Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 31 de agosto

En el cierre de operaciones, el euro cotizó en promedio a 3,91 soles, lo que representa un incremento del 0,82% respecto al precio de cierre anterior de 3,88 soles. Dow Jones
En la última semana, el euro registró un descenso del 0,16%, mientras que su evolución interanual refleja un avance del 0,4%.
El tipo de cambio entre el euro y el sol peruano ha experimentado una tendencia positiva en los últimos días, consolidándose en esta dirección durante un día. La volatilidad actual del 7,5%, superior a la volatilidad de referencia del 7,07%, sugiere una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.
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