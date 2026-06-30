Bolsa de Valores de Lima muestra señales divididas tras victoria de Keiko Fujimori: mercados de EE. UU. registran ganancias

La plaza bursátil limeña opera tras la victoria de Keiko Fujimori en el escenario político peruano, mientras Wall Street avanza pese a iniciar la jornada con fluctuaciones. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada con resultados mixtos, en medio de un escenario internacional marcado por el avance de los principales índices de Wall Street. La plaza limeña opera con movimientos diferenciados en sus principales indicadores, mientras los inversionistas siguen atentos al desempeño de los mercados globales.

El comportamiento de la bolsa local ocurre luego de la victoria de Keiko Fujimori en el contexto político peruano, mientras los mercados estadounidenses registran ganancias pese a una apertura con cierta volatilidad. En la región, los principales mercados latinoamericanos también muestran resultados variados.

Índices de la BVL presentan movimientos opuestos

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, indicador más amplio del mercado bursátil peruano, registra una caída de 0,48%, al ubicarse en 55.245 puntos frente a los 55.500 puntos del cierre previo.

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En contraste, el Índice Selectivo de la plaza limeña, que agrupa a las 15 acciones con mayor negociación, presenta un avance de 0,94%. Este indicador pasó de 1.451 a 1.464 puntos durante las primeras operaciones de la jornada.

En declaraciones a la prensa, Keiko Fujimori se refirió a su cuarta candidatura y dejó una lección de vida para los jóvenes: "con esfuerzo y perseverancia uno puede conseguir sus objetivos". Además, afirmó que las puertas del diálogo están abiertas para todos los líderes políticos.

Wall Street opera al alza tras apertura volátil

En Estados Unidos, la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) mantiene una tendencia positiva durante la sesión. Los principales índices estadounidenses avanzan, aunque con fluctuaciones al inicio de las operaciones.

El índice industrial Dow Jones registra una subida de 0,20%, mientras que el Standard & Poor’s (S&P 500) aumenta 0,48%. Por su parte, el indicador tecnológico Nasdaq presenta el mayor incremento, con un avance de 1,27%.

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Mercados internacionales muestran resultados variados

Las bolsas asiáticas cerraron con desempeños mixtos, reflejando distintos movimientos entre los principales mercados de esa región. Los inversionistas continúan evaluando los factores económicos y financieros que influyen en las plazas internacionales.

En América Latina, los mercados bursátiles presentan variaciones diferenciadas al inicio de la jornada. Este comportamiento acompaña la tendencia de cautela observada en algunos mercados globales pese al avance registrado en Estados Unidos.

Keiko Fujimori llega al Palacio de Gobierno y se convierte en la primera mujer presidenta de Perú. Su historia está marcada por derrotas, prisión preventiva y un fuerte antivoto que finalmente logró superar.

Conteo de la segunda vuelta al 100%: Keiko Fujimori será la nueva presidenta del Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el conteo al 100% de las actas correspondientes a la segunda vuelta presidencial y confirmó la victoria de Keiko Fujimori, quien se convierte en la presidenta electa del Perú. La candidata de Fuerza Popular obtuvo una ventaja ajustada frente a Roberto Sánchez, en una de las contiendas electorales más estrechas de los últimos años.

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Según los resultados finales, Fujimori alcanzó el 50,135% de los votos, equivalente a 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez obtuvo el 49,865%, con 9.173.755 votos. La diferencia entre ambos candidatos fue de 49.641 votos, un margen reducido que mantuvo la expectativa hasta el cierre definitivo del escrutinio.

Con este resultado, Keiko Fujimori logra llegar al Palacio de Gobierno en su cuarto intento electoral, luego de haber participado en las elecciones presidenciales de 2011, 2016 y 2021. Su triunfo marca el regreso del fujimorismo al Ejecutivo y la llegada de la primera mujer elegida por voto popular para ocupar la Presidencia del Perú.

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Tras conocerse el resultado, Fujimori señaló que promoverá una etapa de diálogo con distintos sectores políticos, mientras que Roberto Sánchez cuestionó el desenlace electoral y anunció que continuará con acciones relacionadas al proceso. La definición oficial aún requiere los pasos formales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que deberá proclamar los resultados antes de la toma de mando prevista para el 28 de julio.

Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú, según conteo al 100% de la ONPE. (Foto: INFOBAE PERÚ/IA)

El nuevo gobierno enfrentará un escenario político complejo debido a la polarización generada durante la campaña y a la necesidad de construir acuerdos en el Congreso. Entre los principales retos estarán la recuperación económica, la atención de la inseguridad ciudadana y la búsqueda de estabilidad institucional tras varios años de alta confrontación política.

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