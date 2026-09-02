Corte de luz en Lima y Callao este 3 de septiembre: ¿qué zonas se quedarán sin servicio?

Diversos sectores de Lima y Callao tendrán interrupciones temporales del servicio eléctrico este jueves 3 de septiembre. Los cortes fueron programados para distintas horas del día y abarcarán zonas específicas, por lo que no todos los vecinos de los distritos mencionados se verán afectados.
La programación de los cortes de luz contempla sectores de San Martín de Porres, San Miguel, San Juan de Lurigancho y Lima Cercado, además de localidades de la provincia de Huaral. Las interrupciones tendrán duraciones diferentes de acuerdo con el área incluida en el cronograma.
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¿Qué zonas tendrán corte de luz?
Estas son las áreas consideradas en la programación:
San Martín de Porres
De 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Asociación de Vivienda Residencial Virgen del Carmen: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O y P.
- Pro Vivienda Residencial California: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R y S.
- Asociación de Vivienda Brisas de Santa Rosa: manzanas A, B, C, D, E, F, H, I y J.
- Asociación de Vivienda Los Portales de Santa Rita: manzanas A, B, C y D.
- Asociación Pro Vivienda Las Casuarinas de Santa Rosa: manzanas C, G, H y J.
- Asociación de Vivienda Los Robles de Santa Rosa: manzanas D, F y G.
- Asociación de Vivienda Residencial Venecia: manzana A.
San Miguel
De 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Jr. Alfonso Ugarte: cuadra 1.
- Av. Malecón Bertolotto: cuadra 7.
San Juan de Lurigancho
De 8:00 a. m. a 7:00 p. m.
El corte comprenderá sectores de Nueva Vida, Juan Pablo II y el Proyecto Integral Los Ángeles, entre ellos:
- A.H. Nueva Vida, zona A: manzanas A, B y C.
- Agrupación Familiar Campamento de Dios: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q y S.
- Agrupación Familiar San Antonio de Padua Juan Pablo II: manzanas A, A1, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G1, G2, G3, G4, H, H1, H2, I, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N2, O, O1, O2, P, P1, P2, Q, R, S, S1, S3, S4, S5, T, T1, U, V, W, X, Y, Y1, Z y Z1.
- Proyecto Integral Los Ángeles, sector Nuestra Señora del Sagrado Corazón: manzanas A, B, C, D, H, I, J, L, M, Ñ, O, P, Q, R, S y T.
- Agrupación Familiar Hijos de Juan Pablo II: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P y Q.
- Proyecto Integral Los Ángeles, sector Cerrito La Libertad: manzanas A, B, C, D, E, F, G, I, J, J prima, L, M1, M2, M3, M4 y M5.
- Agrupación Familiar Las Colinas de Juan Pablo II: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.
- A.H. Juan Pablo II, etapa 1 Arenal: manzanas A1, B1, D1, E1, F1, G1, Q, S, S2, T, U, V, W, X, Y y Z.
- A.H. Juan Pablo II, etapa 3 Arenal: manzanas S2 y T.
San Antonio de Chaclla / San Juan de Lurigancho
De 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Asociación de Pobladores Posesionarios del Sector El Pedregal Bajo, anexo 22: manzanas M y V.
Lima Cercado
De 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Av. 28 de Julio: cuadras 25, 26 y 27.
- Jr. Antonio Bazo: cuadras 2 y 3.
- Jr. Antonio Raimondi: cuadra 14.
- Jr. García Naranjo: cuadras 14, 15 y 16.
- Prolongación García Naranjo: cuadras 15 y 16.
- Jr. Huánuco: cuadras 11, 12 y 13.
- Prolongación Huánuco: cuadras 11, 12 y 13.
- Prolongación Raimondi: cuadra 14.
- Jr. Mariscal Agustín Gamarra: cuadras 2 y 3.
- Jr. Feliciano de la Vega: cuadra 27.
San Miguel de Acos, Huaral
De 8:30 a. m. a 6:00 p. m.
La interrupción comprenderá:
- Centro Poblado de San Miguel de Acos.
- Comunidad de Canchapilca.
- Lampian.
- Carac.
- Coto.
Estas localidades se encuentran en el distrito de San Miguel de Acos.
¿Qué hacer durante un corte de luz?
Ante una interrupción programada, los usuarios pueden tomar algunas medidas sencillas para evitar inconvenientes:
- Carga celulares, laptops y baterías externas antes del inicio del corte.
- Desconecta los aparatos eléctricos que puedan resultar afectados ante variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.
- Evita abrir constantemente la refrigeradora para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Ten linternas a la mano y evita utilizar velas si no son necesarias.
- Si realizas trabajo remoto, adelanta las actividades que requieran electricidad o internet.
- Una vez restablecido el servicio, revisa los equipos antes de volver a utilizarlos.
Los horarios señalados corresponden a las zonas incluidas en la programación y no significan que todo el distrito quedará sin electricidad. La interrupción se limita a los sectores detallados en el cronograma.
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