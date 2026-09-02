Perú

Secuestro de Jenss Lara abre otra sospecha: PNP investiga posible plan para asesinarlo pese a pago del rescate

El empresario minero fue liberado en Trujillo tras más de 30 horas de cautiverio. La entrega de dinero y la participación de los detenidos siguen bajo investigación fiscal

Empresario minero de 31 años, natural de Chillia, provincia de Pataz, que permanece secuestrado. Composición: Infobae
Empresario minero de 31 años, natural de Chillia, provincia de Pataz, que permanece secuestrado. Composición: Infobae
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El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo, tras un ataque armado contra la camioneta en la que viajaba. Cuatro personas que lo acompañaban murieron por disparos y él fue llevado por la fuerza. Más de 30 horas después, la víctima recuperó su libertad y volvió con su familia.

El ataque ocurrió a las 2:47 de la madrugada, en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín. De acuerdo con la investigación, los agresores llegaron en una camioneta blanca y usaron prendas similares a uniformes policiales para simular una intervención. Tras identificar a Lara, dispararon contra los ocupantes y lo retiraron del vehículo.

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Las víctimas fueron los agentes de seguridad Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos, además de Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que cinco personas permanecen detenidas por su presunta participación en el secuestro y los homicidios. Las diligencias buscan establecer responsabilidades individuales e identificar a otros posibles implicados.

Cinco presuntos implicados en secuestro y cuádruple asesinato permanecen en la sede de la Divincri. (Foto: PNP)
Cinco presuntos implicados en secuestro y cuádruple asesinato permanecen en la sede de la Divincri. (Foto: PNP)

Entrega de dinero y liberación del empresario siguen bajo investigación

La liberación se conoció durante la tarde del lunes 31 de agosto. El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Rafael Belaúnde Llosa, confirmó que el empresario estaba con vida y junto a sus familiares.

La Policía presentó el caso como resultado de un trabajo operativo, aunque el comandante general Óscar Arriola señaló después que se trató de una liberación y no de un rescate ejecutado mediante una irrupción.

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Información difundida por Latina indicó que la familia habría entregado hasta USD 3 millones durante una negociación. El ministro Belaúnde confirmó que hubo una entrega de dinero, pero las autoridades no precisaron el monto, el recorrido de los recursos ni las circunstancias de la operación.

La PNP y la Fiscalía deberán determinar si ese pago se concretó, quién lo recibió y cómo se relacionó con la liberación de Lara.

Los investigados fueron intervenidos en Trujillo, El Porvenir y Chepén. Entre ellos figuran Julio Zavaleta Quezada, alias “Juliacho”; Junior Quesada Cruz, alias “Ñato”; César García Rivera, alias “Bolacho”; Fabricio Bocanegra Linares, alias “Folo”; y José Miguel Cherrepe Ávila, alias “Ares”. Los partes policiales los vinculan de forma preliminar con la logística, la coordinación y la ejecución del ataque.

La delincuencia recibe un duro golpe en Trujillo con la desarticulación de una banda de secuestradores. Las autoridades rescataron sano y salvo a un empresario minero y detuvieron a cinco implicados en el crimen. Conozca los detalles de la operación.

Fiscalía analiza si los captores planeaban asesinar a Jenss Lara

Una declaración recogida durante los interrogatorios abrió otra línea en la investigación. Según la versión atribuida a uno de los detenidos, el encargo para secuestrar al empresario llegó desde un penal, por medio de un familiar del líder de Los Pulpos. Los investigadores también analizan si el grupo tenía previsto mantener cautiva a la víctima después de obtener dinero o si existió un plan para asesinarla.

Esa hipótesis aún no ha sido confirmada por la Fiscalía ni por la PNP. El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, pidió cautela y recordó que los agentes cuentan con 15 días para reunir elementos que permitan esclarecer el caso. Una pericia antropológica y la revisión de cámaras integran las actuaciones pendientes.

Las pesquisas también revisan la posible relación entre el secuestro y disputas por protección dentro de la cadena de comercialización de mineral en Pataz. Un audio difundido durante las diligencias alude a pagos previos a una organización y a un posterior vínculo con otra banda. Esa versión será contrastada con declaraciones, registros telefónicos y pruebas antes de atribuir responsabilidades.

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