Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 31 de agosto

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,36 soles peruanos, lo que representa una variación del 0,38% respecto al precio de cierre previo de 3,35 soles peruanos. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,32%, mientras que en el último año ha experimentado una bajada del 3,67%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva tras un aumento sostenido en la demanda de divisas. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en el 3,4%, significativamente menor que la volatilidad de referencia del 6,7%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.

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