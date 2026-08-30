Metales al rojo vivo: producción de hierro en Perú crece 41.1% y lidera el repunte minero en 2026

La producción acumulada de cobre subió 1,9% en el primer semestre, mientras el cobre y el oro explicaron la mayor parte del salto exportador minero.

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) reportó un crecimiento significativo en la producción nacional de hierro, estaño y molibdeno durante el mes de junio de 2026, consolidando la importancia estratégica de la minería para la economía peruana y su aporte a la generación de empleo, inversión y recursos.

Según el Boletín Estadístico Minero (BEM), tres de los ocho principales productos mineros metálicos registraron importantes incrementos en comparación con junio de 2025. El hierro experimentó una variación exponencial, mientras que la producción de estaño creció 12.9% y la de molibdeno 5.4%.

Producción minera registra notables incrementos en 2026

En el acumulado de enero a junio de 2026, la producción de hierro aumentó 41.1% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el estaño mostró un incremento de 6.5%. En cuanto al molibdeno, la producción nacional presentó un alza intermensual de 6.5% y un incremento interanual de 5.4%.

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Las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna representaron en conjunto el 79.9% del total de molibdeno producido en el país. Por su parte, la producción acumulada de cobre mostró un avance de 1.9% frente al primer semestre de 2025.

La minería concentró el 74,8% de las exportaciones del Perú en el primer semestre de 2026, según el reporte oficial.

El informe elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del MINEM subraya que la minería continúa siendo uno de los pilares de la economía peruana, por su contribución a la producción, las exportaciones, la inversión privada, el empleo y la generación de recursos fiscales para el desarrollo nacional y territorial.

El ministerio destacó que estos resultados reflejan una minería que sigue generando empleo, movilizando inversión y aportando recursos para el desarrollo territorial, reafirmando el rol fundamental del sector en el crecimiento del país.

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Hierro, estaño y molibdeno lideran el crecimiento sectorial

Por otro lado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que las exportaciones mineras del Perú sumaron US$ 42,221 millones en el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 56% respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 27,061 millones).

Este aumento se debió principalmente a los mayores ingresos por envíos de cobre, oro y plomo. Las exportaciones de cobre alcanzaron US$ 19,455 millones, un incremento de 53.3% en comparación con el primer semestre de 2025. Mientras tanto, las ventas de oro sumaron US$ 15,808 millones, con un crecimiento de 62% respecto al año anterior.

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El cobre generó USD 19.455 millones y el oro USD 15.808 millones en el primer semestre de 2026, con alzas de 53,3% y 62%, respectivamente.

La minería, pilar del desarrollo económico nacional

La SNMPE precisó que el cobre representó el 46.1% del valor de las exportaciones mineras y el oro el 37.4%. A su vez, las exportaciones mineras significaron el 74.8% del total de envíos de productos peruanos al extranjero en el primer semestre de 2026.

Solo en junio, las exportaciones mineras sumaron US$ 6,429 millones, un aumento de 35.2% en comparación con el mismo mes del año pasado, destacando el desempeño del cobre (US$ 2,626 millones, con un crecimiento de 18%) y del oro (US$ 2,655 millones, un alza de 45%).

Estos resultados reflejan el aporte del sector minero al dinamismo económico del país y su papel estratégico en la generación de divisas, empleo y desarrollo para el Perú.

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