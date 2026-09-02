Keiko Fujimori anuncia nuevos créditos suplementarios para enfrentar el Fenómeno El Niño y recuperar el orden público

El Ejecutivo prepara una ampliación presupuestal para financiar acciones frente al Fenómeno El Niño y recuperar el orden público. Difusión

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La presidenta Keiko Fujimori anunció en Piura que el Ejecutivo prepara nuevos créditos suplementarios para ampliar los recursos destinados a dos frentes: la preparación ante el Fenómeno El Niño y las acciones vinculadas con la recuperación del orden público. La propuesta requiere la aprobación del Congreso antes de incorporar los fondos al presupuesto.

El anuncio se produjo durante una visita a la región, donde la mandataria supervisó trabajos en los alrededores de la represa Los Ejidos y participó en la entrega de 20 motobombas a siete municipalidades provinciales y distritales. En ese contexto, Fujimori informó que el Gobierno prevé presentar la ampliación presupuestal durante las próximas semanas.

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La presidenta precisó que los nuevos recursos no estarán dirigidos solo a Piura. Según explicó, el objetivo es atender necesidades pendientes en distintas zonas del país frente a los riesgos asociados al Fenómeno El Niño y a los problemas relacionados con el orden público.

“Sobre presupuestos, se están avanzando para hacer créditos suplementarios adicionales para dos grandes objetivos: preparación ante el Fenómeno El Niño y la recuperación del orden público”, indicó Fujimori en declaraciones desde Piura.

Ejecutivo prepara nuevos recursos para prevención y seguridad

Los nuevos fondos no podrán incorporarse al presupuesto hasta contar con autorización del Parlamento. Difusión

De acuerdo con lo señalado por la presidenta, los créditos suplementarios representarán una asignación adicional frente a los mecanismos presupuestales disponibles para responder ante emergencias. La medida deberá contar con la aprobación del Parlamento antes de su aplicación.

Fujimori sostuvo que el anuncio de estos fondos se realizará durante las próximas semanas y que la distribución tendrá alcance nacional. “Los créditos suplementarios se están anunciando en las próximas semanas justamente para poder inyectar más presupuesto, no solamente aquí en Piura, sino a nivel nacional”, afirmó.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante la gestión anterior, informó que la Ley 32732 permitió disponer de hasta S/3.000 millones adicionales para financiar intervenciones frente al Fenómeno El Niño. Este mecanismo forma parte de los recursos previstos por el Estado para responder ante posibles emergencias.

A este monto se suman líneas de crédito contingentes por US$2.000 millones, equivalentes a unos S/7.000 millones, destinadas a atender emergencias de distinta magnitud.

Servicios por Impuestos será utilizado en Piura

Fujimori aclaró que los recursos no serán exclusivos para Piura, sino que atenderán necesidades pendientes en distintas regiones. Difusión

Durante su visita, Fujimori también anunció una norma para incorporar el mecanismo de Servicios por Impuestos a las labores de prevención en Piura. La disposición, según indicó, fue aprobada por el Consejo de Ministros y debía publicarse en las horas posteriores al anuncio.

“Quiero anunciar también que hoy se está aprobando una norma importantísima, una herramienta que va a permitir también ponerle más velocidad a estos trabajos, que es Servicios por Impuestos”, señaló la presidenta.

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Entre las intervenciones mencionadas figura el proyecto de Chutuque, relacionado con la salida de aguas hacia el mar. Fujimori señaló que esta nueva herramienta permitirá convocar al sector privado para financiar la intervención.

“Sobre el tema de Chutuque, es importante que sepamos que a través de esta nueva herramienta, Servicios por Impuestos, se va a poder realizar esta importante salida de las aguas hacia el mar”, manifestó.

Trabajos en Los Ejidos registran 30% de avance

La represa Los Ejidos fue identificada por Fujimori como el punto más crítico dentro de las acciones visitadas en Piura. Según informó, los trabajos de limpieza y remoción de material registran un avance del 30%.

“Se ha logrado retirar ya 30% de las 500 mil metros cúbicos que se tienen que retirar de esta parte. Vuelvo a repetir, hemos avanzado ya un 30%”, sostuvo la mandataria.

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El operativo contempla el retiro de 500.000 toneladas métricas de material. Fujimori indicó que 43 máquinas trabajan durante las 24 horas en las labores previstas para la zona.

La presidenta también informó que el gobernador regional de Piura dispone de maquinaria adicional que podría incorporarse a las tareas mediante coordinaciones entre las autoridades. Asimismo, señaló que el sector privado brinda apoyo con combustible para las labores.