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Ciberdelitos con inteligencia artificial: Suplantación de voz y comprobantes falsos, el nuevo riesgo en Yape y WhatsApp

El uso de inteligencia artificial y herramientas digitales ha facilitado la expansión de estafas que imitan voces y generan comprobantes de pago falsos, según advierten especialistas en ciberseguridad y la policía de delitos informáticos

Una persona encapuchada teclea en un portátil. Frente a ella hay tres monitores que muestran código, gráficos y una calavera roja. Hay latas y envoltorios.
Diputados del Congreso de la República analizan una iniciativa de ley para tipificar delitos cibernéticos y reforzar la ciberseguridad en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más de 21.000 reportes de ciberdelitos vinculados a inteligencia artificial, Yape y WhatsApp han sido registrados en lo que va del año, con un incremento del 120% respecto al mismo periodo anterior, según el especialista en ciberseguridad Luis Talavera. El último informe de la policía de cibercrimen advierte que la masificación de estas plataformas ha convertido a sus usuarios en blanco prioritario para los estafadores digitales.

El crecimiento de los fraudes cotidianos se refleja en mecanismos como la suplantación de voz, los comprobantes de pago falsificados y las solicitudes urgentes de transferencias dirigidas a familiares, comerciantes y taxistas. Luis Talavera explicó que el avance de la tecnología y el uso extendido de aplicaciones como Yape y WhatsApp han facilitado la proliferación de estos delitos.

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La lógica detrás de esta tendencia es simple: cuanto más popular es una plataforma, mayor es la probabilidad de que una persona caiga en una maniobra fraudulenta. El informe de la unidad policial detalla que los ataques se han sofisticado y aprovechan la confianza que los usuarios depositan en estas aplicaciones.

Una mujer policía, una mujer ocultando el rostro, un hacker en un monitor, símbolos de seguridad digital, candados, imágenes, un mazo y balanzas.
Una serie de iconos y personajes detalla las medidas de seguridad en internet y la prevención de la difusión de fotos íntimas, con el respaldo legal y policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suplantación de voz y comprobantes falsos: el nuevo rostro de la estafa digital

Uno de los métodos más frecuentes detectados por la policía de cibercrimen consiste en imitar la voz de una persona para engañar a su entorno. El proceso comienza con la obtención de una grabación previa, que luego se utiliza para realizar llamadas en las que la víctima reconoce la voz de un familiar cercano, como su madre o una hermana.

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En el caso de Yape, el fraude se apoya en programas capaces de generar comprobantes de pago simulados. El estafador muestra en su teléfono una operación idéntica a la original, asegura que el pago ya fue realizado y aprovecha momentos de mucho movimiento en comercios para retirarse con el producto sin pagar. La policía de cibercrimen recomienda a los vendedores y taxistas que no validen los pagos en los dispositivos de los clientes, sino que revisen en sus propios equipos si el depósito realmente ingresó. La urgencia manifestada por el supuesto pagador, con frases como que está apurado o que debe asistir a una reunión, suele ser un indicio de fraude.

Las capturas de pantalla falsas no siempre son perfectas. En algunos casos, el tipo de letra del comprobante no coincide con el original, un detalle que puede ayudar a descubrir la manipulación al revisar detenidamente el documento presentado.

Primer plano de dos manos. Una sostiene un teléfono móvil con la aplicación Yape. La otra sostiene un comprobante de transacción del Banco de la Nación.
Una mano sujeta un teléfono móvil con la aplicación Yape, mientras otra muestra un comprobante de transacción del Banco de la Nación con posibles signos de manipulación, representando el fraude digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos en códigos QR y redirección de pagos

El fenómeno de los comprobantes falsificados se traslada a otros escenarios de cobro. Si un comercio o restaurante exhibe un código QR, existe el riesgo de que alguien coloque una etiqueta adulterada sobre el original, de modo que el pago se dirija a la cuenta de un tercero ajeno a la operación legítima. Luis Talavera alertó que la rapidez con la que se realiza la transacción y la confianza en lo que muestra el dispositivo pueden jugar en contra del usuario común.

En este contexto, la recomendación es siempre verificar la cuenta receptora y, de ser posible, utilizar canales oficiales de confirmación. El uso de la inteligencia artificial ha permitido a los estafadores desarrollar técnicas cada vez más difíciles de detectar para el ojo inexperto.

Las plataformas digitales, al ser utilizadas por millones de personas, se han convertido en un entorno propicio para la proliferación de tácticas de engaño que se apoyan tanto en recursos tecnológicos como en la ingeniería social.

Una mano sostiene una etiqueta adhesiva con código QR sobre un cartel de mostrador transparente que muestra el logo de Yape y otro código QR.
Una persona coloca un código QR fraudulento sobre el código de pago original de Yape en un establecimiento comercial, con el objetivo de redirigir pagos ilícitamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp: suplantación de cuentas y ataques dirigidos a la confianza

En el entorno de WhatsApp, una de las estafas más recurrentes comienza con un mensaje que notifica un supuesto cambio de número telefónico. A partir de ahí, el impostor se hace pasar por un familiar o amigo y solicita una transferencia de dinero con carácter urgente. Este mismo patrón se replica en redes sociales, donde se crean perfiles alternativos que simulan la pérdida de acceso a la cuenta original.

La inteligencia artificial ha facilitado la suplantación de identidades digitales, permitiendo que cualquier persona pueda recrear fotografías o voces con mayor facilidad. Un caso relatado por una víctima da cuenta de la gravedad de la situación: después de recibir mensajes desde un número desconocido con la foto de su hermana y una llamada convincente, realizó un depósito de 500 soles antes de descubrir el robo del celular de su familiar.

La recomendación para evitar este tipo de engaños es establecer un segundo factor de verificación entre familiares, como una palabra clave o una contraseña conocida solo por los allegados. Además, el análisis del tono y la redacción de los mensajes puede servir como alerta, ya que la insistencia en la inmediatez de la operación suele ser una constante en estas maniobras.

Dos teléfonos móviles sobre una mesa de madera. Uno muestra un chat de WhatsApp con un perfil falso. El otro exhibe el logo de Yape y una notificación de transferencia.
Dos teléfonos móviles muestran un chat de WhatsApp con un perfil falso y una notificación de transferencia exitosa en la aplicación Yape, lo que ilustra el riesgo de suplantación de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fraudes de amor y depósitos “por error”: nuevas variantes de la estafa

Entre las tendencias emergentes se encuentran los llamados fraudes de amor, donde los delincuentes crean avatares o identidades falsas para establecer vínculos afectivos con personas solas y manipularlas después. De manera similar, otros estafadores se hacen pasar por adolescentes para acercarse a menores en plataformas como Roblox.

Luis Talavera subrayó que la incertidumbre sobre la verdadera identidad de quien está del otro lado de la pantalla se ha intensificado con herramientas que permiten copiar rostros, voces y estilos de interacción. Esta situación amplía el margen de acción de quienes buscan engañar y extorsionar a través de canales digitales.

Otra modalidad reportada consiste en recibir un supuesto depósito “por error”, acompañado de un voucher falso y la exigencia de que el dinero sea devuelto de inmediato. Los especialistas advierten que antes de realizar cualquier reembolso es necesario comprobar que el dinero ingresó realmente a la cuenta bancaria y, en lo posible, confirmar con la entidad financiera la identidad de quien reclama.

La devolución apresurada puede convertir a la víctima en intermediaria de transferencias asociadas con dinero ilícito, según la advertencia de la policía de cibercrimen. Además, extorsionadores y otros delincuentes suelen manejar cuentas bancarias y números vinculados a aplicaciones de pago, lo que incrementa el riesgo de involucramiento en actividades delictivas.

Manos de dos personas sostienen teléfonos móviles; en la pantalla de uno se lee 'EXTORTION' con texto borroso debajo.
Una persona utiliza un teléfono móvil que muestra el término 'EXTORTION' en la pantalla, en presencia de otra persona con un segundo celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y recomendaciones de seguridad

La recomendación central para cualquier persona que reciba comprobantes de pago, ya sea por Yape, WhatsApp u otras plataformas, es verificar directamente la cuenta bancaria y evitar validar transacciones únicamente con capturas de pantalla o vouchers digitales. Esta medida contribuye a reducir el margen de error y dificulta la tarea de los estafadores.

En los casos de recepción de comprobantes supuestamente emitidos por entidades como el Banco de la Nación, la única validación real está en revisar directamente la cuenta asociada, sin dejarse llevar por la presión de quien exige una respuesta inmediata. La expansión de los ciberdelitos impone la necesidad de renovar los hábitos de prevención y de mantener la alerta ante cualquier solicitud que involucre datos personales o transferencias de dinero.

A partir de ahora, los más de 15 millones de usuarios de Yape podrán utilizar la billetera digital para recibir sus haberes.
A partir de ahora, los más de 15 millones de usuarios de Yape podrán utilizar la billetera digital para recibir sus haberes. Foto: cortesía

“El usuario debe convertirse en el primer filtro de seguridad. Solo así se puede frenar la ola de fraudes digitales que crece cada año”, concluyó Luis Talavera.

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