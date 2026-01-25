Envío de remesas desde Perú se duplicó en 2025 y alcanzó más de US$ 167 millones: España es el principal destino

Remesas desde Perú casi se duplican en 2025 y alcanzan más de US$ 167 millones. (Foto: Agencia Andina)

El envío de remesas desde Perú registró un crecimiento significativo durante 2025. Al cierre del año, el volumen total enviado al exterior alcanzó más de US$ 167 millones, lo que representó un incremento de 99% en comparación con el año anterior. La información se desprende del informe Panorama de transferencias internacionales 2025, elaborado por la empresa de servicios financieros Global66.

Este desempeño refleja un mayor uso de plataformas digitales para transferencias internacionales y confirma una tendencia sostenida de crecimiento en el flujo de recursos enviados desde el país. El reporte precisa que el aumento no solo responde a un mayor número de operaciones, sino también a montos promedio más elevados por transacción, asociados principalmente a gastos familiares, educación y compromisos financieros en el exterior.

dolar - dinero - remesas - soles

Crecimiento del mercado de transferencias

De acuerdo con el informe, el mercado peruano de transferencias internacionales alcanzó en 2025 un volumen transaccionado total de US$ 366 millones, cifra que significó un crecimiento interanual de 77% frente a 2024. Este resultado posiciona a Perú como uno de los mercados con mayor dinamismo en el sector de remesas dentro de la región.

La empresa señala que este crecimiento está vinculado a una mayor integración financiera del país con otros mercados y a la consolidación de soluciones tecnológicas que facilitan los envíos internacionales. En ese contexto, el estudio destaca que los usuarios peruanos utilizan estos servicios para cubrir necesidades consideradas prioritarias, como pagos educativos, manutención familiar y obligaciones económicas fuera del país.

Disminuir los costos por envío y fomentar el uso de servicios formales permitiría que más familias ahorren, inviertan y se integren plenamente al sistema financiero global. (Nau Jag 202 Hwoam)

Destinos de las remesas

El informe identifica a España como el principal destino de las remesas enviadas desde Perú durante 2025. A este país europeo le siguen Estados Unidos, Colombia y Chile, que concentran la mayor parte de los flujos de salida de dinero. Esta distribución refleja los vínculos migratorios, comerciales y familiares que mantienen los ciudadanos peruanos con estos mercados.

La preferencia por España se explica, en parte, por la presencia de una comunidad peruana significativa y por la estabilidad de los flujos financieros entre ambos países. Asimismo, los destinos en América evidencian una creciente interconexión regional y una demanda sostenida de servicios de transferencias internacionales ágiles y de menor costo.

En los últimos años, el flujo de remesas hacia el Perú ha venido aumentando de manera continua. Foto: Revista ProActivo

Expansión regional y segmento empresarial

El desempeño del mercado peruano se enmarca en una expansión regional más amplia. Durante 2025, Global66 movilizó más de US$ 3.700 millones en volumen total en Latinoamérica, lo que representó un crecimiento de 157% respecto al año anterior. En el segmento empresarial, Perú y Chile destacaron con incrementos de 227% y 310%, respectivamente, en operaciones B2B.

El reporte atribuye estos resultados a la adopción de un modelo de servicios financieros integrados, que incluye cuenta multimoneda, tarjeta y transferencias internacionales en una sola plataforma. La empresa señala que este enfoque ha permitido centralizar las operaciones financieras de personas y empresas, reduciendo la fragmentación entre distintas entidades y aplicaciones.

Lejos de ser un simple trámite bancario, cada remesa encierra el deseo de unión familiar. Reconocer su peso es también dignificar el esfuerzo de quienes migran por amor. (Andina)

Proyecciones y desafíos del sector

De cara a 2026, el informe advierte que el sector financiero enfrenta el desafío de avanzar hacia modelos AI-First, en los que la inteligencia artificial cumple un rol central en procesos como la detección de fraude y la evaluación de riesgos. Si bien los pagos domésticos tienden a ser cada vez más instantáneos, las operaciones transfronterizas continúan siendo uno de los principales retos para la industria.

En ese escenario, el documento resalta que una parte significativa de las transferencias internacionales ya se liquida en plazos reducidos y que la automatización de la atención al cliente gana relevancia. Estas tendencias, según el informe, sientan las bases para un sistema financiero más integrado y con mayor alcance global, en el que el envío de remesas seguirá siendo un componente clave.