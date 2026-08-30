Perú

Martha Chávez señala que el ministro Chang daña la gestión de Keiko Fujimori y debe dar “una explicación inmediata”

La senadora fujimorista cuestionó el silencio del titular de Educación ante los cuestionamientos por su vínculo con Tania Ramírez

José Antonio Chang
Martha Chávez pidió una explicación inmediata del ministro José Antonio Chang sobre la designación de Tania Ramírez en la Derrama Magisterial, tras revelarse coincidencias en tres viajes al extranjero
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La senadora de Fuerza Popular Martha Chávez consideró este domingo que el ministro de Educación, José Antonio Chang, debe ofrecer una explicación “inmediata” sobre la designación de la excongresista Tania Ramírez como representante de esa cartera ante el directorio de la Derrama Magisterial, tras conocerse que ambos coincidieron en al menos tres viajes al extranjero.

En diálogo con RPP, la parlamentaria sostuvo que una eventual relación entre ambos no corresponde al ámbito público mientras no tenga consecuencias sobre el ejercicio de un cargo estatal. Sin embargo, consideró que la coincidencia entre los viajes y la posterior designación de Ramírez amerita una aclaración, ya que perjudica la imagen de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori.

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“Estoy totalmente de acuerdo. Ese tipo de cosas, la vida privada sigue su curso a condición de que no afecte la moral pública”, afirmó.

Agregó que, ante la polémica por la designación, corresponde ofrecer una explicación y que esta debe provenir de los propios involucrados, sin esperar un requerimiento del Parlamento.

Keiko Fujimori con reforma laboral en mano
Chávez insistió en que la explicación debe provenir de los propios involucrados, sin esperar solicitudes del Parlamento, y criticó al ministro por no pronunciarse ante la controversia

En ese sentido, criticó al funcionario por no haber explicado el caso y consideró que, aunque no necesariamente deba conceder una entrevista, sí debe pronunciarse sobre el tema. “Creo que merece una explicación inmediata, inmediata”, remarcó.

Chávez recalcó que la coincidencia en los viajes no demuestra por sí misma que exista una relación que haya influido en el nombramiento, aunque advirtió que quienes ocupan cargos públicos deben asumir un mayor nivel de escrutinio.

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A mí no me gusta eso (el silencio de Chang) porque creo que una persona que decide entrar en política y en un cargo designado o un cargo electivo tiene que saber que se le debe hacer una radiografía permanente y debe de favorecer que se fiscalice”, afirmó.

Según un informe de Willax, Chang designó a la excongresista luego de coincidir con ella en tres viajes al extranjero, con destinos y fechas similares, entre ellos a Estados Unidos.

Previamente, el jefe de Gabinete, Luis Galarreta, señaló que hasta el momento no ha podido conversar con el titular de Educación, aunque afirmó conocer su trayectoria y consideró que “tendrá alguna explicación”.

Keiko Fujimori habla ante micrófonos junto a Luis Galarreta en una mesa de reuniones con carteles del Consejo de Ministros
La legisladora afirmó que el hecho de coincidir en viajes no prueba una influencia en el nombramiento, pero subrayó que los funcionarios públicos deben estar sujetos a mayor escrutinio

“Hay que ser muy ingenuo para pensar que alguien puede contratar algo que está prohibido”, declaró en una entrevista publicada por Perú21.

Galarreta aprovechó el momento para defender la contratación de su esposa, María Luisa Carrillo, en el Congreso y afirmó que corresponde a la institución explicar el proceso, ya que él no intervino en su incorporación.

“Cumple los requisitos y no tiene impedimento, porque yo estoy de licencia en el Parlamento Andino. Ella ha trabajado muchos años en el sector privado, incluso en Confiep. No tengo que aclarar nada, porque yo no he contratado. Que aclare la institución”, expresó.

Añadió que el proceso es transparente, que su esposa cumple los requisitos y no enfrenta impedimentos. “No hay nada más que decir. Pero intentan armar una novela. Nosotros hemos venido a trabajar, no a otra cosa”, concluyó.

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