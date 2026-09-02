Perú

Estos son los distritos de Lima declarados en emergencia ante el peligro de lluvias intensas por el Fenómeno El Niño

El Gobierno declaró en emergencia a 893 distritos de 22 regiones y el Callao ante el peligro inminente de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. En Lima, la medida comprende a jurisdicciones de sus 10 provincias y Lima Metropolitana

lluvias-Indeci-fenómeno El niño-Perú-20 de enero
Guardar

Las lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño mantienen en emergencia a decenas de distritos del departamento de Lima. La medida fue dispuesta por el Gobierno ante el peligro de precipitaciones que podrían afectar distintas zonas durante este año y el 2027.

Según el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, Lima Metropolitana concentra 19 distritos incluidos en la declaratoria. Le sigue la provincia de Huarochirí, con 18 jurisdicciones, mientras que Cañete reúne 13 y Huaura, 10.

PUBLICIDAD

La medida forma parte de una declaratoria nacional que alcanza a 893 distritos de 22 regiones y el Callao. El escenario genera mayor preocupación debido a que la ENFEN elevó a 62% la probabilidad de que el El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

Imagen HMJOQ4U7DVCDHBG5GGM6BGLBBM

Las provincias de Lima con más distritos en emergencia

La provincia de Huarochirí concentra 18 distritos comprendidos en la declaratoria de emergencia. La lista incluye jurisdicciones ubicadas en diferentes zonas de la provincia, entre ellas Antioquia, Callahuanca, Chicla, Huachupampa, Huarochirí, Matucana, Ricardo Palma, San Andrés de Tupicocha y San Antonio.

También figuran San Damián, San Mateo, San Mateo de Otao, Sangallaya, Santa Cruz de Cocachacra, Santa Eulalia y Santiago de Anchucaya. La relación se completa con Santo Domingo de los Olleros y Surco.

PUBLICIDAD

Mujer cruza calle inundada con expresión de temor en el rostro.
La población costera será la más propensa a enfrentar posibles desbordes e inundaciones - Crédito Andina

La provincia de Cañete ocupa el siguiente lugar, con 13 distritos incluidos ante el peligro de lluvias intensas. Entre ellos se encuentran Asia, Calango, Chilca, Coayllo, Imperial, Mala, Nuevo Imperial, Pacarán, San Antonio, San Luis y San Vicente de Cañete.

En Huaura, otros 10 distritos forman parte de la medida: Ámbar, Checras, Huacho, Hualmay, Huaura, Leoncio Prado, Santa Leonor, Santa María, Sayán y Végueta. De esta manera, estas tres provincias reúnen la mayor cantidad de jurisdicciones comprendidas en la declaratoria dentro del departamento de Lima.

Lima Metropolitana tiene 19 distritos incluidos

En Lima Metropolitana, la emergencia comprende a 19 distritos. La relación incluye Ate, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, Lima, Los Olivos, Lurigancho y Lurín.

A este grupo se suman Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. La inclusión de estas jurisdicciones extiende la declaratoria a distintos sectores de la capital.

Fenómeno El Niño Costero - Verano 2024 - Enfen - Perú - 29 de septiembre

El listado también alcanza a otras provincias del departamento. En Huaral son siete los distritos comprendidos: Atavillos Bajo, Aucallama, Chancay, Huaral, Ihuari, San Miguel de Acos y Sumbilca. En Canta, en tanto, son seis: Arahuay, Canta, Huamantanga, Lachaqui, San Buenaventura y Santa Rosa de Quives.

Barranca cuenta con cinco distritos en emergencia: Barranca, Paramonga, Pativilca, Supe y Supe Puerto. Yauyos tiene cuatro, mientras que Cajatambo suma tres y Oyón uno. En conjunto, las jurisdicciones de las 10 provincias de Lima forman parte del escenario de prevención establecido por el Ejecutivo.

Gobierno declara emergencia en 893 distritos por Fenómeno El Niño

La medida tiene un alcance nacional. El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en 893 distritos de 22 regiones y el Callao, debido al peligro inminente de lluvias intensas relacionadas con el Fenómeno El Niño 2026-2027.

Fenómeno El Niño en Perú
El Colegio Médico del Perú advirtió que con el Fenómeno El Niño podrían surgir casos de malaria y fiebre amarilla por lo que se pidió fortalecer los servicios de salud e infraestructura. (El Comercio)

La declaratoria corresponde a un nivel de emergencia 4 y contempla la participación del Gobierno nacional para reforzar la capacidad de respuesta de las autoridades regionales y locales. Las acciones deberán coordinarse con Indeci y ministerios como Defensa, Salud, Educación, Vivienda y Transportes, según corresponda.

La decisión tomó como referencia los reportes de entidades como Senamhi, Indeci, Sinagerd y ENFEN, cuyos análisis advierten condiciones favorables para precipitaciones extremas. La norma establece que las intervenciones deberán mantener relación directa con el peligro identificado y ejecutarse con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas.

Declaran en estado de emergencia a más de 18 regiones del Perú por presencia del Fenómeno de El Niño.
Declaran en estado de emergencia a más de 18 regiones del Perú por presencia del Fenómeno de El Niño.

El escenario climático también elevó las alertas de la ENFEN. El 28 de agosto, la comisión aumentó de 41% a 62% la probabilidad de un El Niño costero de magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para el verano, la posibilidad de un evento entre fuerte y extraordinario pasó de 41% a 43%.

Para septiembre-noviembre, la ENFEN prevé temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa y una alta probabilidad de nuevos récords térmicos. En la costa norte también se esperan lluvias superiores a sus valores habituales desde noviembre, mientras que otras zonas del país presentarían condiciones diferenciadas de precipitación.

Temas Relacionados

Fenómeno el NiñoLimaDeclaratoria de emergenciaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sport Boys, en azul en el Torneo Clausura 2026: plantel se encuentra al día en su salario en lo que va de la actual temporada

La actualidad financiera de la institución ‘rosada’ es más que positiva y se ve reflejada en el orden de las cuentas bancarias de cada uno de sus integrantes, en especial de los futbolistas protagonistas de la Liga 1

Sport Boys, en azul en el Torneo Clausura 2026: plantel se encuentra al día en su salario en lo que va de la actual temporada

Keiko Fujimori anuncia que ‘Jhonsson Pulpo’ será enviado a un penal peruano tras su captura en Bolivia

La mandataria destacó la cooperación entre la Policía Nacional, el FBI y las autoridades bolivianas. El presunto cabecilla de Los Pulpos ya ingresó al Perú y arribará a Lima este miércoles 2 de septiembre

Keiko Fujimori anuncia que ‘Jhonsson Pulpo’ será enviado a un penal peruano tras su captura en Bolivia

Elecciones municipales 2026: López Aliaga encabeza la intención de voto en Lima y Spadaro se despega en el Callao, según encuesta de Imasolu

La medición de agosto ubica a Rafael López Aliaga con 19,83% para la Alcaldía de Lima, seguido por Carlos Bruce con 16,17%. En el Gobierno Regional del Callao, Pedro Spadaro alcanza 44,61%, mientras un 31,67% de los consultados responde que no sabe o no opina

Elecciones municipales 2026: López Aliaga encabeza la intención de voto en Lima y Spadaro se despega en el Callao, según encuesta de Imasolu

Juan Pablo Varillas venció a Federico Arnaboldi y clasificó por séptima vez en el año a cuartos de final en el Challenger de Como

La tercera raqueta nacional firmó otro sólido triunfo en el sur de Italia . Su próximo escollo será Thiago Seyboth Wild, quinto preclasificado

Juan Pablo Varillas venció a Federico Arnaboldi y clasificó por séptima vez en el año a cuartos de final en el Challenger de Como

Corte de luz en Lima y Callao este 3 de septiembre: ¿qué zonas se quedarán sin servicio?

La interrupción temporal del servicio eléctrico afectará a sectores específicos de varios distritos. Revisa la programación para evitar inconvenientes durante el día.

Corte de luz en Lima y Callao este 3 de septiembre: ¿qué zonas se quedarán sin servicio?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori defiende a Tania Ramírez: “Ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, renunció”

Keiko Fujimori defiende a Tania Ramírez: “Ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, renunció”

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

Muerte de menor en comisaría de Manchay: Fuero Militar inicia su propia investigación, pero por “exceso de mando”

Kelly Portalatino no querría hacerse cargo de los gastos tras atropellar a ciclista, según la madre del agraviado: “No ha asumido con nada”

Keiko Fujimori evita responder por apoyo al general Óscar Arriola: “Esa respuesta la traslado al ministro del Interior”

ENTRETENIMIENTO

Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos a Perú por ganar Mundial de Desayunos: “El único beneficiado es él”

Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos a Perú por ganar Mundial de Desayunos: “El único beneficiado es él”

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

Magaly Medina responde a Nicola Porcella tras burlas con Jefferson Farfán y le recuerda sus escándalos

Diana Sánchez aclara los rumores de una mala relación con Franco Cabrera en ‘Yo Soy’: “No fuimos grandes amigos, pero sí profesionales”

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros

DEPORTES

Sport Boys, en azul en el Torneo Clausura 2026: plantel se encuentra al día en su salario en lo que va de la actual temporada

Sport Boys, en azul en el Torneo Clausura 2026: plantel se encuentra al día en su salario en lo que va de la actual temporada

Juan Pablo Varillas venció a Federico Arnaboldi y clasificó por séptima vez en el año a cuartos de final en el Challenger de Como

Ignacio Buse vs Marcos Giron 1-1 EN VIVO HOY: partido suspendido nuevamente por fuertes lluvias en el US Open 2026

Se conoció que habrá nueva regla en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿punto de conflicto entre FPV y clubes?

Liga Peruana de Vóley 2026/2027: Latina TV transmitirá todos los partidos por señal abierta y no solo por web