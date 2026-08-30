Aumenta a 62% la probabilidad de un ‘Niño Costero’ de nivel extraordinario según informe de ENFEN

Según el último comunicado de ENFEN, la región Niño 1+2 continuaría bajo condiciones de El Niño Costero hasta el verano de 2027. Foto: Norte Sostenible

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La ENFEN, Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, elevó a un 62% la probabilidad de que el El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027, y mantuvo la alerta vigente porque prevé un calentamiento marino extremo frente a la costa norte y centro del Perú que persistiría hasta el verano.

Según el informe técnico N.° 15-2026, en la región Niño 3.4 la probabilidad de un evento de magnitud muy fuerte entre septiembre y enero subió a por lo menos 58%, con un pico de intensidad esperado entre noviembre y diciembre.

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ENFEN actualizó su estado de alerta el pasado viernes 28 de agosto leugo de revisar las anomalías térmicas del Pacífico Tropical y los modelos de pronóstico. Frente al reporte anterior, en dos semanas la probabilidad de una magnitud extraordinaria para ese tramo pasó de 41% a por lo menos 62%, mientras que para el verano la proyección de un Niño entre fuerte y extraordinario subió de 41% a 43%.

Costa peruana podría registrar temperaturas récord

Para el trimestre de septiembre a noviembre, la comisión prevé temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa. Según el comunicado oficial de ENFEN, existe una alta probabilidad de nuevos récords térmicos.

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El Senamhi prevé que entre julio y septiembre la costa peruana mantendrá temperaturas superiores a lo normal por la persistencia de El Niño Costero. Foto: difusión

En la costa norte se esperan lluvias por encima de sus valores habituales, con precipitaciones de débil a moderada intensidad desde noviembre. En la región andina sur oriental se anticipa un déficit de lluvias, mientras que en la zona sur occidental los registros oscilarían entre niveles normales e inferiores.

Impacto en ríos y abastecimiento de agua

El reporte también distingue el comportamiento de los sistemas hídricos. Los ríos de la región del Pacífico mantendrían inicialmente caudales dentro de rangos normales, pero en las vertientes del Amazonas y del Titicaca predominarían caudales de normales a inferiores.

Esa tendencia de menor disponibilidad de agua se acentuaría a partir de noviembre en el sur del país. La proyección plantea un riesgo para el abastecimiento de agua destinado a distintas actividades en esas zonas.

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La anchoveta se repliega y aumentan las especies de aguas cálidas

El calentamiento marino ya muestra efectos sobre el ecosistema. A partir de evaluaciones del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el informe señala que el stock norte-centro de anchoveta continuará replegado hacia la franja costera y buscará profundidades mayores a las habituales para evitar las aguas superficiales cálidas.

Enfen emitió su más reciente comunicado. (Foto: Andina)

La comisión también detectó un aumento en la actividad reproductiva de la anchoveta asociado al estrés ambiental. En la costa central se mantiene la presencia de especies vinculadas a aguas ecuatoriales y oceánicas.

Entre ellas figuran el pez sierra y la samasa, además de perico, barrilete, melva y distintos atunes. El organismo añadió que especies litorales del norte como la cachema, el chiri y el pámpano siguen desplazadas hacia el sur de su distribución normal.

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Según la publicación, la comisión recomendó a quienes tomen decisiones que incorporen estos escenarios de riesgo en sus medidas de prevención y en las acciones de respuesta ante peligros inminentes. La comisión anunció que continuará con el monitoreo y que su próximo pronunciamiento oficial se emitirá el 14 de septiembre de 2026.