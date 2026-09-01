Perú

Más de USD 45 millones salieron de Perú para financiar estudios en el extranjero: este país concentró casi un tercio de los envíos

Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos completaron el top 5 de países receptores de envíos internacionales desde Perú para estudiantes

España fue el principal destino de las transferencias desde Perú para estudios en el exterior y recibió USD 14,23 millones en 2025. REUTERS/Dado Ruvic
España fue el principal destino de las transferencias desde Perú para estudios en el exterior y recibió USD 14,23 millones en 2025. REUTERS/Dado Ruvic
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Los envíos de dinero desde Perú para financiar estudios en el extranjero sumaron USD 45 millones en 2025, según un análisis de transferencias de Global66.

El incremento refleja el mayor peso que tienen las maestrías, carreras universitarias, matrículas y gastos de manutención dentro de los pagos internacionales realizados por familias peruanas.

España concentra casi un tercio de los envíos para estudios

España fue el principal destino de las transferencias vinculadas a educación, con USD 14,23 millones recibidos durante el último año. El monto superó con amplitud a los demás países del ranking: Alemania recibió USD 1,71 millones; Países Bajos, USD 1,42 millones; Reino Unido, USD 1,30 millones, y Estados Unidos, USD 1,18 millones.

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El flujo hacia España pasó de cerca de USD 970 mil en 2022 a USD 3,2 millones en 2023. En 2024 llegó a USD 6,7 millones y en 2025 alcanzó los USD 14,23 millones. Aunque las transferencias siguen en aumento, el ritmo de expansión se moderó: en 2023 el monto fue 3,3 veces mayor que el del año previo, mientras que en 2025 equivalió a 1,7 veces el registrado en 2024.

Austria, Colombia, Canadá y Francia también aparecen entre los destinos de los recursos enviados desde Perú para cubrir gastos educativos. La concentración en Europa coincide con la demanda por programas de posgrado y con la presencia de universidades que reciben a estudiantes extranjeros.

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Un borrador bicolor rosa y azul en primer plano, con un cuaderno, un lápiz y un lapicero desenfocados en el fondo sobre una mesa de madera.
Los pagos de matrícula, alojamiento universitario y otros gastos educativos explican el aumento estacional de las transferencias desde Perú al exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matrículas y alojamiento elevan el costo de estudiar fuera del país

El desembolso no se limita al pago de una carrera o una maestría. Las familias también transfieren recursos para alquileres, alimentación, transporte, seguros y otros gastos de los estudiantes que residen fuera de Perú.

El informe El impacto económico de los estudiantes internacionales en España 2024, elaborado por la Asociación de Programas Universitarios Norteamericanos (APUNE) y Spain Education Programs (SEP), ubicó el gasto medio anual de los estudiantes extranjeros en España en 10.528 euros durante el periodo 2022-2023. La cifra representa un aumento de 190% frente a los 3.633 euros del periodo 2018-2019.

Plaza Mayor de Madrid (Adobe Stock).
Las transferencias desde Perú para estudios en el extranjero crecieron de poco más de USD 2 millones en 2022 a USD 45 millones en 2025. (Adobe Stock).

Los programas de maestría concentran el mayor desembolso individual dentro del sistema educativo español. El estudio calculó que un alumno internacional de posgrado genera un gasto promedio de 25.508 euros, que incluye el pago académico y los consumos asociados a su estancia.

En las universidades públicas españolas, la matrícula promedio para estudiantes no comunitarios fue de 7.718,60 euros por año académico, mientras que el costo promedio en instituciones privadas llegó a 10.921,61 euros. Estas cifras explican parte de la necesidad de realizar pagos periódicos desde el país de origen.

El calendario académico concentra las transferencias entre septiembre y noviembre

El comportamiento de los envíos también sigue el calendario universitario. Global66 identificó que septiembre, octubre y noviembre concentran el mayor movimiento de transferencias para estudios en el exterior.

Durante esos meses se inician ciclos académicos en universidades de Europa y Estados Unidos. Las transferencias se destinan a matrículas, primeros pagos de alquiler, depósitos de garantía, seguros, pasajes y gastos de instalación.

Los envíos internacionales desde Perú para financiar estudios en el extranjero alcanzaron USD 45 millones en 2025, según Global66. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Los envíos internacionales desde Perú para financiar estudios en el extranjero alcanzaron USD 45 millones en 2025, según Global66. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

“Las transferencias a universidades del exterior crecen año a año”, afirmó María José Artacho, country manager de Global66. La ejecutiva señaló que las plataformas digitales han facilitado el envío de dinero para este tipo de pagos internacionales.

El aumento de estas operaciones se da en un contexto de crecimiento del mercado de transferencias. Global66 informó que el volumen transaccionado en Perú alcanzó USD 366 millones en 2025, 77% más que en 2024. Dentro de ese universo, los pagos vinculados con educación y manutención de estudiantes en el extranjero ganaron relevancia.

Las transferencias reflejan una inversión familiar de largo plazo

El crecimiento de los envíos para estudios muestra que la educación internacional representa una decisión financiera que puede extenderse durante varios meses o años.

A diferencia de una transferencia puntual, la manutención de un estudiante exige pagos recurrentes y planificación que considere el tipo de cambio, las comisiones, el costo de vida y el cronograma de cada institución.

La elección del país también condiciona el presupuesto. España concentra la mayor parte de los recursos enviados desde Perú, mientras que Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos figuran como destinos con flujos menores, pero sostenidos.

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