Exportaciones ya están detrás de 1 de cada 3 empleos privados formales en Perú

El sector no tradicional concentró 790 mil 690 de los empleos vinculados a las exportaciones. Foto: Logística 360

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Los empleos directos vinculados a las exportaciones llegaron a 1 millón 512 mil puestos anualizados a junio de 2026, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-Adex). El resultado significó un aumento de 7,6% frente al periodo interanual previo y evidencia el peso de la actividad exportadora dentro del mercado laboral formal del país.

De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), durante el mismo periodo se contabilizaron 4 millones 572 mil empleos privados formales, 5,6% más que un año antes. Al comparar ambos indicadores, los puestos asociados directamente a las exportaciones representaron el 33,1% del total, es decir, aproximadamente uno de cada tres empleos privados formales.

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Empleo tradicional y no tradicional

Del total de puestos relacionados con las exportaciones, 790 mil 690 correspondieron al sector no tradicional, mientras que 721 mil 496 estuvieron vinculados a las actividades tradicionales. Sin embargo, ambos grupos tuvieron comportamientos diferentes durante el periodo analizado.

El empleo asociado a las exportaciones no tradicionales retrocedió 5,8% interanual, mientras que los puestos relacionados con los productos tradicionales crecieron 27,3%. El resultado general estuvo determinado, por tanto, por el fuerte avance registrado en las actividades tradicionales.

Agroindustria y minería concentran la mayor parte

Por cantidad de puestos, la agroindustria fue el sector que más empleos asociados a las exportaciones generó, con 579 mil 774. Le siguió la minería, con 472 mil 961, y luego el agro tradicional, con 230 mil 412. En conjunto, estas tres actividades concentraron el 84,8% del empleo directo relacionado con las ventas al exterior.

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El empleo ligado a las exportaciones no tradicionales cayó 5,8%, mientras que el de productos tradicionales aumentó 27,3%. Foto: ComexPerú

Según el CIEN-Adex, este desempeño estuvo relacionado con la demanda internacional de productos como arándanos, paltas, uvas, espárragos y mangos, además de café y azúcar. En el caso de la minería, destacaron los despachos de cobre, oro, zinc, hierro, molibdeno y plomo.

Solo tres sectores aumentaron sus puestos de trabajo

De los 15 sectores incluidos en el análisis, únicamente tres registraron un crecimiento interanual del empleo asociado a las exportaciones. El mayor avance correspondió al agro tradicional, con 35,4%, seguido de la minería primaria, con 26,7%, y pesca y acuicultura, con 13,3%.

En el resto de actividades se observaron retrocesos. Las mayores disminuciones se presentaron en joyería, con una caída de 78,6%; pesca tradicional, con -23,7%; y maderas, con -16,3%. También descendieron confecciones (-15,4%) y metalmecánica (-15,1%).

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El empleo relacionado con minería no metálica disminuyó 14,9%, mientras que los sectores varios retrocedieron 11,2% e hidrocarburos 8,3%. También registraron bajas agroindustria (-5,7%), textil (-4,4%), químico (-4,1%) y siderometalurgia (-3,7%).

Estados Unidos lidera los mercados asociados al empleo

Estados Unidos fue el principal destino en términos de empleos directos vinculados a las exportaciones, con 364 mil 807 puestos. La Unión Europea ocupó el segundo lugar, con 314 mil 196, seguida de China, con 289 mil 598.

La agroindustria lideró en generación de empleo exportador, con 579 mil 774 puestos, seguida por la minería, con 472 mil 961. Foto: Logística 360

Completaron los principales mercados Canadá, con 71 mil 542 empleos, e India, con 67 mil 777. En cuanto al crecimiento interanual, Australia registró el mayor incremento, con 166,4%, seguida de India, con 78%, y Canadá, con 25,1%.

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Costa concentra más de 70% de los empleos exportadores

La costa peruana, incluyendo Lima y Callao, concentró el 73,2% de los puestos de trabajo directos asociados a la actividad exportadora. De las 11 regiones consideradas en esta zona, siete mostraron incrementos interanuales.

Los mayores avances se registraron en Tacna, con 22,6%; Arequipa, con 21,5%; y Áncash, con 16,5%. También aumentaron los empleos vinculados a las exportaciones en Moquegua (12,2%), Tumbes (9,8%), Lambayeque (5,5%) y La Libertad (1,5%).

Por su parte, la zona andina concentró el 23,7% de los puestos, mientras que la Amazonía representó el 3,1%. Cajamarca fue la región con mayor número de empleos en el área andina, con 143 mil 122, mientras que San Martín encabezó la Amazonía, con 23 mil 916.

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A nivel nacional, Lima registró la mayor cantidad de empleos directos asociados a las exportaciones, con 291 mil 451. Le siguieron Ica, con 175 mil 615; La Libertad, con 159 mil 089; Cajamarca, con 143 mil 122; y Piura, con 126 mil 980.

La costa peruana, junto con Lima y Callao, concentró el 73,2% del empleo directo generado por las exportaciones. Foto: Perú Travel

Por continentes, América del Norte concentró 468 mil 280 empleos asociados a las exportaciones, seguida de Asia, con 467 mil 256, y Europa, con 376 mil 894. América Latina aportó 173 mil 436 puestos, Oceanía 21 mil 037 y África 5 mil 089.