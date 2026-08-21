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El Perú que también vive afuera

Porque una diáspora no es solamente una comunidad que envía remesas o vuelve en Fiestas Patrias. Puede ser infraestructura de desarrollo

bandera de EEUU y bandera de Perú en manifestación en Nueva York
La mayor cantidad de peruanos residentes en el extranjero está en Estados Unidos. - Crédito Impactony
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El Perú suele mirar a su diáspora con una mezcla de orgullo y resignación. Celebramos al peruano que triunfa afuera, pero asumimos que su éxito ocurre, inevitablemente, lejos del país.

Es una mirada incompleta.

La verdadera pregunta no debería ser cuántos profesionales, emprendedores o investigadores peruanos se van. Debería ser cuánta de esa experiencia, red y capacidad de inversión logra mantenerse conectada con el Perú.

Porque una diáspora no es solamente una comunidad que envía remesas o vuelve en Fiestas Patrias. Puede ser infraestructura de desarrollo.

Esta columna nace a partir de una reciente conversación con Pedro David Espinoza, un emprendedor peruano exitoso que ha construido una trayectoria entre Estados Unidos y el Perú y dónde apareció una idea sencilla, pero importante: ser peruano puede ser una ventaja competitiva global.

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Pedro representa a una generación de emprendedores que ha entendido que construir desde afuera no tiene por qué significar desconectarse del país. Su liderazgo parte precisamente de esa condición híbrida: conocer las exigencias de los ecosistemas más competitivos del mundo, sin perder de vista las oportunidades, los desafíos y el talento que existen en el Perú.

No se trata solamente de llevar una historia peruana al exterior. Se trata de usar esa posición para abrir conversaciones, conectar personas y ayudar a que más oportunidades circulen en ambas direcciones.

El Perú sigue siendo, en muchos espacios internacionales, un país con enorme potencial por descubrir. Pero ese potencial no se activa solo.

Hoy existen miles de peruanos trabajando en tecnología, finanzas, investigación, educación, inversión de impacto, salud, innovación pública y emprendimiento en ciudades como Nueva York, San Francisco, Londres, Madrid o Ciudad de México. Muchos mantienen un vínculo afectivo profundo con el país. Pero ese vínculo rara vez tiene una arquitectura que lo convierta en colaboración sostenida.

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Ahí está el problema.

El Perú ha entendido relativamente bien el valor de su marca. PromPerú ha contribuido a posicionar productos, turismo y cultura en el exterior. Pero todavía no hemos construido, con la misma ambición, una estrategia para articular el capital humano peruano distribuido por el mundo.

No se trata de pedirle a todos que regresen. Esa no es una expectativa realista ni necesariamente deseable. Las redes internacionales adquieren valor, precisamente, porque están insertas en otros mercados, universidades, fondos de inversión y ecosistemas de innovación.

Lo que necesitamos es crear puentes.

Puentes para que un ingeniero peruano en Silicon Valley pueda orientar a una startup local. Para que una investigadora en Europa conecte a una universidad peruana con una convocatoria internacional. Para que un empresario en Nueva York identifique oportunidades de inversión en turismo, tecnología, agroindustria o infraestructura sostenible. Para que un joven peruano que estudia afuera no sienta que alejarse del país implica desconectarse de él.

Liderazgos como el de Pedro David Espinoza importan porque demuestran que esos puentes pueden empezar a construirse desde la iniciativa individual: desde quien reúne redes, identifica posibilidades y decide que su éxito personal también puede convertirse en una plataforma de conexión para otros peruanos.

El capital más escaso no siempre es el dinero. Muchas veces es la confianza, la información y la capacidad de coordinar.

Por eso, una política moderna de vinculación con la diáspora no debería limitarse a eventos protocolares o bases de datos dispersas. Una idea muy interesante que propuso Pedro fue crear consejos de peruanos en ciudades estratégicas, redes sectoriales de mentoría, mecanismos de coinversión, programas de voluntariado profesional y espacios permanentes para conectar talento global con necesidades concretas del país.

Un comité de educación. Otro de agua. Otro de inteligencia artificial. Otro de turismo sostenible. Otro de emprendimiento. No como clubes sociales, sino como nodos de colaboración con metas, proyectos y resultados medibles.

Otros países han entendido que sus comunidades en el exterior pueden ser una extensión de su capacidad nacional. No reemplazan al Estado ni solucionan los problemas estructurales. Pero amplían el horizonte de lo posible.

El Perú no necesita depender de la nostalgia de quienes se fueron. Necesita ofrecerles una manera concreta de contribuir.

En un mundo donde las economías compiten por talento, redes y conocimiento, la diáspora no debería ser vista como una pérdida inevitable. Puede ser una de nuestras mayores ventajas.

La pregunta es si sabremos organizarla.

Porque el país que queremos construir no está únicamente dentro de nuestras fronteras. También está, esperando una convocatoria más inteligente, en cada peruano que sigue llevando al Perú consigo.

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