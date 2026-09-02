Sector farmacéutico advierte riesgo de desabastecimiento ante lluvias intensas por el Fenómeno El Niño

Una maquinaria pesada realiza trabajos de descolmatación en un río de Perú para mitigar los efectos del Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

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Ante el posible impacto del Fenómeno de El Niño en Perú, la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE) planteó acelerar el envío de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos hacia las regiones más vulnerables del país, mientras las principales vías terrestres todavía permanecen transitables. La propuesta busca evitar que las lluvias, las inundaciones o los huaicos interrumpan el abastecimiento de los establecimientos de salud en las próximas semanas.

El gremio advirtió que esperar a que las emergencias climáticas corten las carreteras podría complicar la llegada de insumos médicos y poner en riesgo la continuidad de los tratamientos de miles de pacientes. La estrategia consiste en aprovechar la ventana de tiempo actual para trasladar los productos hacia los almacenes regionales antes de que se registren los primeros cortes de rutas.

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Una persona con bata blanca busca medicinas en una estantería de farmacia con algunos productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Garantizar la atención de salud ante El Niño no es solo tener médicos en los hospitales, es asegurar que las medicinas, vacunas y dispositivos médicos estén en los almacenes regionales antes de que se caiga el primer puente”, sostuvo Ángela Flores, directora ejecutiva de ALAFARPE.

La organización remarcó que la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia no depende únicamente de la infraestructura sanitaria instalada en los hospitales, sino también de la planificación logística que se ejecute en las semanas previas al agravamiento del fenómeno climático. Por ese motivo, insistió en que las decisiones de distribución se tomen con anticipación y no una vez que las vías de acceso ya hayan colapsado.

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Trabajos de prevención en el Callao por Fenómeno El Niño. (Foto: Gob.pe)

Pacientes crónicos y vacunación, entre las prioridades del abastecimiento

ALAFARPE planteó que la distribución anticipada debe priorizar los tratamientos esenciales y los medicamentos que requieren los pacientes con enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, la hipertensión y el cáncer. La medida cobra especial relevancia en las localidades que podrían quedar aisladas por el cierre de carreteras, donde la interrupción del suministro afectaría de manera directa a quienes dependen de tratamientos continuos para sostener su salud.

El plan también contempla los insumos necesarios para responder ante posibles brotes epidemiológicos que suelen incrementarse durante las temporadas de lluvias intensas, además de mantener activas las estrategias de vacunación en las zonas de mayor riesgo. Para que este abastecimiento anticipado resulte efectivo, el gremio señaló que los establecimientos de salud deben contar con condiciones adecuadas de almacenamiento, entre ellas generadores eléctricos de respaldo que permitan proteger la cadena de frío de las vacunas y de otros insumos termosensibles ante posibles cortes de energía.

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Un mapa conceptual ilustra el fenómeno El Niño en Perú, mostrando franjas de calor oceánico, tormentas, sequías, flujos de viento y sus efectos geográficos en las regiones costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutas alternativas y coordinación entre entidades estatales

ALAFARPE señaló que el Ministerio de Salud, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), las autoridades regionales y las Fuerzas Armadas deben definir con anticipación rutas logísticas alternativas para el traslado de medicamentos. Esta coordinación permitiría activar puentes aéreos, marítimos o fluviales en caso de que las vías terrestres queden interrumpidas por huaicos o inundaciones, un escenario que se repite en distintas regiones del país durante los periodos de lluvias intensas.

La planificación conjunta entre el sector público y los organismos de emergencia busca evitar que la respuesta sanitaria dependa exclusivamente del estado de las carreteras principales. Según el gremio, contar con alternativas logísticas ya identificadas reduciría los tiempos de reacción una vez que se presenten las primeras interrupciones de tránsito en las zonas más expuestas al fenómeno climático.

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Maquinaria pesada efectúa trabajos de descolmatación en el cauce de un río reforzado con piedras, como parte de la estrategia del gobierno peruano frente al Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

Trazabilidad digital para monitorear el abastecimiento en tiempo real

Como parte de esta planificación, ALAFARPE propuso instalar una mesa de trabajo para implementar mecanismos de trazabilidad digital de los insumos médicos, con la participación de las autoridades sanitarias y la industria farmacéutica. Esta herramienta permitiría monitorear las existencias y su distribución en tiempo real, además de identificar con anticipación posibles brechas de abastecimiento en las regiones vulnerables.

El sistema de seguimiento digital también facilitaría priorizar los envíos hacia las zonas de mayor riesgo, según el nivel de exposición al fenómeno climático y la disponibilidad de reservas en cada localidad. “La capacidad de respuesta dependerá de lo que se haga antes de la emergencia. Es necesario coordinar desde ahora los inventarios, los destinos prioritarios y las rutas de distribución para que ninguna localidad se quede sin atención ni tratamientos”, enfatizó Flores.

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Una excavadora realiza trabajos de descolmatación en un cauce fluvial de Perú, como parte de las acciones para mitigar los efectos del Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

Disposición del gremio farmacéutico para colaborar con las autoridades

ALAFARPE reafirmó la disposición del gremio y de sus empresas asociadas para colaborar técnicamente con las autoridades en la planificación del abastecimiento y en la respuesta sanitaria ante la emergencia climática. La agrupación puso a disposición su experiencia logística y su capacidad operativa para contribuir a que los tratamientos lleguen de manera oportuna a la población, especialmente en las regiones donde el riesgo de aislamiento es mayor.

El gremio remarcó que la articulación entre el sector privado farmacéutico y las entidades estatales resulta clave para anticipar los efectos del fenómeno climático sobre el sistema de salud, en un contexto donde las lluvias e inundaciones podrían intensificarse en las próximas semanas en distintas zonas del territorio peruano.

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