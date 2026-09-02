Tragedia en Puno: cuatro fallecidos y 15 heridos tras violento choque de dos minivanes en carretera hacia Juliaca

Dos minivanes colisionaron en la vía Azángaro-Juliaca, en la provincia peruana de Azángaro, en un choque lateral que provocó la muerte de cuatro personas y dejó 15 heridos. (Composición: Infobae Perú / Agencia Andina)

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Cuatro personas murieron y otras 15 resultaron heridas este miércoles 2 de septiembre tras el choque de dos minivanes registrado en el sector Mataro Grande, en el distrito de Santiago de Pupuja, provincia de Azángaro, Puno. El accidente ocurrió en la vía Azángaro–Juliaca y movilizó a los servicios de emergencia de la zona.

El impacto fue lateral y dejó cuatro víctimas mortales, entre ellas Emilia Masco Larico, de 64 años. Las otras tres personas fallecidas, dos varones y una mujer, aún no habían sido identificadas oficialmente al momento del reporte. Mientras tanto, los 15 heridos fueron distribuidos entre establecimientos de salud de Juliaca y Azángaro para recibir atención médica.

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De acuerdo con la información de Agencia Andina, tres ambulancias trasladaron a 11 de los heridos al Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, mientras que otras cuatro personas fueron llevadas al Hospital de Azángaro. Los pacientes quedaron bajo evaluación médica tras el accidente ocurrido en Mataro Grande.

Un policía de carreteras inspecciona una minivan volcada en la vía Azángaro-Juliaca, donde un choque dejó cuatro fallecidos y 15 heridos en Puno. (Foto: Agencia Andina)

Choque de dos minivanes deja cuatro fallecidos y 15 heridos en Azángaro

El accidente en Azángaro ocurrió en la comunidad de Mataro Grande, perteneciente al distrito de Santiago de Pupuja. El sector se encuentra en la vía Azángaro–Juliaca, donde las dos minivanes protagonizaron el choque durante la mañana del miércoles.

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Según el reporte inicial, ambas unidades colisionaron de manera lateral. El impacto provocó la muerte de cuatro personas y dejó otras 15 heridas, quienes fueron auxiliadas y trasladadas a diferentes centros médicos de la provincia de Azángaro y la ciudad de Juliaca.

Tras conocerse la emergencia, los tenientes gobernadores acudieron hasta Mataro Grande para verificar lo ocurrido. En la zona también se desarrollaron las primeras diligencias relacionadas con el choque de las minivanes, mientras se recogía información para determinar las circunstancias del siniestro.

Hasta el momento del reporte, las autoridades no habían precisado qué originó la colisión. Las diligencias deberán establecer cómo ocurrió el impacto y determinar las responsabilidades correspondientes.

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La puerta de una minivan involucrada en la colisión permanece sobre el pasto seco tras el accidente que dejó cuatro fallecidos en la provincia de Azángaro. (Foto: Agencia Andina)

Heridos fueron trasladados a hospitales de Juliaca y Azángaro

La atención de los sobrevivientes comenzó poco después del accidente. Tres ambulancias trasladaron a 11 heridos al Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, donde los pacientes fueron recibidos para una evaluación médica luego del violento impacto.

Entre los afectados trasladados a Juliaca figuran Ruth Mamani Mamani, Vianey Mamani Mamani, Katerin Vera Choquehuanca y Rosy Mamani Pacha. El registro también incluyó a otros siete heridos que fueron evacuados hacia el establecimiento de salud.

Los otros cuatro pacientes fueron trasladados al Hospital de Azángaro. Se trata de Alida Condori Choquehuanca, Armando Condori Choquehuanca, Ivan Morales Huanca y Lucana Morales Mamani, quienes quedaron bajo evaluación del personal médico.

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Los heridos identificados tenían edades que iban desde los 17 hasta los 45 años. La información inicial no detalló las lesiones específicas ni el estado clínico individual de cada paciente, por lo que su evolución médica quedó pendiente de los reportes de los establecimientos de salud.

Agentes policiales y pobladores acuden al lugar del choque de dos minivanes en la vía Azángaro-Juliaca, en Puno, que dejó cuatro fallecidos y 15 heridos. (Foto: Agencia Andina)

Identifican a una de las cuatro víctimas mortales del choque

Entre las cuatro personas que perdieron la vida figura Emilia Masco Larico, de 64 años. Su identidad fue confirmada tras el accidente registrado en Mataro Grande, mientras las autoridades continuaban con las diligencias correspondientes.

Las otras tres víctimas mortales eran dos varones y una mujer que todavía no contaban con identificación oficial al momento de difundirse el reporte. Las autoridades trabajaban en la identificación de los fallecidos para continuar con los procedimientos correspondientes.

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El saldo inicial del accidente en Puno quedó establecido en cuatro personas fallecidas y 15 heridas. Los sobrevivientes fueron distribuidos entre los hospitales de Juliaca y Azángaro, mientras permanecían bajo atención médica.

Las diligencias en la zona permitirán establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque lateral de las dos minivanes. Por ahora, el reporte de la emergencia mantiene pendiente la determinación de las causas del accidente y de las responsabilidades que correspondan.