Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de septiembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Los sismos en Perú responden, principalmente, a la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, un proceso que ocurre frente a la costa y que libera energía en distintos puntos del territorio. Esa dinámica ubica al país dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con alta actividad sísmica y volcánica.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) señala que la placa oceánica de Nazca se introduce debajo de la placa continental sudamericana. La fricción entre ambas genera movimientos que pueden registrarse en la costa, la sierra y la selva. A ese proceso se suma la deformación de la corteza terrestre y la reactivación de fallas geológicas en áreas continentales.