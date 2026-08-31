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Lionel Messi se retiró de la selección argentina: las veces que le anotó goles oficiales a Perú y por qué fue un rival duro en su trayectoria

A través de una extensa misiva escrita a mano, en la que conviven el cariño y amor por su patria, el astro argentino por excelencia dijo adiós a la ‘albiceleste’. A continuación, repasamos sus anotaciones a la ‘bicolor’

Leo Messi al lado de Paolo Guerrero en su último Perú vs Argentina, fechado en octubre del 2023 por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. - Crédito: FPF
Leo Messi al lado de Paolo Guerrero en su último Perú vs Argentina, fechado en octubre del 2023 por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. - Crédito: FPF
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Al mediodía del horario argentino, sobre las 10:00 horas de Perú, Leo Messi dio a conocer la noticia más desgarradora vinculada a su trayectoria: el adiós confirmado a su internacionalidad con la ‘albiceleste’. Aunque era algo que iba a suceder por cuestión cronológica, no deja de ser impactante para todos aquellos que se sintieron atraídos por su primoroso fútbol.

Su marcha irrevocable a su amada Argentina ha traído consigo un profundo dolor en sus más fieles admiradores. La decisión de alejarse para siempre del seleccionado nacional fue meditada desde su última participación en la Copa del Mundo 2026, pero tomó forma y prisa a partir del deceso de su padre.

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Lionel Messi y su carta de retiro de la selección argentina. - Crédito: @leomessi
Lionel Messi y su carta de retiro de la selección argentina. - Crédito: @leomessi

A través de una emotiva esquela, escrita a mano en tres páginas arrancadas de una agenda personal, Messi dio a conocer su despedida no sin repasar los momentos más estremecedores de su experiencia y destacando el hecho crucial de su determinación: “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

Con 156 partidos oficiales, Leo se transformó en el máximo goleador de todos los tiempos de Argentina y en el futbolista con mayor internacionalidad. Durante más de dos décadas goleó a cantidad enorme de selecciones; Perú, sin embargo, no fue de sus víctimas predilectas.

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El emotivo video que subió Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina

Messi desafiando a Perú

La historia de Leo Messi marcándole goles a la selección peruana cuenta con un contraste demasiado interesante. Su primera exhibición ante la ‘bicolor’ llegó en la Copa América 2007 cuando su nombre ya había cobrado relevancia nivel mundial por su impresionante eclosión con el mítico Barcelona.

Durante los cuartos de final de aquella edición, Argentina pasó por encima de Perú con una goleada contundente (4-0), que lo encarriló a semifinales y posteriormente a la final, instancia en la que fueron apartados bochornosamente por la poderosa Brasil. Para el primer partido de la eliminatoria fácil cumplió con sus deberes.

Sergio Peña enfrentando a Leo Messi en un Perú vs Argentina por Clasificatorias Sudamericanas. - Crédito: AFP
Sergio Peña enfrentando a Leo Messi en un Perú vs Argentina por Clasificatorias Sudamericanas. - Crédito: AFP

El futbolista más distinguido del lance contra la ‘blanquirroja’ fue Juan Román Riquelme, quien se apuntó con un doblete, pero luego se vistió de asistente para dejar habilitado a Lionel Messi con un pase profundo que acabó en la diana de la ‘Pulga’. Así empezó su camino goleador contra los incas, aunque después llegó un silencio profundo de más de una década.

Exactamente, Leo demoró 16 años para volver a batir a Perú con un gol suyo. Para los primeros compases de las Eliminatorias 2026, en octubre del 2023, Argentina pisó nuevamente el estadio Nacional y ganó con un doblete loable del ‘10’ con el que puso fin a una mala racha contra los incas, que puede presumir de haber sido un hueso duro de roer para el astro.

El delantero argentino puso el 1-0 con soberbio remate por Eliminatorias 2026. (Video: ATV)

Conexión infantil con suelo peruano

En 1997, Lionel Messi forjó una conexión particular con Perú al viajar a Lima, con nueve años, junto a Newell’s para la Copa de la Amistad.

Se alojó en Pueblo Libre, en la casa de William Méndez, padre de un jugador. Allí vivió una anécdota especial: comió pollo a la brasa y se descompensó durante una práctica.

Lionel Messi tuvo su primer acercamiento con Perú a los 9 años de edad.
Lionel Messi tuvo su primer acercamiento con Perú a los 9 años de edad. - Crédito: Difusión

El entrenador consideró que no debía entrar al campo. Messi pidió una bebida hidratante, se recuperó y participó del encuentro. Anotó ocho goles para el equipo rosarino.

En 2013, Messi volvió a Lima para un amistoso y recordó esa visita. Dijo que tenía pocos detalles, aunque evocó el viaje y los goles de la Máquina juvenil argentina.

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