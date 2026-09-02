¿Buscas invertir en la bolsa? La SMV acaba de reducir los trámites y plazos para facilitar nuevas emisiones

La Resolución SMV N.° 012-2026-SMV/01, publicada en El Peruano, modifica las reglas de Oferta Pública Primaria para agilizar el acceso de nuevos y actuales emisores al mercado de valores. Foto: Andina

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La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) introdujo cambios en las reglas que regulan las Ofertas Públicas Primarias, con el objetivo de hacer más ágiles los procedimientos para la inscripción de valores y disminuir los costos administrativos vinculados a estos procesos.

Las modificaciones fueron establecidas mediante la Resolución SMV N.° 012-2026-SMV/01, publicada en el diario oficial El Peruano. La norma modifica el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios y busca facilitar el acceso de empresas que ya participan en el mercado de valores, así como de nuevos emisores.

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Unifican requisitos para la inscripción de valores

Uno de los principales cambios consiste en reunir en un solo cuerpo normativo los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos para inscribir valores destinados a una oferta pública. Las condiciones se organizan considerando tanto el régimen general como el régimen anticipado y el tipo de instrumento que se busca registrar.

De esta manera, las exigencias aplicables podrán identificarse según se trate de acciones, instrumentos de corto plazo, bonos u otros valores mobiliarios. La SMV señaló que esta precisión busca mejorar la eficiencia en la atención de los procedimientos y reducir los plazos asociados a estos trámites.

Los requisitos variarán según el tipo de valor que se busque registrar, ya sean acciones, bonos, instrumentos de corto plazo u otros. Foto: Finanzas

Cambios para agilizar las modificaciones

La resolución también precisa qué debe entenderse por variaciones fundamentales y no fundamentales dentro de estos procedimientos. La diferenciación busca establecer con mayor claridad qué modificaciones requieren determinadas actuaciones y cuáles pueden seguir un trámite más sencillo.

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En particular, las variaciones no fundamentales serán registradas automáticamente. Según la SMV, esta medida permitirá agilizar los procesos y reducir los costos de cumplimiento que deben asumir los participantes del mercado de valores.

Nuevas condiciones para entidades calificadas

La norma también modifica las condiciones que debe reunir un emisor para ser considerado una entidad calificada en los procesos de inscripción de valores mobiliarios mediante oferta pública primaria bajo el régimen general.

Con estos cambios, la SMV apunta a que los procedimientos administrativos sean más eficientes y a facilitar el acceso tanto de los emisores actuales como de aquellos que busquen ingresar al mercado de valores por primera vez. La Resolución SMV N.° 012-2026-SMV/01 entró en vigencia el 29 de agosto de 2026.

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La norma también define con mayor precisión las variaciones fundamentales y no fundamentales aplicables a estos procedimientos. Foto: Caja Rural Zamora

Bolsa de Lima tuvo índices positivos el día de hoy

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada con avances, en línea con el desempeño favorable de los mercados internacionales, aunque con cierta volatilidad durante la apertura de Wall Street.

El índice general de la BVL registra un incremento de 0,65%, al ubicarse en 59.904 puntos frente a los 59.515 puntos del cierre previo. Por su parte, el índice selectivo, que reúne a las 15 acciones con mayor negociación en el mercado limeño, sube 1,04%, hasta los 1.573 puntos.

En el ámbito internacional, las bolsas asiáticas cerraron con resultados mixtos, mientras que los principales mercados de América Latina presentan desempeños variados. En Wall Street, los principales indicadores operan al alza. El Dow Jones avanza 0,78%, el S&P 500 gana 0,50% y el Nasdaq registra un incremento de 0,02%.

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