Pikimachay, la cueva de los primeros humanos del Perú, vuelve a ser investigada tras hallar una piedra tallada y restos óseos

Pikimachay vuelve a ser investigada arqueológicamente después de varias décadas. Composición: Infobae

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La cueva de Pikimachay vuelve a ser objeto de investigación arqueológica en Ayacucho tras la recuperación de una piedra tallada y varios restos óseos que podrían aportar nuevos datos sobre las ocupaciones antiguas de este espacio. Los materiales fueron encontrados durante una reciente etapa de excavaciones y pasarán por estudios especializados.

La antigüedad de los objetos todavía no está determinada. Los investigadores esperan los resultados de laboratorio para establecer la edad de los materiales, identificar con precisión los restos óseos y conocer su relación con el contexto arqueológico donde fueron encontrados.

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Uno de los elementos recuperados corresponde a un hueso cuya identificación preliminar apunta a un posible perezoso gigante. La presencia de esta especie ya fue registrada en investigaciones anteriores realizadas en la cueva, aunque todavía no existe una confirmación sobre la naturaleza del nuevo resto.

La piedra tallada también forma parte del conjunto de materiales bajo análisis. Su estudio permitirá conocer sus características y evaluar qué información puede aportar sobre las actividades desarrolladas por las poblaciones antiguas que ocuparon Pikimachay.

Nuevas excavaciones en una cueva investigada por Richard MacNeish

Se recuperaron una piedra tallada y varios restos óseos. Dircetur-Ayacucho

Los trabajos actuales retoman la investigación científica de Pikimachay después de varias décadas desde los estudios desarrollados por el arqueólogo Richard MacNeish. La nueva etapa busca actualizar el conocimiento disponible sobre el sitio mediante excavaciones y recuperación de evidencias arqueológicas.

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La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ayacucho (Dircetur) impulsa y financia esta intervención. El objetivo de los trabajos consiste en obtener nuevos datos sobre el pasado del lugar a partir de materiales que puedan ser examinados mediante procedimientos especializados.

La participación de especialistas permite documentar los hallazgos y establecer las condiciones en las que fueron encontrados. Esta información resulta necesaria para interpretar cada pieza dentro del espacio arqueológico y evitar atribuciones sobre su antigüedad antes de contar con los análisis correspondientes.

Las investigaciones anteriores en Pikimachay ya registraron evidencias asociadas con esta fauna prehistórica. El nuevo hallazgo permitirá establecer si el resto corresponde a una especie previamente documentada en el sitio y cuál es su relación con las demás evidencias recuperadas.

Los análisis también permitirán precisar el contexto temporal del material. Hasta contar con esos resultados, los investigadores mantienen la identificación como una posibilidad y no como una confirmación definitiva.

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La piedra tallada también será sometida a estudio

Uno de los huesos tendría una identificación preliminar compatible con esta fauna prehistórica, pero aún debe ser confirmado mediante estudios. Dircetur-Ayacucho

La otra evidencia que concentra la atención del equipo arqueológico es una piedra tallada. El material podría proporcionar información sobre las actividades realizadas por quienes ocuparon la cueva en periodos antiguos.

Su análisis permitirá determinar sus características y establecer qué relación puede existir entre la pieza y el contexto donde fue localizada. La investigación busca evitar interpretaciones anticipadas hasta contar con los resultados de los especialistas.

La información obtenida mediante estos procedimientos formará parte de la documentación científica de la actual campaña de excavación. De esta manera, los investigadores podrán incorporar nuevos datos al registro arqueológico de Pikimachay.

Carlina Macizo integra el equipo de investigación

La arqueóloga Carlina Macizo participa en los trabajos que se desarrollan actualmente en Pikimachay. Macizo es profesional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y cumple funciones como arqueóloga residente del sitio arqueológico.

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Su participación forma parte del equipo encargado de las investigaciones y excavaciones. El grupo trabaja en la recuperación y documentación de los materiales encontrados durante esta etapa de intervención.

Los estudios continuarán con el análisis de las evidencias recuperadas. Los resultados permitirán establecer la antigüedad de los materiales y precisar la identificación de los restos óseos.

La investigación arqueológica también se relaciona con un proyecto destinado a desarrollar un nuevo circuito turístico en Pikimachay. La propuesta busca utilizar información científica sobre el sitio para construir los contenidos que serán presentados a los visitantes.

Los resultados de las excavaciones tendrán un papel central en esa etapa, debido a que permitirán sustentar la información arqueológica que se incorpore al recorrido. La intención es que los datos obtenidos durante la investigación sirvan como base para explicar el valor del lugar.

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Como parte de la intervención también se impulsa la construcción de un Centro de Interpretación de Pikimachay. Esta infraestructura estará destinada a mejorar los servicios turísticos y facilitar la explicación del contenido arqueológico mediante recursos dirigidos a los visitantes y a las nuevas generaciones.

Por ahora, la antigüedad de la piedra tallada y de los restos óseos permanece pendiente de los estudios especializados. Los resultados de laboratorio deberán precisar la identificación y el periodo al que corresponden los materiales recuperados durante las excavaciones.