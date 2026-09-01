Gabriel Calvo se puso nervioso y evitó que mostraran su chat con Keiko Fujimori: “Me vas a meter en un problema”

Gabriel Calvo evita que sus compañeros de programa muestren una conversación privada con la política Keiko Fujimori en una transmisión por internet.

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Gabriel Calvo pasó de las bromas a la incomodidad cuando Damián y El Toyo intentaron revisar en vivo el chat que mantiene con Keiko Fujimori. El actor pidió que no continuaran con el juego y trató de recuperar su teléfono ante las cámaras de Studio Cocina.

La escena ocurrió durante una de las emisiones del programa, cuando los conductores aprovecharon un momento de distracción de Calvo para tomar su celular. La intención inicial era llamar a la presidenta de la República, una propuesta que generó una reacción inmediata del invitado.

“¡Vamos a llamar a la ‘China’!”, soltó Damián mientras tenía el aparato en sus manos. La expresión aludía a Fujimori y a los comentarios que han surgido alrededor de la relación cercana que tendría con el artista.

Tres hombres interactúan en un estudio que simula una cocina. Uno de ellos intenta mostrar el contenido de un teléfono móvil sostenido por el segundo hombre, Gabriel Calvo, quien se opone físicamente a la acción. El tercer hombre observa la escena con atención. El material audiovisual corresponde a un segmento de un programa de entretenimiento digital. La situación se relaciona con la posible revelación de un chat que involucraría a Keiko Fujimori.

Calvo intentó frenar la situación desde el primer momento. Su preocupación aumentó cuando Damián le entregó el celular a El Toyo y le pidió que buscara el contacto de la lideresa de Fuerza Popular.

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La llamada no llegó a realizarse. Pese a ello, el momento se extendió con bromas sobre una supuesta relación entre Gabriel Calvo y Keiko Fujimori, tema que ha despertado curiosidad entre seguidores del actor y usuarios de redes sociales.

Damián fue uno de los que alimentó esa versión durante el espacio. “El país va a mejorar, te lo juro que sí. Tú eres el primer damo”, comentó entre risas, mientras Calvo buscaba poner fin al juego.

Declaraciones previas, salidas confirmadas y comentarios distendidos construyeron un historial que mantuvo a Keiko Fujimori y Gabriel Calvo en el centro del interés mediático. (YouTube)

El actor no ocultó su fastidio ante la posibilidad de que el contenido de sus conversaciones fuera visto por el público. Aunque el tono del programa se mantuvo en clave de humor, Calvo dejó claro que prefería no exponer los mensajes de su teléfono.

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Gabriel Calvo evidenció su nerviosismo

La incomodidad creció cuando Damián sugirió revisar el chat de Gabriel Calvo con Keiko Fujimori. El humorista anunció que abriría la última fotografía que, de acuerdo con su versión, la presidenta le había enviado al actor.

“Voy a abrir la última foto que te ha mandado, nada más”, manifestó Damián. El comentario provocó las risas de El Toyo y de parte del equipo de Studio Cocina, pero Calvo reaccionó con evidente preocupación.

El intérprete pidió que no siguieran con la broma y trató de impedir que su conversación privada apareciera en la transmisión. “¡No, por favor, no! Me vas a meter en problemas, por favor”, expresó ante la insistencia de los conductores.

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La frase reflejó el nerviosismo del exintegrante de Torbellino, quien intentó recuperar el control de la situación. Hasta entonces, la dinámica se había concentrado en la eventual llamada a Fujimori, pero la posibilidad de revisar imágenes y mensajes abrió un escenario distinto.

Damián mantuvo la expectativa al asegurar que mostraría el contenido que figuraba en la conversación. Finalmente, la imagen fue expuesta durante el programa, lo que dio pie a nuevas intervenciones humorísticas en el set.