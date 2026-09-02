Perú

Estamos perdiendo la batalla: la mitad de peruanos expuestos a fraudes digitales cayó en la trampa en el último año

Un estudio de Experian revela que 7 de cada 10 peruanos recibió intentos de fraude digital en los últimos doce meses. La exposición fue más alta entre los 35 a 44 años

Primer plano de una mano sosteniendo un teléfono inteligente en una habitación oscura con luz azul; al fondo, un teclado de laptop con brillo rojo.
La exposición al fraude digital en Perú fue más alta entre las personas de 35 a 44 años y en Lima superó levemente a las provincias.
Guardar

El fraude digital alcanzó a casi tres de cada cuatro peruanos durante el último año, según un estudio de Experian y Edelman Intelligence elaborado en julio de 2026.

Entre quienes recibieron intentos de engaño, el 49% afirmó haber sido víctima, en un contexto marcado por mensajes sospechosos, operaciones no reconocidas y el avance de la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

La exposición atraviesa edades y regiones del Perú

La investigación relevó las respuestas de 1.000 personas adultas residentes en todo Perú. El grupo de 35 a 44 años registró la mayor exposición, con el 76%, mientras que entre los mayores de 65 años la proporción descendió al 58%.

En Lima, el 75% señaló que recibió al menos un intento de fraude digital, frente al 71% de los consultados en provincias. La diferencia también apareció en la reiteración de los ataques: el 39% de los limeños informó episodios repetidos, contra el 31% del resto del país.

El fenómeno excede a las víctimas directas. El 71% de los participantes indicó que conoce a alguien que sufrió una estafa digital, una referencia que muestra la extensión de estas maniobras en la vida cotidiana.

PUBLICIDAD

Experian
El fraude digital en Perú tuvo impacto económico y emocional, ya que el 80,8 % de las víctimas perdió dinero y el 66 % reportó estrés o ansiedad.

Las pérdidas económicas se combinaron con estrés y ansiedad

El estudio indicó que el 80,8% de las víctimas sufrió una pérdida de dinero. El rango más frecuente fue de entre USD 50 y USD 200, mencionado por el 30,9% de los afectados.

Las consecuencias no se limitaron al aspecto financiero. El 66% de quienes atravesaron un fraude afirmó haber sufrido estrés, ansiedad u otros efectos emocionales vinculados al hecho.

Los mensajes o chats sospechosos fueron la modalidad más mencionada, con el 23%. Le siguieron las transacciones no reconocidas, las compras en línea de productos o servicios que nunca llegaron y las operaciones fraudulentas mediante aplicaciones móviles, todas con el 20%.

Los enlaces falsos enviados por SMS o WhatsApp y el acceso a sitios web fraudulentos concentraron el 25% de las experiencias en cada caso. El 4% de los incidentes incluyó, según los encuestados, el uso de inteligencia artificial para simular interacciones.

Experian
La falta de verificación de información y la escasa educación digital aparecieron entre los principales factores de vulnerabilidad frente al fraude digital en Perú.

La falta de verificación aparece entre los principales riesgos

El 57% de los consultados identificó la falta de verificación previa como una de las principales causas de vulnerabilidad. La escasa educación sobre plataformas digitales fue mencionada por el 52%, seguida por el exceso de confianza, con el 47%, y el desconocimiento de los riesgos, con el 43%.

La capacitación preventiva todavía tiene un alcance limitado. El 59% aseguró que nunca recibió formación para reconocer o evitar fraudes digitales. Entre los mayores de 65 años, esa proporción ascendió al 68%.

Ante trámites financieros, el 50% expresó preferencia por los canales presenciales y el 29% eligió las aplicaciones móviles. Las entidades financieras oficiales, señaladas por el 54%, y la presencia visible de controles de seguridad, con el 44%, fueron los elementos que más confianza generan al compartir datos.

Experian
El 51 % de los encuestados no sabe cómo denunciar un fraude digital y solo el 34 % realizó una denuncia tras vivenciar o presenciar un caso.

La denuncia sigue siendo un proceso poco conocido para la mayoría

El 51% de los encuestados manifestó que no sabe cómo denunciar un fraude. Entre quienes realizaron un reclamo o una denuncia, el 64% calificó el proceso como difícil o muy difícil.

La falta de confianza en las autoridades fue el obstáculo más citado, con el 62%. También aparecieron los procedimientos largos o complejos, con el 60%, y el desconocimiento de los canales disponibles, con el 53%. Solo el 34% presentó una denuncia tras sufrir o conocer un caso.

El 80% consideró que las sanciones legales podrían ser más firmes. Esa percepción llegó al 87% entre las personas mayores de 55 años, mientras que apenas el 11% dijo sentirse muy informado sobre la legislación vigente.

Manos sobre un teclado de laptop con pantalla que muestra un candado abierto y un triángulo de alerta amarillo. Un smartphone con notificaciones y el logo de SBS están en el escritorio.
La inteligencia artificial generó preocupación en el 92 % de los peruanos por su uso en engaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial amplía las dudas sobre la autenticidad

La preocupación por el uso de inteligencia artificial en engaños digitales alcanzó al 92% de los participantes. El 48% se declaró poco o nada seguro de poder distinguir contenidos generados o manipulados con esa tecnología.

Los correos y mensajes sospechosos fueron la situación que más dudas generó, con el 45%. Las llamadas con voces falsas reunieron el 42% y los chats que imitan a personas reales, el 31%. Solo el 10% no identificó ninguna experiencia de este tipo en los últimos 12 meses.

Aun con esas inquietudes, el 53% confiaría en herramientas de inteligencia artificial para detectar fraudes y el 57% permitiría que sus datos fueran analizados con ese objetivo. Además, el 88% quiere aprender a identificar engaños creados con inteligencia artificial. Otro relevamiento de Experian Perú indicó que el 29% ya utiliza esta tecnología para evaluar préstamos, inversiones o pagos de deudas.

Temas Relacionados

Experianfraude digitalseguridad informáticacrimen organizadobancosperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ignacio Buse vs Marcos Giron 1-1 EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

La lluvia en Nueva York no permitió que el peruano debute ayer frente al estadounidense. La organización decidió que el encuentro pase a la jornada de hoy con programación confirmada. Sigue todas las incidencias minuto a minuto

Ignacio Buse vs Marcos Giron 1-1 EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Precio del dólar subió en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 2 de septiembre

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar subió en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 2 de septiembre

Bandas criminales inundan Trujillo: existen alrededor de 10 organizaciones delictivas en el norte del Perú

El exviceministro de Seguridad Pública, Julio Corcuera, advirtió que la ciudad muestra secuestros, extorsiones y ataques armados, además de negocios prósperos que, a su juicio, podrían estar vinculados con lavado de activos

Bandas criminales inundan Trujillo: existen alrededor de 10 organizaciones delictivas en el norte del Perú

Escolares le cortaron el rostro a su compañero en Arequipa: víctima de 16 años sufria acoso desde marzo

El menor había dejado el colegio San Jerónimo tras denunciar acoso escolar, pero sus excompañeros habrían averiguado dónde estudiaba y continuaron hostigándolo hasta desfigurarle el rostro con un cristal

Escolares le cortaron el rostro a su compañero en Arequipa: víctima de 16 años sufria acoso desde marzo

¿Vientos de cola? Empresas de Perú prevén más contrataciones y menor conflictividad laboral en la segunda mitad del año

El 35% de empresas aumentará su plantilla en 2026 y solo el 10 % planea reducirla. Sin embargo, el mercado laboral peruano muestra una brecha estructural entre regiones con informalidad media y zonas de la sierra y nororiente

¿Vientos de cola? Empresas de Perú prevén más contrataciones y menor conflictividad laboral en la segunda mitad del año
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

Muerte de menor en comisaría de Manchay: Fuero Militar inicia su propia investigación, pero por “exceso de mando”

Kelly Portalatino no querría hacerse cargo de los gastos tras atropellar a ciclista, según la madre del agraviado: “No ha asumido con nada”

Keiko Fujimori evita responder por apoyo al general Óscar Arriola: “Esa respuesta la traslado al ministro del Interior”

Keiko Fujimori visita Piura para supervisar trabajos de descolmatación por el Fenómeno El Niño

ENTRETENIMIENTO

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros

Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros

El emocionante saludo de Robbie Williams a sus fans peruanos antes de sus conciertos en Lima: “No puedo esperar a verlos”

Fernando Muñiz, CEO de América TV, saca cara por ‘Esto es Guerra’ ante el regreso de ‘Combate’: “Somos líderes absolutos”

Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

Precio de entradas para ver a iKON en Perú: fecha, zonas y venta oficial para el concierto de la banda surcoreana

DEPORTES

Ignacio Buse vs Marcos Giron 1-1 EN VIVO HOY: partido suspendido nuevamente por fuertes lluvias en el US Open 2026

Ignacio Buse vs Marcos Giron 1-1 EN VIVO HOY: partido suspendido nuevamente por fuertes lluvias en el US Open 2026

Liga Peruana de Vóley 2026/2027: Latina TV transmitirá todos los partidos por señal abierta y no solo por web

Representante de Paolo Guerrero se defendió y desmintió que haya recibido 75 mil dólares de Alianza Lima: “Es una vergüenza”

Las 5 ausentes en la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026

Se reveló si Pablo Guede se va o se queda en Alianza Lima en medio de polémica