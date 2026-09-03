La excongresista Kelly Portalatino fue intervenida por la policía tras atropellar a un ciclista de 48 años en el Cercado de Lima. Desde la comisaría, aseguró que se trató de un hecho involuntario y que cubrirá los gastos médicos del herido. TvPerú

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La excongresista Kelly Portalatino permanece vinculada a una investigación preliminar luego del accidente de tránsito ocurrido el 2 de septiembre en el Cercado de Lima, donde un ciclista resultó herido tras el impacto con su vehículo. El caso quedó bajo conocimiento del Ministerio Público, que evalúa la presunta comisión del delito de lesiones culposas.

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 p. m., en la intersección del jirón Guillermo Dansey con la avenida Pacasmayo. La víctima fue identificada como Frank Ronnie Espinoza Maurtua, de 48 años, quien se desplazaba en una bicicleta eléctrica cuando ocurrió el choque.

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De acuerdo con el acta policial, agentes que realizaban patrullaje motorizado recibieron una alerta sobre una persona tendida en el pavimento. Al llegar al punto indicado, encontraron al ciclista, quien señaló que un vehículo blanco conducido por Portalatino lo había impactado.

La exparlamentaria permaneció en la comisaría Monserrat, en el Cercado de Lima, mientras continuaron las diligencias vinculadas con el accidente. Durante sus declaraciones ante la prensa, Portalatino sostuvo que se trató de un hecho involuntario y afirmó que asumirá los gastos médicos de la persona afectada.

Fiscalía investiga el accidente por lesiones culposas

Kelly Portalatino dice que asumirá los gastos médicos del ciclista herido tras accidente en Lima: “Por supuesto que sí”. Captura de pantalla

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María inició una investigación preliminar contra Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas. El caso busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el impacto y establecer las responsabilidades que correspondan.

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Portalatino señaló que su permanencia en la dependencia policial formó parte del procedimiento dispuesto por las autoridades. “Es parte del proceso, del Código Procesal Penal”, declaró al referirse a la investigación fiscal.

La excongresista también indicó que se puso a disposición de las autoridades y que respetará las diligencias correspondientes. “Me he puesto a derecho respetando a las autoridades y a la ley que corresponde como toda ciudadana”, sostuvo.

Ciclista permanece bajo atención médica

Frank Ronnie Espinoza Maurtua recibió atención médica luego del accidente y quedó internado en una clínica local para observación. Según la información consignada en el acta policial y el diagnóstico referido durante las declaraciones, presentó una lesión en la zona inferior de la columna.

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Portalatino afirmó que conoce el estado de salud del ciclista y señaló que permanece estable, con indicaciones médicas. “Por supuesto, por supuesto que sí”, respondió al ser consultada sobre la situación de la víctima.

La exparlamentaria también expresó sus disculpas al ciclista y a su familia por lo ocurrido. “Pido disculpas a él, a la familia, a mi familia, que he puesto en una situación de zozobra”, manifestó.

Portalatino afirma que cubrirá los gastos médicos

Kelly Portalatino siendo trasladada a la Comisaría de Monserrat donde permanece detenida en flagrancia.

Uno de los puntos señalados por la excongresista durante sus declaraciones fue su disposición para asumir los gastos derivados de la atención médica del ciclista. Portalatino sostuvo que su abogado y otras personas de su entorno estuvieron pendientes de la atención brindada después del accidente.

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Ante una consulta sobre una presunta falta de comunicación con la familia de Espinoza Maurtua, negó esa versión y afirmó que existió contacto mediante su abogado. “No, es totalmente falso”, respondió.

Portalatino agregó que ambas partes se encontraban próximas a culminar una conciliación. Según sus declaraciones, este proceso busca atender las consecuencias del accidente y resolver los aspectos relacionados con la atención de la víctima.

Vehículo permanece en la comisaría Monserrat

El automóvil involucrado en el accidente permanece en los exteriores de la comisaría Monserrat, donde se desarrollan las diligencias del caso. Las imágenes difundidas muestran daños en el lado derecho del vehículo, zona relacionada con el punto de impacto.

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Según la declaración de Portalatino recogida en el documento policial, ella circulaba por el jirón Guillermo Dansey y realizó un giro hacia la avenida Pacasmayo. En ese momento, afirmó que percibió un roce en la llanta delantera derecha.

Después de descender del vehículo, encontró al ciclista tendido sobre la vía. La información policial también señala que Espinoza Maurtua manifestó a los agentes que fue impactado por el automóvil conducido por la excongresista.

Las diligencias fiscales continúan para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las circunstancias relacionadas con las lesiones atribuidas al impacto.