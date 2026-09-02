Perú

Keiko Fujimori anuncia que ‘Jhonsson Pulpo’ será enviado a un penal peruano tras su captura en Bolivia

La mandataria destacó la cooperación entre la Policía Nacional, el FBI y las autoridades bolivianas. El presunto cabecilla de Los Pulpos ya ingresó al Perú y arribará a Lima este miércoles 2 de septiembre

Keiko Fujimori
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Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, llegó al Perú bajo custodia policial tras ser capturado en La Paz, Bolivia. El señalado cabecilla de Los Pulpos fue entregado a las autoridades peruanas el 1 de septiembre en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero.

Desde allí, continuó hacia Juliaca antes del traslado previsto a Lima. La captura de Jhonsson Pulpo en Bolivia y su retorno al Perú activaron coordinaciones entre ambos países, según informó el Ministerio del Interior (Mininter).

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El detenido ingresó junto con Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 23 años, quien fue intervenido en el mismo operativo. La Policía Nacional del Perú (PNP) asumió la custodia después de los trámites migratorios.

Las autoridades bolivianas dispusieron su expulsión porque se encontraba de manera irregular en ese país. El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que conduciría el traslado a la capital para que Cruz Torres quede a disposición de la justicia peruana y cumpla las diligencias.

‘Jhonsson Pulpo’ tuvo varios cambios faciales durante los últimos años. Los registros mencionados en la investigación señalan una blefaroplastia y una lipo papada realizadas en La Paz. Composición: Infobae
‘Jhonsson Pulpo’ tuvo varios cambios faciales durante los últimos años. Los registros mencionados en la investigación señalan una blefaroplastia y una lipo papada realizadas en La Paz. Composición: Infobae

Keiko Fujimori dijo que el detenido será enviado a un penal del país

En una declaración desde Piura, Keiko Fujimori afirmó que Astudillo viajaba a Puno por el operativo. “El ministro del Interior, el general Astudillo, se encuentra dirigiéndose a la región de Puno ya que el líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ va a ser trasladado a uno de los penales en nuestro país”, refirió.

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La mandataria no precisó el establecimiento penitenciario ni la fecha en que sería internado el detenido, cuya llegada a Lima fue anunciada para el 2 de septiembre.

Fujimori atribuyó la detención a una coordinación de la Policía Nacional del Perú, la policía boliviana y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

“Para lograr esto, quiero resaltar que ha sido un trabajo conjunto con la policía boliviana y agradesco al gobierno de Bolivia, que además con la colaboración del FBI y de nuestra Policia Nacional se ha logrado este gran objetivo. Las organizaciones criminales no miran fronteras y por eso es tan importante la colaboración con otras instituciones de otros países”, agregó.

Jhonsson Pulpo afronta órdenes de captura y una condena vigente

Sobre Cruz Torres pesan órdenes de captura por robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, según autoridades.

Las autoridades lo señalan como uno de los dirigentes de Los Pulpos, organización vinculada por la PNP con extorsiones, secuestros, homicidios y sicariato en Trujillo y La Libertad. También cuenta con una sentencia de cadena perpetua vigente en Perú y una notificación roja de Interpol, según autoridades bolivianas.

El Ministerio del Interior indicó que la organización reúne más de 100 personas con funciones diferenciadas. Astudillo explicó que algunos proveen armas, vehículos, uniformes o información sobre víctimas, mientras otros ejecutan ataques.

“Así como este sujeto no es el único. Tenemos todo un mosaico de jefes de bandas criminales que estamos detrás de ellos”, manifestó el ministro al describir la estructura de Los Pulpos.

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