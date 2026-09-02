Hombre sale de patrullero y huye entre asistentes de una comparsa en Huancayo: transeúntes grabaron la fuga

El intervenido abrió la puerta de un patrullero y escapó mientras la unidad reducía la velocidad por el paso de una comparsa escolar en la bajada de El Tambo, Huancayo. El hombre corrió entre la multitud mientras dos policías intentaban alcanzarlo. Según la PNP, fue recapturado a unas dos cuadras del lugar. Fuente: TV Perú Noticias

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Un hombre que se encontraba dentro de un patrullero policial abrió la puerta de la unidad y escapó mientras el vehículo circulaba por la bajada de El Tambo, en Huancayo. El intervenido aprovechó la congestión generada por una comparsa escolar para salir corriendo por la vía y alejarse entre las personas que participaban del pasacalle.

Las imágenes registradas por transeúntes muestran al sujeto descendiendo del vehículo sin grilletes ni otra limitación visible de movimiento. Tras abrir la puerta, corrió en dirección contraria a la marcha del patrullero, mientras dos efectivos bajaron de la unidad e intentaron alcanzarlo entre la multitud.

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El jefe de la Región Policial Junín, general PNP César Calero, confirmó posteriormente que el intervenido fue recapturado a unas dos cuadras del lugar. La autoridad también reconoció que se produjo un error y anunció un proceso administrativo contra dos policías de la comisaría de Huayucachi, quienes participaron en la intervención.

Un hombre intervenido escapa de un patrullero policial en la bajada de El Tambo en Huancayo antes de ser recapturado por los efectivos. (Composición: Infobae Perú)

Hombre aprovechó la congestión de una comparsa para escapar del patrullero

El incidente ocurrió cuando el patrullero circulaba por la zona de la bajada de El Tambo y tuvo que reducir la velocidad debido a la presencia de una comparsa escolar. Según la versión proporcionada por la Policía Nacional, los agentes se encontraban realizando un traslado cuando se encontraron nuevamente con una actividad que ocasionaba congestión en la vía.

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En ese momento, el intervenido aprovechó que la unidad avanzaba a baja velocidad para abrir la puerta y salir corriendo. Las imágenes muestran que el hombre descendió del patrullero y emprendió la fuga por la calle, mientras dos policías reaccionaron y fueron detrás de él para intentar detenerlo.

El general César Calero señaló que la recaptura se produjo aproximadamente dos cuadras después del punto donde ocurrió la fuga. El intervenido fue trasladado nuevamente a la comisaría de Huayucachi, donde se realizó su identificación y las verificaciones correspondientes.

Un hombre huye por unas escaleras tras escapar de un patrullero en Huancayo mientras un efectivo policial lo persigue a pie. (Composición: Infobae Perú)

Escapó sin grilletes de un patrullero: esta es la explicación de la Policía sobre su intervención

De acuerdo con la explicación del jefe de la Región Policial Junín, el patrullero regresaba de Hualhuas, donde se había realizado un reconocimiento médico-legal, cuando una ciudadana alertó a los agentes sobre un hombre que mostraba una actitud sospechosa durante la comparsa y que presuntamente podía intentar sustraer celulares u otros objetos.

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Los efectivos ubicaron al hombre señalado por la ciudadana y procedieron a realizarle un control de identidad, debido a que, según Calero, no portaba su documento nacional de identidad. El general sostuvo que inicialmente no se trataba de una intervención por flagrancia delictiva, por lo que los agentes decidieron no colocarle grilletes.

El general PNP César Calero, jefe de la Región Policial Junín, explicó las circunstancias en las que un intervenido escapó de un patrullero durante una comparsa en Huancayo. La autoridad reconoció que hubo un error y confirmó que dos policías de la comisaría de Huayucachi afrontan un proceso administrativo. Fuente: Región Policial Junín / Facebook

Tras su recaptura, el intervenido fue identificado como Joel César Condori Huicho, de 26 años. El jefe policial sostuvo que el hombre contaba con hasta 15 antecedentes policiales, aunque precisó que, al realizar las verificaciones, no registraba requisitoria vigente ni requerimientos judiciales. Por ese motivo, indicó que fue puesto en libertad una vez concluido el procedimiento de identificación.

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Dos policías afrontan investigación tras la fuga en Huancayo

El escape también abrió un cuestionamiento sobre el protocolo empleado durante el traslado. El general César Calero reconoció públicamente que existió un error y confirmó que dos policías de la comisaría de Huayucachi afrontan un proceso administrativo disciplinario para determinar las responsabilidades correspondientes.

La autoridad policial evitó adelantar una sanción y señaló que los agentes tienen derecho a presentar sus descargos y ejercer los mecanismos de defensa establecidos por ley. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que el intervenido pudo abrir la puerta de la unidad y abandonar el patrullero durante el desplazamiento.

Calero también informó que la Policía Nacional inició acciones de capacitación y reentrenamiento para su personal. Según explicó, estas jornadas buscan reforzar las instrucciones relacionadas con la intervención y traslado de personas, así como evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

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