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Si ocurre un fraude, el banco debe bloquear la cuenta de inmediato y no puede pedir denuncia policial

Si se detectan consumos ajenos, la entidad debe suspender el producto en el acto y asumir los cargos posteriores, sin exigir trámites policiales ni demorar la gestión, de acuerdo con lo explicado en Radio Nacional

Una mano sostiene una tarjeta bancaria frente a un ordenador portátil con pantalla desenfocada. Un teléfono móvil con el logo de un banco está sobre una mesa.
Una persona tramita el bloqueo de una tarjeta bancaria mediante una interfaz digital en un ordenador portátil y un teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En Radio Nacional se abordó el tema del fraude bancario. Para quienes enfrentan consumos no reconocidos en sus productos bancarios: bloquear la tarjeta o la cuenta debe ser inmediato. Desde ese instante, toda transacción posterior pasa a recaer sobre la entidad financiera y no sobre el consumidor. Esta regla, explicada en ese espacio, pone en primer plano la urgencia de la acción y delimita las obligaciones de los bancos en el manejo de fraudes electrónicos.

La conversación en Radio Nacional remarcó que las entidades no pueden exigir una denuncia policial como condición para activar el bloqueo. El llamado a la acción es directo para los usuarios: ante cualquier movimiento sospechoso, la comunicación con la línea oficial del banco debe ser instantánea, sin requerimientos adicionales. La responsabilidad del banco se activa desde el primer contacto, y no existe plazo de espera para ejecutar el bloqueo del producto afectado.

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El fraude digital y la vulnerabilidad del usuario

Según lo expuesto en la entrevista, el fraude financiero no siempre comienza con la pérdida física de la tarjeta. En muchos casos, el origen está en una llamada telefónica donde el usuario, convencido de que interactúa con su banco, sigue instrucciones para ingresar a aplicaciones o sitios web ajenos a la entidad. El resultado puede ser la intervención de la cuenta, la vulneración del teléfono y la ejecución de operaciones no autorizadas.

El mensaje práctico es unánime: ante la aparición de consumos desconocidos o comunicaciones sospechosas, la prioridad debe ser bloquear el producto y pedir que se anulen todas las operaciones electrónicas relacionadas. La voz de alerta se extiende a cualquier interacción digital que solicite datos personales, claves o información sensible bajo el pretexto de evitar bloqueos. Ningún banco solicitará esos datos por canales no oficiales, advirtieron desde el espacio radial.

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Un teléfono móvil muestra una alerta bancaria, junto a una tarjeta bancaria y un papel con el título Código de reclamo sobre una mesa de madera.
Un teléfono móvil con una alerta bancaria por actividad sospechosa, una tarjeta y un papel para un código de reclamo ilustran la prevención de fraude digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de bloqueo: inmediatez y registro

Uno de los puntos más reiterados en la entrevista fue la necesidad de que el bloqueo sea inmediato, sin lapsos de espera ni dilaciones. Algunos usuarios reportan que, tras solicitar el bloqueo, se les informa que este podría tardar entre una y dos horas en hacerse efectivo. La respuesta de los especialistas es tajante: no existe un plazo de espera válido; la acción debe ser instantánea y quedar registrada con un código de reclamo y la hora exacta de la comunicación.

Este detalle adquiere relevancia para cualquier reclamo posterior. Desde el momento en que el consumidor solicita el bloqueo, ninguna transacción realizada después puede imputarse al usuario. Si los consumos persisten, la responsabilidad recae sobre la entidad bancaria o financiera, no sobre la persona afectada.

Defensa del usuario y vías de reclamo

La entrevista en Radio Nacional subrayó que, ante la negativa o incumplimiento del banco, el usuario cuenta con la posibilidad de acudir a organismos de defensa del consumidor, como Indecopi. Esta vía está disponible cuando la entidad se niega a reconocer su obligación o no responde ante la solicitud de bloqueo y protección de los derechos del titular de la cuenta o tarjeta.

El procedimiento recomendado incluye solicitar siempre un código de bloqueo y exigir un comprobante con la hora de la gestión. Estos elementos funcionan como respaldo documental para cualquier trámite posterior y refuerzan la posición del consumidor en la instancia administrativa.

Hombre de espaldas hablando por teléfono, frente a un portátil, documentos bancarios, bolígrafo, folleto de banco, planta y ventana con cortinas.
Un usuario se comunica por teléfono, con documentos y un folleto bancario sobre la mesa, gestionando asuntos financieros o una posible situación de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta: llamadas, enlaces y solicitudes de claves

Otro aspecto central del mensaje transmitido es la identificación de las señales de alerta en el fraude digital. Las llamadas, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos que piden ingresar datos personales o claves con la excusa de evitar bloqueos son prácticas ajenas a la operatoria regular de las entidades financieras. La recomendación es cortar la comunicación y verificar directamente con la línea oficial del banco si existe alguna incidencia real.

La explicación enfatizó que ingresar a aplicaciones o enlaces desconocidos para consignar claves debe considerarse una señal de sospecha. En tales casos, lo aconsejable es evitar cualquier interacción con esos canales y limitarse a los medios oficiales de la entidad para consultar el estado de los productos financieros.

Denuncia policial: no es requisito para el bloqueo

Durante la entrevista, se abordó expresamente la consulta de un usuario al que le exigieron una denuncia policial para tramitar el bloqueo tras el robo de la tarjeta. La respuesta fue clara: ese documento no es obligatorio en ese momento. No todos los consumos no reconocidos derivan de un robo; pueden producirse sin que la persona haya perdido su tarjeta, documento o celular.

El eje de la protección al consumidor reside en frenar el uso no autorizado del producto financiero de manera inmediata, sin condicionar el procedimiento a la presentación de una denuncia. Esta exigencia fue calificada como indebida, y la prioridad sigue siendo la protección del usuario ante posibles fraudes.

Recomendaciones para actuar ante incidentes

El consejo central que se desprende de la entrevista en Radio Nacional es actuar con rapidez y documentar cada paso. Ante cualquier indicio de fraude, el usuario debe contactar la línea oficial, exigir el bloqueo inmediato, solicitar un código o comprobante y registrar la hora de la comunicación. Si el banco no cumple con sus obligaciones, la vía de reclamo ante organismos de defensa del consumidor sigue abierta para resguardar los derechos de los titulares de productos financieros.

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