Estos son los distritos de Lima declarados en emergencia ante el peligro de lluvias intensas por el Fenómeno El Niño

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Las lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño mantienen en emergencia a decenas de distritos del departamento de Lima. La medida fue dispuesta por el Gobierno ante el peligro de precipitaciones que podrían afectar distintas zonas durante este año y el 2027.

Según el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, Lima Metropolitana concentra 19 distritos incluidos en la declaratoria. Le sigue la provincia de Huarochirí, con 18 jurisdicciones, mientras que Cañete reúne 13 y Huaura, 10.

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La medida forma parte de una declaratoria nacional que alcanza a 893 distritos de 22 regiones y el Callao. El escenario genera mayor preocupación debido a que la ENFEN elevó a 62% la probabilidad de que el El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

Las provincias de Lima con más distritos en emergencia

La provincia de Huarochirí concentra 18 distritos comprendidos en la declaratoria de emergencia. La lista incluye jurisdicciones ubicadas en diferentes zonas de la provincia, entre ellas Antioquia, Callahuanca, Chicla, Huachupampa, Huarochirí, Matucana, Ricardo Palma, San Andrés de Tupicocha y San Antonio.

También figuran San Damián, San Mateo, San Mateo de Otao, Sangallaya, Santa Cruz de Cocachacra, Santa Eulalia y Santiago de Anchucaya. La relación se completa con Santo Domingo de los Olleros y Surco.

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La población costera será la más propensa a enfrentar posibles desbordes e inundaciones - Crédito Andina

La provincia de Cañete ocupa el siguiente lugar, con 13 distritos incluidos ante el peligro de lluvias intensas. Entre ellos se encuentran Asia, Calango, Chilca, Coayllo, Imperial, Mala, Nuevo Imperial, Pacarán, San Antonio, San Luis y San Vicente de Cañete.

En Huaura, otros 10 distritos forman parte de la medida: Ámbar, Checras, Huacho, Hualmay, Huaura, Leoncio Prado, Santa Leonor, Santa María, Sayán y Végueta. De esta manera, estas tres provincias reúnen la mayor cantidad de jurisdicciones comprendidas en la declaratoria dentro del departamento de Lima.

Lima Metropolitana tiene 19 distritos incluidos

En Lima Metropolitana, la emergencia comprende a 19 distritos. La relación incluye Ate, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, Lima, Los Olivos, Lurigancho y Lurín.

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A este grupo se suman Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. La inclusión de estas jurisdicciones extiende la declaratoria a distintos sectores de la capital.

El listado también alcanza a otras provincias del departamento. En Huaral son siete los distritos comprendidos: Atavillos Bajo, Aucallama, Chancay, Huaral, Ihuari, San Miguel de Acos y Sumbilca. En Canta, en tanto, son seis: Arahuay, Canta, Huamantanga, Lachaqui, San Buenaventura y Santa Rosa de Quives.

Barranca cuenta con cinco distritos en emergencia: Barranca, Paramonga, Pativilca, Supe y Supe Puerto. Yauyos tiene cuatro, mientras que Cajatambo suma tres y Oyón uno. En conjunto, las jurisdicciones de las 10 provincias de Lima forman parte del escenario de prevención establecido por el Ejecutivo.

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Gobierno declara emergencia en 893 distritos por Fenómeno El Niño

La medida tiene un alcance nacional. El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en 893 distritos de 22 regiones y el Callao, debido al peligro inminente de lluvias intensas relacionadas con el Fenómeno El Niño 2026-2027.

El Colegio Médico del Perú advirtió que con el Fenómeno El Niño podrían surgir casos de malaria y fiebre amarilla por lo que se pidió fortalecer los servicios de salud e infraestructura. (El Comercio)

La declaratoria corresponde a un nivel de emergencia 4 y contempla la participación del Gobierno nacional para reforzar la capacidad de respuesta de las autoridades regionales y locales. Las acciones deberán coordinarse con Indeci y ministerios como Defensa, Salud, Educación, Vivienda y Transportes, según corresponda.

La decisión tomó como referencia los reportes de entidades como Senamhi, Indeci, Sinagerd y ENFEN, cuyos análisis advierten condiciones favorables para precipitaciones extremas. La norma establece que las intervenciones deberán mantener relación directa con el peligro identificado y ejecutarse con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas.

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Declaran en estado de emergencia a más de 18 regiones del Perú por presencia del Fenómeno de El Niño.

El escenario climático también elevó las alertas de la ENFEN. El 28 de agosto, la comisión aumentó de 41% a 62% la probabilidad de un El Niño costero de magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para el verano, la posibilidad de un evento entre fuerte y extraordinario pasó de 41% a 43%.

Para septiembre-noviembre, la ENFEN prevé temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa y una alta probabilidad de nuevos récords térmicos. En la costa norte también se esperan lluvias superiores a sus valores habituales desde noviembre, mientras que otras zonas del país presentarían condiciones diferenciadas de precipitación.

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