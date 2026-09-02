Estamos perdiendo la batalla: la mitad de peruanos expuestos a fraudes digitales cayó en la trampa en el último año

La exposición al fraude digital en Perú fue más alta entre las personas de 35 a 44 años y en Lima superó levemente a las provincias.

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El fraude digital alcanzó a casi tres de cada cuatro peruanos durante el último año, según un estudio de Experian y Edelman Intelligence elaborado en julio de 2026.

Entre quienes recibieron intentos de engaño, el 49% afirmó haber sido víctima, en un contexto marcado por mensajes sospechosos, operaciones no reconocidas y el avance de la inteligencia artificial.

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La exposición atraviesa edades y regiones del Perú

La investigación relevó las respuestas de 1.000 personas adultas residentes en todo Perú. El grupo de 35 a 44 años registró la mayor exposición, con el 76%, mientras que entre los mayores de 65 años la proporción descendió al 58%.

En Lima, el 75% señaló que recibió al menos un intento de fraude digital, frente al 71% de los consultados en provincias. La diferencia también apareció en la reiteración de los ataques: el 39% de los limeños informó episodios repetidos, contra el 31% del resto del país.

El fenómeno excede a las víctimas directas. El 71% de los participantes indicó que conoce a alguien que sufrió una estafa digital, una referencia que muestra la extensión de estas maniobras en la vida cotidiana.

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El fraude digital en Perú tuvo impacto económico y emocional, ya que el 80,8 % de las víctimas perdió dinero y el 66 % reportó estrés o ansiedad.

Las pérdidas económicas se combinaron con estrés y ansiedad

El estudio indicó que el 80,8% de las víctimas sufrió una pérdida de dinero. El rango más frecuente fue de entre USD 50 y USD 200, mencionado por el 30,9% de los afectados.

Las consecuencias no se limitaron al aspecto financiero. El 66% de quienes atravesaron un fraude afirmó haber sufrido estrés, ansiedad u otros efectos emocionales vinculados al hecho.

Los mensajes o chats sospechosos fueron la modalidad más mencionada, con el 23%. Le siguieron las transacciones no reconocidas, las compras en línea de productos o servicios que nunca llegaron y las operaciones fraudulentas mediante aplicaciones móviles, todas con el 20%.

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Los enlaces falsos enviados por SMS o WhatsApp y el acceso a sitios web fraudulentos concentraron el 25% de las experiencias en cada caso. El 4% de los incidentes incluyó, según los encuestados, el uso de inteligencia artificial para simular interacciones.

La falta de verificación de información y la escasa educación digital aparecieron entre los principales factores de vulnerabilidad frente al fraude digital en Perú.

La falta de verificación aparece entre los principales riesgos

El 57% de los consultados identificó la falta de verificación previa como una de las principales causas de vulnerabilidad. La escasa educación sobre plataformas digitales fue mencionada por el 52%, seguida por el exceso de confianza, con el 47%, y el desconocimiento de los riesgos, con el 43%.

La capacitación preventiva todavía tiene un alcance limitado. El 59% aseguró que nunca recibió formación para reconocer o evitar fraudes digitales. Entre los mayores de 65 años, esa proporción ascendió al 68%.

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Ante trámites financieros, el 50% expresó preferencia por los canales presenciales y el 29% eligió las aplicaciones móviles. Las entidades financieras oficiales, señaladas por el 54%, y la presencia visible de controles de seguridad, con el 44%, fueron los elementos que más confianza generan al compartir datos.

El 51 % de los encuestados no sabe cómo denunciar un fraude digital y solo el 34 % realizó una denuncia tras vivenciar o presenciar un caso.

La denuncia sigue siendo un proceso poco conocido para la mayoría

El 51% de los encuestados manifestó que no sabe cómo denunciar un fraude. Entre quienes realizaron un reclamo o una denuncia, el 64% calificó el proceso como difícil o muy difícil.

La falta de confianza en las autoridades fue el obstáculo más citado, con el 62%. También aparecieron los procedimientos largos o complejos, con el 60%, y el desconocimiento de los canales disponibles, con el 53%. Solo el 34% presentó una denuncia tras sufrir o conocer un caso.

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El 80% consideró que las sanciones legales podrían ser más firmes. Esa percepción llegó al 87% entre las personas mayores de 55 años, mientras que apenas el 11% dijo sentirse muy informado sobre la legislación vigente.

La inteligencia artificial generó preocupación en el 92 % de los peruanos por su uso en engaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial amplía las dudas sobre la autenticidad

La preocupación por el uso de inteligencia artificial en engaños digitales alcanzó al 92% de los participantes. El 48% se declaró poco o nada seguro de poder distinguir contenidos generados o manipulados con esa tecnología.

Los correos y mensajes sospechosos fueron la situación que más dudas generó, con el 45%. Las llamadas con voces falsas reunieron el 42% y los chats que imitan a personas reales, el 31%. Solo el 10% no identificó ninguna experiencia de este tipo en los últimos 12 meses.

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Aun con esas inquietudes, el 53% confiaría en herramientas de inteligencia artificial para detectar fraudes y el 57% permitiría que sus datos fueran analizados con ese objetivo. Además, el 88% quiere aprender a identificar engaños creados con inteligencia artificial. Otro relevamiento de Experian Perú indicó que el 29% ya utiliza esta tecnología para evaluar préstamos, inversiones o pagos de deudas.