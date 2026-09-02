‘Jhonsson Pulpo’ ya está en Perú: permanecerá bajo custodia policial y será trasladado a Lima este miércoles 2 de septiembre

Alias 'Jhonsson Pulpo', cabecilla de 'Los Pulpos', fue entregado a la Policía Nacional del Perú por autoridades de Bolivia. X: Sofía López

Guardar

Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, permanecerá bajo custodia de la Policía Nacional del Perú tras su ingreso a territorio nacional este 1 de septiembre. El presunto cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos” fue entregado por las autoridades bolivianas en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, luego de su captura en La Paz.

El retorno de Cruz Torres al Perú forma parte del procedimiento coordinado entre las autoridades de ambos países. El Ministerio del Interior informó mediante sus redes sociales que, a través de Migraciones y en coordinación con funcionarios bolivianos, se concretó el retorno del detenido, quien se encontraba en Bolivia de manera irregular.

PUBLICIDAD

Junto a Cruz Torres también ingresó al control fronterizo Gabriel Alexander Saul Mendocilla Gómez, de 23 años. Ambos fueron detenidos durante el mismo operativo realizado en Bolivia y quedaron bajo responsabilidad de los agentes peruanos después de completar los procedimientos correspondientes en la frontera.

El siguiente traslado está previsto para este miércoles 2 de septiembre. Según el Ministerio del Interior, el ministro César Astudillo conducirá el desplazamiento hacia Lima, donde los detenidos deberán cumplir las diligencias correspondientes antes de quedar a disposición de la justicia peruana.

César Astudillo conducirá el traslado hacia Lima

Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, ingresó al territorio peruano este 1 de septiembre. Composición: Infobae

El Ministerio del Interior precisó que César Astudillo estará a cargo del traslado de Jhonsson Smith Cruz Torres hacia Lima. El desplazamiento permitirá que el detenido continúe con los procedimientos establecidos por las autoridades peruanas tras su ingreso al país.

PUBLICIDAD

La entidad comunicó que el objetivo es realizar las diligencias correspondientes y poner a Cruz Torres a disposición de la justicia peruana. La Policía Nacional del Perú mantiene su custodia desde su entrega en el punto fronterizo.

En el caso de Mendocilla Gómez, también se contempla la continuidad de las diligencias dentro del territorio peruano, tras su entrega junto al presunto integrante principal de “Los Pulpos”.

Cruz Torres fue entregado en el CEBAF de Desaguadero

Jhonsson Pulpo, señalado como líder de la banda criminal Los Pulpos, aparece en una fotografía oficial tras su captura en Bolivia.

La entrega ocurrió este martes 1 de septiembre en el CEBAF de Desaguadero, punto de conexión fronteriza entre Perú y Bolivia. Desde La Paz, el traslado terrestre hasta este complejo tomó cerca de dos horas.

PUBLICIDAD

Al llegar a las instalaciones, Cruz Torres ingresó bajo custodia policial junto con Mendocilla Gómez. Ambos permanecieron dentro del recinto mientras se desarrollaba el procedimiento migratorio previo a su entrega a las autoridades peruanas.

La información difundida por Exitosa desde Puno señaló que los dos detenidos permanecían dentro del CEBAF durante esta etapa del procedimiento. Después de completar el trámite migratorio, estaba previsto que continuaran su recorrido hacia Juliaca.

Cruz Torres fue capturado en la ciudad de La Paz durante una intervención de la Policía Boliviana. Las autoridades de ese país dispusieron su expulsión hacia Perú debido a que el detenido se encontraba de manera irregular en territorio boliviano.

El procedimiento permitió coordinar su entrega con funcionarios y agentes peruanos en la frontera. La Policía Boliviana trasladó a Cruz Torres hasta Desaguadero, donde quedó bajo custodia de los efectivos responsables del procedimiento de entrega.

PUBLICIDAD

El Ministerio del Interior confirmó el retorno mediante sus redes sociales y señaló: “El cabecilla de ‘Los Pulpos’ y su cómplice quedaron bajo custodia de la PNP”.

El detenido cuenta con una sentencia vigente en Perú

La captura de Cruz Torres también está relacionada con una sentencia de cadena perpetua vigente en Perú, según la información proporcionada por las autoridades bolivianas. Además, sobre el detenido existe una notificación roja de Interpol.

Estos antecedentes forman parte de la información considerada por las autoridades durante el procedimiento de entrega. Cruz Torres es señalado como cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, vinculada a hechos delictivos en Trujillo.

Con su ingreso al territorio peruano, el detenido quedó bajo custodia de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior estableció que el traslado hacia Lima estará a cargo del ministro César Astudillo, como parte de la continuación de las diligencias previstas por las autoridades peruanas.

PUBLICIDAD