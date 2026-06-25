Tu dinero no vuela: transferencias internacionales en Perú pueden tardar hasta 5 días ¿por qué siguen siendo lentas?

Un teléfono móvil con una aplicación bancaria abierta muestra una transferencia digital de dinero entre Perú y Estados Unidos, señalando el contraste entre la velocidad local y la demora internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enviar dinero dentro del país es casi inmediato. En segundos, una transferencia se completa desde el celular. Pero cuando el dinero cruza fronteras, el proceso cambia por completo: puede tardar entre uno y cinco días hábiles en llegar a su destino, incluso más en algunos casos. En un entorno digital acelerado, la pregunta es inevitable: ¿por qué las transferencias internacionales siguen siendo tan lentas?

El contraste se vuelve más evidente si se observa el tamaño del mercado. Según la consultora Grand View Research, el sistema de pagos transfronterizos en América Latina alcanzó los US$ 30.690 millones en 2025 y proyecta un crecimiento anual de 7,4 % entre 2026 y 2033, impulsado por el comercio global, las remesas y la digitalización financiera.

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Pantallas digitales con mapas del mundo iluminados que muestran la interconexión global en pagos internacionales, con billetes de dólar estadounidense flotando alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transferencias internacionales son lentas

El aumento de las transferencias internacionales refleja una economía cada vez más interconectada. En el Perú, este tipo de operaciones es clave para empresas, emprendedores y trabajadores que dependen de pagos del exterior para operar, invertir o sostener negocios.

Sin embargo, pese al crecimiento del mercado, la velocidad de los sistemas no ha evolucionado al mismo ritmo. Mientras los pagos locales ya se realizan en tiempo real, las operaciones transfronterizas siguen dependiendo de procesos fragmentados que retrasan la acreditación del dinero.

“La demora va más allá de un tema bancario. Miles de empresas, emprendedores y profesionales en el Perú dependen de los pagos internacionales para operar y crecer. Cuando el dinero tarda en llegar, también se retrasan decisiones de negocio y oportunidades de inversión. La velocidad de los pagos se ha convertido en un factor clave para la competitividad”, señaló, Juan Carlos Echeandia, Country Manager de Perú de Koywe

Edificios que representan bancos se conectan por líneas que simbolizan un flujo de dinero lento, con relojes sobre sus tejados que indican demoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué demora la llegada de dinero?

Uno de los principales factores que explica la lentitud de las transferencias internacionales es la participación de múltiples intermediarios. Muchas operaciones deben pasar por bancos corresponsales antes de llegar al destino final, lo que agrega validaciones adicionales.

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A esto se suman los controles regulatorios y de seguridad exigidos al sistema financiero, como la prevención del lavado de activos y la verificación de identidad de los usuarios. Estos procesos, aunque necesarios, incrementan los tiempos de procesamiento.

Otro elemento clave es la conversión de divisas y la falta de integración entre plataformas financieras de distintos países, lo que genera retrasos adicionales en la acreditación final.

Transferencias internacionales en Perú: el dinero puede tardar hasta 5 días y esta es la razón. (Foto: Difusión)

Impacto de la demora en Perú

El problema adquiere mayor relevancia en el caso peruano. Solo en abril de 2026, las transferencias inmediatas dentro del país superaron los S/ 241 millones, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), evidenciando una fuerte demanda por operaciones rápidas.

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A ello se suma que el Perú recibió US$ 5.368 millones en remesas durante 2025, el mayor monto registrado hasta la fecha, lo que refleja la dependencia de miles de familias del dinero que llega desde el exterior.

El crecimiento de estos flujos contrasta con la persistencia de demoras en los pagos internacionales, lo que mantiene la brecha entre la digitalización local y la transfronteriza.

Un pequeño empresario en Perú revisa su teléfono móvil en su escritorio, mostrando una expresión atenta mientras la calle se aprecia a través de la ventana de su local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta la demora al mercado?

La lentitud de las transferencias internacionales no solo genera incomodidad, sino también impactos económicos directos. Empresas, startups y pymes pueden ver afectada su liquidez al tener que esperar varios días para disponer de fondos.

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En un entorno global cada vez más competitivo, la velocidad del dinero se ha convertido en un factor estratégico. Un retraso puede significar perder una oportunidad de inversión, postergar una operación o frenar el crecimiento de un negocio.

Un pequeño empresario en Perú muestra preocupación mientras espera la confirmación de una transferencia internacional de dólares en su laptop, rodeado de papeles en su oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, especialistas del sector coinciden en que reducir las fricciones en los pagos transfronterizos no solo mejoraría la experiencia del usuario, sino que también permitiría avanzar hacia una economía más ágil, competitiva y conectada con el sistema financiero global.