia durante años. Según información de inteligencia, la mujer habría abandonado el Perú inicialmente junto al cabecilla de la organización, alias “Jhonsson Pulpo”, con destino a Chile. Sin embargo, su estancia en el país sureño fue solo una parada. Posteriormente, la pareja se desplazó hacia La Paz, Bolivia, ciudad donde finalmente fue ubicada y detenida por las autoridades locales en coordinación con la PNP.

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