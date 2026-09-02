Perú

¿Quién es Óscar Cruz Basilio, el heredero que tomaría las riendas de ‘Los Pulpos’ tras la captura de su líder criminal?

Tras la caída de Jhonsson Smit Cruz Torres en Bolivia, el nombre de su primo cobra fuerza dentro de la estructura delictiva, mientras las autoridades siguen sus antecedentes y presuntos nexos con violentos ataques en La Libertad

Los Pulpos
Óscar Cruz Basilio asumiría el protagonismo en ‘Los Pulpos’ tras la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres en Bolivia, según el investigador Milver Ávalos
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Óscar Cruz Basilio, primo del principal líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ (recientemente capturado en Bolivia), asumiría un papel protagónico dentro de la estructura delictiva tras la detención de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’.

El investigador de la criminalidad Milver Ávalos señaló este martes al medio local Macronorte.pe que Cruz Basilio sería actualmente el “rostro visible” de la organización, tras la captura de ‘Jhonsson Pulpo’, a quien las autoridades señalan como integrante de la tercera generación de un clan familiar con origen en Trujillo.

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Al aparente nuevo líder de esta red criminal se le atribuye, además, haber ordenado desde la clandestinidad en Chile el secuestro del comerciante de oro Jens Lara Tantaquilla, en un ataque armado que el último fin de semana dejó otras cuatro personas asesinadas.

“Según un informe de inteligencia, (...) él ha estado coordinando, ha tenido línea directa esta vez tanto con los pisadores, como le llaman, como con el cabecilla, que en este caso sería Johnson”, dijo el investigador.

Un detenido camina custodiado por agentes de policía uniformados en la pista de un aeropuerto junto a un avión.
Integra la llamada “trilogía de los primos” junto con Jhonsson Cruz Torres y Andy Quispe Cruz, dentro de una estructura familiar vinculada con ‘Los Pulpos’

Agregó que Cruz Basilio tiene antecedentes vinculados con hechos violentos, como el atentado con explosivos contra la sede de la Fiscalía de Trujillo, ocurrido en enero de 2025, cuya ejecución habría ordenado.

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“Óscar es el rostro visible ahorita de ‘Los Pulpos’ y quien también recordemos que también tiene un grado de violencia. El claro ejemplo fue el atentado que le hizo al Ministerio Público”, sostuvo.

Hijo de Miller Cruz Arce (uno de los hermanos fundadores de la banda), Cruz Basilio integra la denominada “trilogía de los primos”, junto con Jhonsson Cruz Torres y Andy Quispe Cruz. “Ante la (reciente) caída, automáticamente tomó el rol protagónico Óscar”, afirmó Ávalos.

Tras la captura de Andy Quispe Cruz, las autoridades lo incluyeron entre sus principales objetivos. Según Diario Correo, era uno de los pocos hombres con capacidad para mantener contacto directo con ‘Jhonsson Pulpo’, quien llegó a fingir su muerte y modificar su apariencia mediante cirugías estéticas para evitar su captura.

La Policía ya había pedido al Ministerio Público, en septiembre de 2024, tramitar una orden de captura internacional en su contra por planificar secuestros con tortura, extorsiones a empresarios y atentados con explosivos contra centros educativos.

Bajo un impresionante despliegue de seguridad, 'Jhonsson Pulpo' fue trasladado a Lima para enfrentar a la justicia. Este criminal es acusado de graves delitos como secuestro, extorsión y sicariato. (Crédito: Canal N)

Cruz Basilio también figura en las pesquisas por el atentado contra la discoteca Dalí, en Trujillo, que dejó decenas de heridos. La PNP sostiene que un adolescente participó en el ataque por orden suya y otro investigado.

El padre de ‘Jhonsson Pulpo’, Jhon Cruz Arce, fundó junto con sus hermanos la organización criminal ‘Los Pulpos’. En 2008 fue condenado a 25 años de prisión por homicidio y recuperó su libertad el año pasado mediante un recurso de hábeas corpus.

La captura de su padre llevó a ‘Jhonsson Pulpo’ a asumir el liderazgo de la banda, con apoyo de sus tíos, cuando tenía apenas 17 años. En 2014 tomó el control de la organización criminal y fue clave para su expansión, no solo dentro del Perú, sino también hacia otros países de la región.

La banda surgió en la década de los 90 en El Porvernir, un distrito popular de Trujillo, comenzando su actividad con delitos considerados menores. Sin embargo, con los años afianzó una estructura criminal y comenzó a cometer delitos de extorsión, secuestros y sicariato como forma de ganar poder e influencia. Además, se les vincula con actividades como tráfico de tierras y minería ilegal.

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