Joaquín de Orbegoso y Lilian Schiappa protagonizan ‘La Cabaña’, el éxito de Broadway y Londres que llega a Lima

‘La Cabaña’ combina una relación clandestina, secretos familiares y una serie de enredos

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Una pareja que planea escapar de sus respectivos matrimonios, una cabaña aislada, secretos familiares y la irrupción de personajes peligrosos forman parte de ‘La Cabaña’, la comedia romántica escrita por la dramaturga estadounidense Sandy Rustin que se estrenará el miércoles 9 de septiembre en el Teatro Marsano.

La obra contará con las actuaciones de Joaquín de Orbegoso, Lilian Schiappa, Oscar Beltrán, Sandra Muente, Germán Loero y Mane Acosta. La dirección estará a cargo de Rodrigo Falla Brousset y la producción general será de Makhy Arana.

La puesta trasladará al público a la Inglaterra de 1923, donde una reunión clandestina entre dos amantes cambia de rumbo a partir de un mensaje que pone al descubierto una relación extramatrimonial. A partir de ese momento, el plan de ambos personajes quedará expuesto a las reacciones de sus parejas y a una serie de hechos que alterarán el orden de la historia.

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‘La Cabaña’ llegará por primera vez a Perú tras sus temporadas en Broadway y Londres. La producción se presentará los miércoles, jueves, viernes y sábados a las 20:00, mientras que las funciones de los domingos serán a las 19:00. Los miércoles tendrán una tarifa popular.

El montaje se estrenará el 9 de septiembre y tendrá funciones de miércoles a domingo

¿De qué trata ‘La Cabaña’?

La trama de ‘La Cabaña’ sigue a Sylvia y Thomas, quienes se encuentran cada año de forma secreta en la casa de campo de la familia. Ambos sostienen una relación fuera de sus matrimonios y han convertido ese lugar en el punto de reunión de sus escapadas.

La rutina cambia cuando Sylvia decide dejar de lado los encuentros ocasionales y propone modificar el rumbo de su vida. Para hacerlo, envía un telegrama a su esposo y a la esposa de Thomas. En el mensaje, comunica la relación que mantiene con su amante y expresa su deseo de iniciar una nueva etapa junto a él.

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La decisión, que parecía destinada a resolver un conflicto sentimental, abre paso a situaciones imprevistas. Thomas y Sylvia deberán enfrentar las consecuencias de revelar el vínculo ante sus parejas, mientras la cabaña recibe visitas que no estaban contempladas en sus planes.

La obra mezcla romance, suspenso y humor a partir de una situación de infidelidad que se vuelve cada vez más difícil de controlar. La presencia de dos personajes descritos como peligrosos modifica el tono de la historia y coloca a los protagonistas frente a un escenario distinto al que imaginaron.

El montaje propone un juego de enredos con dos esposas, tres amantes, dos hermanos, amistades y una figura cuyo rol se revela a lo largo de la puesta. Las situaciones se suceden dentro de un mismo espacio, donde los personajes deben resolver conflictos afectivos y, al mismo tiempo, responder a amenazas externas.

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La obra, dirigida por Rodrigo Falla Brousset, sitúa su historia en la Inglaterra de 1923

Joaquín de Orbegoso, Lilian Schiappa y más artistas

El elenco reúne a intérpretes con recorridos en teatro, televisión, cine y música. Joaquín de Orbegoso, uno de los protagonistas, compartirá escena con Lilian Schiappa, Oscar Beltrán, Sandra Muente, Germán Loero y Mane Acosta.

La dirección de Rodrigo Falla Brousset buscará desarrollar una puesta basada en el ritmo de la farsa. Este género utiliza exageraciones, confusiones, malentendidos y cambios inesperados para impulsar la acción y construir el efecto cómico.

En ‘La Cabaña’, ese mecanismo aparece desde el punto de partida. Un encuentro entre amantes se transforma en una situación de tensión cuando las personas afectadas por el secreto empiezan a acercarse al mismo lugar. La llegada de la dupla amenazante aumenta el número de conflictos y cambia las prioridades de los personajes.

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El texto de Sandy Rustin propone una historia en la que la apariencia de control se desmorona en poco tiempo. Los personajes deberán tomar decisiones bajo presión y lidiar con verdades que prefirieron mantener ocultas.

La producción general está a cargo de Makhy Arana, responsable de llevar la obra a la cartelera peruana. La propuesta se presenta como una adaptación para el público local de un texto que tuvo temporadas en circuitos teatrales de Estados Unidos y Reino Unido.

El Teatro Marsano abrirá su temporada de ‘La Cabaña’ desde el 9 de septiembre. Las funciones se realizarán de miércoles a sábado a las 20:00 y los domingos a las 19:00.

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Joaquín de Orbegoso, Lilian Schiappa y un elenco de seis actores protagonizan ‘La Cabaña’ en el Teatro Marsano