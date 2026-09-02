Magaly Medina responde a Nicola Porcella tras burlas con Jefferson Farfán y le recuerda sus escándalos

El programa "Magaly TV La Firme" emite un segmento donde la conductora, Magaly Medina, presenta videos de archivo de 2019. Las imágenes muestran a Nicola Porcella en interacciones conflictivas con Angie Arizaga, ocurridas en la vía pública y en un establecimiento concurrido. Se observan textos superpuestos con citas atribuidas a los involucrados, incluyendo expresiones como "Cállate la boca" y "Concha tu madre". El contenido se enfoca en recordar acciones pasadas de Porcella.

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Magaly Medina respondió a las declaraciones de Nicola Porcella sobre su paso por la televisión peruana y cuestionó que atribuyera a la prensa parte de la imagen negativa que construyó ante el público. La conductora sostuvo que los episodios que marcaron su trayectoria tuvieron relación con sus propias decisiones.

El intercambio surgió después de una conversación entre Porcella y Jefferson Farfán en el podcast del exfutbolista. Allí, el exchico reality habló de los años en los que estuvo expuesto a polémicas, rupturas contractuales y cuestionamientos públicos.

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Porcella admitió que cometió errores durante su juventud y reconoció que atravesó una etapa de inmadurez. Aun así, planteó que el tratamiento de los medios influyó en la percepción que una parte de la audiencia tuvo sobre él.

La conductora Magaly Medina responde a las declaraciones emitidas por la figura de televisión Nicola Porcella.

“Yo también cometí errores, era inmaduro, pero creo que también la prensa mucho tuvo que ver en la imagen que me hicieron”, expresó durante la charla con Farfán.

Magaly no se queda callada y responde con todo a Nicola Porcella

Medina señaló que una parte de la madurez consiste en revisar las propias conductas, sin responsabilizar a terceros por las consecuencias de los hechos. Desde su programa, recordó que Porcella fue separado de América Televisión en tres oportunidades.

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“Parte de crecer es dejar de echarle la culpa al resto de lo que uno hace”, manifestó la conductora al comentar el fragmento del podcast.

Magaly Medina responde en su programa de televisión a las burlas de Nicola Porcella y le recuerda sus anteriores controversias.

La periodista también hizo referencia a situaciones que colocaron a Porcella en el centro de la agenda de espectáculos. Entre ellas, mencionó los audios difundidos en 2015, que fueron atribuidos a Angie Arizaga y contenían el relato de presuntos episodios de violencia física y verbal.

En uno de los materiales emitidos entonces por televisión se escuchaba una voz atribuida a la modelo que describía una discusión: “Horrible, me cogió, me empujó, me sacó de las piernas, me rompió la ropa”.

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Medina sostuvo que ese tipo de contenidos no respondía a una construcción mediática ajena a los protagonistas, sino a hechos que fueron expuestos públicamente y generaron una reacción entre los espectadores.

El recuerdo de ese caso estuvo acompañado por otra polémica ocurrida en 2019. Ese año, Porcella fue vinculado de forma mediática con la llamada “Fiesta del terror”, una reunión realizada en Asia tras la denuncia de dos mujeres que afirmaron haber sido drogadas.

Nicola Porcella y Angie Arizaga protagonizaron una pelea a las afueras de una discoteca. "No me hables así, cállate la boca", respondió la modelo tras las agresiones verbales del 'guerrero'. (ATV)

El caso llegó a la Fiscalía de Cañete, donde se inició una investigación por las denuncias presentadas. Medina incluyó aquel episodio entre los antecedentes que, a su criterio, explican por qué el personaje televisivo acumuló cuestionamientos durante varios años.

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También recordó un incidente registrado ese mismo año en una discoteca, cuando cámaras de televisión captaron un altercado entre Porcella y Arizaga. Las imágenes volvieron a circular en programas de espectáculos y reabrieron el debate sobre la relación que ambos mantuvieron en ese periodo.

La conductora puso especial énfasis en una de las explicaciones que Porcella ha mencionado en distintas ocasiones sobre su comportamiento durante esos años: el consumo de alcohol.

Para Medina, ese argumento no puede utilizarse como atenuante frente a hechos que involucren agresiones. “La violencia de ese tipo no se puede justificar”, afirmó al repasar los sucesos vinculados al exchico reality.

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