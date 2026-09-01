Perú

Aumento de temperaturas puede favorecer al zancudo del dengue: INS refuerza vigilancia ante el Fenómeno El Niño

Tanques, baldes, floreros, bebederos de mascotas y otros objetos pueden convertirse en criaderos si acumulan agua, por lo que se recomienda eliminarlos o mantenerlos tapados

Un hombre camina por una calle inundada sosteniendo sus calzados y un recuadro circular muestra un mosquito sobre la piel.
Un hombre transita por una calle anegada por lluvias en un entorno expuesto a la proliferación del zancudo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El incremento de las temperaturas asociado al Fenómeno El Niño puede generar condiciones favorables para la reproducción del Aedes aegypti, zancudo transmisor del dengue. Ante este escenario, el Instituto Nacional de Salud (INS), organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), llamó a reforzar las medidas de prevención en viviendas y espacios comunitarios.

El calor puede acelerar el ciclo de vida del zancudo cuando encuentra recipientes con agua donde depositar sus huevos. Por ello, la eliminación de posibles criaderos adquiere especial importancia durante periodos de temperaturas elevadas, ya que pequeñas acumulaciones de agua pueden convertirse en espacios de reproducción.

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Mientras recomienda intensificar estas acciones en los hogares, el INS también fortalece la vigilancia entomológica, el diagnóstico de laboratorio y la investigación científica para conocer el comportamiento del dengue y del Aedes aegypti en el país. La población, además, debe reconocer los síntomas y acudir a un establecimiento de salud ante señales de alerta.

Enfermedades asociadas al fenómeno de El Niño
El zika, chikungunya, fiebre amarilla o el dengue, son algunas enfermedades asociadas con las picaduras de mosquitos que aparecerían luego de las lluvias a causa de el fenómeno de El Niño | Foto: Agencia Andina.

¿Cómo el aumento de temperaturas favorece al zancudo del dengue?

El médico infectólogo del INS Luis Pampa explicó que las temperaturas elevadas pueden acelerar el desarrollo del Aedes aegypti y acortar su ciclo reproductivo. El riesgo aumenta cuando el zancudo encuentra recipientes con agua en los que puede depositar sus huevos.

“Las altas temperaturas pueden favorecer el desarrollo del zancudo y acortar el tiempo de su ciclo reproductivo. Por eso es importante que la población no baje la guardia y elimine cualquier recipiente que pueda acumular agua”, señaló el especialista.

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Aedes aegypti Mosquito. Close up a Mosquito sucking human blood.Aedes aegypti Mosquito. Close up a Mosquito sucking human blood,Mosquito Vector-borne diseases,Chikungunya.Dengue fever.Rift Valley fever.Yellow fever.Zika.Mosquito on skin
Aedes aegypti Mosquito. Close up a Mosquito sucking human blood.Aedes aegypti Mosquito. Close up a Mosquito sucking human blood,Mosquito Vector-borne diseases,Chikungunya.Dengue fever.Rift Valley fever.Yellow fever.Zika.Mosquito on skin

Los posibles criaderos pueden aparecer en lugares cotidianos de las viviendas. Tanques, baldes, floreros, plantas acuáticas, bebederos de mascotas, piscinas, botellas, llantas, latas y juguetes pueden acumular agua y convertirse en espacios adecuados para la reproducción del vector.

Por ello, Pampa recomendó dedicar 10 minutos cada semana a revisar el interior y los alrededores de la vivienda. La inspección debe incluir patios, jardines, techos y otros espacios exteriores donde puedan quedar objetos en desuso o recipientes expuestos a la lluvia.

Mapa de Perú en colores azul, verde y rojo con manchas verdes oscuras. Varios mosquitos grandes y pequeños vuelan. Lluvia cae de nubes grises. Texto: El Niño.
Un mapa estilizado de Perú muestra zonas verdes afectadas por el dengue, con mosquitos sobrevolando y lluvias intensas relacionadas con el fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas y signos de alarma del dengue

Entre los principales síntomas del dengue se encuentran la fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y articular, además de erupciones en la piel. La aparición de estas señales requiere prestar atención a la evolución del cuadro y buscar orientación médica.

Existen también signos de alarma que requieren una atención especial. Entre ellos figuran el dolor abdominal intenso y persistente, vómitos continuos, sangrado de mucosas, somnolencia e irritabilidad. Estos síntomas pueden indicar una evolución desfavorable de la enfermedad.

Ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, el Minsa recomienda evitar la automedicación, mantener una adecuada hidratación y acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir una evaluación. La atención oportuna permite identificar posibles complicaciones y determinar el manejo que corresponde.

La prevención también depende de acciones sencillas dentro del hogar. Revisar semanalmente los ambientes, eliminar recipientes que acumulen agua, lavar y cepillar los depósitos destinados a almacenarla y mantenerlos tapados puede ayudar a reducir los criaderos del Aedes aegypti, especialmente ante condiciones de mayor temperatura vinculadas al Fenómeno El Niño.

Una mujer con cabello largo oscuro y camiseta rosa se rasca el codo. Un círculo magnificado muestra un mosquito Aedes aegypti picando su piel
Una persona se rasca el brazo debido a una picadura de mosquito, con una vista ampliada que muestra un Aedes aegypti, en el contexto de las campañas de prevención del dengue en América Latina.

INS fortalece la vigilancia y el diagnóstico del dengue

Frente al escenario de incremento de temperaturas, el Instituto Nacional de Salud fortalece las acciones de vigilancia entomológica, diagnóstico de laboratorio e investigación científica. Estas labores buscan generar evidencia sobre el comportamiento del dengue y del Aedes aegypti en el territorio nacional.

La vigilancia entomológica permite obtener información sobre la presencia y comportamiento del zancudo transmisor. A partir de estos datos, las autoridades sanitarias pueden orientar las estrategias de prevención y control frente al vector.

El diagnóstico de laboratorio también cumple un papel clave, debido a que contribuye a la detección oportuna de casos y permite conocer la circulación del virus. Esta información sirve para fortalecer las acciones que desarrolla el sector Salud ante la presencia del dengue.

Primer plano de un mosquito con el abdomen rojo de sangre, posado sobre piel humana clara con textura visible. El fondo es un desenfoque verde.
Un mosquito Aedes aegypti, con el abdomen visiblemente lleno de sangre, se posa y pica la piel de una persona, ilustrando el riesgo de transmisión de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el INS recomienda mantener la atención sobre posibles síntomas de la enfermedad. Luis Pampa señaló que una evaluación médica temprana resulta importante debido a que el dengue puede evolucionar y presentar complicaciones, principalmente cuando aparecen signos de alarma.

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