Ciudadana ugandesa es intervenida por guiar a turistas sin autorización en la ruta Intihuatana–Hidroeléctrica hacia Machu Picchu

Ciudadana ugandesa fue intervenida mientras realizaba labores propias del guiado turístico en la ruta Intihuatana–Hidroeléctrica. Composición: Infobae

Guardar

Una ciudadana de nacionalidad ugandesa fue detectada mientras realizaba labores propias del guiado turístico en la ruta que conecta el sector Intihuatana con Hidroeléctrica, uno de los accesos hacia Machu Picchu. La intervención ocurrió durante un operativo de fiscalización desarrollado por distintas entidades en esta zona del Cusco.

El caso quedó bajo revisión de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (GERCETUR) del Gobierno Regional Cusco, entidad que verificó que la extranjera estaba a cargo de un grupo de visitantes sin contar con la condición de guía oficial de turismo ni con la autorización exigida para ejercer esa actividad.

PUBLICIDAD

La intervención también permitió detectar irregularidades vinculadas con el transporte turístico. Un bus fue intervenido por circular sin la autorización correspondiente, situación que derivó en el retiro de su placa de rodaje como medida correctiva, de acuerdo con las competencias de las entidades responsables.

El operativo incluyó controles a los prestadores de servicios turísticos que circulan por este circuito. En ese proceso, 20 guías oficiales de turismo de distintas agencias de viajes acreditaron su condición mediante la presentación visible de sus carnés de identificación vigentes.

Extranjera fue intervenida por realizar labores de guiado sin autorización

La GERCETUR lideró la fiscalización dirigida a guías oficiales y unidades de transporte turístico en el sector Intihuatana–Hidroeléctrica. El objetivo fue comprobar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la prestación de servicios turísticos.

PUBLICIDAD

Durante el control, el personal identificó a una ciudadana ugandesa que conducía a un grupo de turistas y efectuaba funciones correspondientes al servicio de guiado. La inspección determinó que no contaba con la condición de guía oficial de turismo ni con la autorización requerida.

Ante esta situación, la GERCETUR del Gobierno Regional Cusco inició el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), conforme a la normativa vigente. El caso quedó sujeto al procedimiento correspondiente por el ejercicio no autorizado de esta actividad.

Operativo también detectó un bus sin autorización

Durante el mismo operativo, se intervino un bus turístico que circulaba sin autorización y se procedió al retiro de su placa de rodaje como medida correctiva. Gob

La fiscalización no se limitó al personal dedicado al guiado. El control también incluyó a las unidades de transporte turístico que prestan servicios en esta ruta de acceso a Machu Picchu.

PUBLICIDAD

Durante la jornada fue intervenido un bus que circulaba sin la autorización correspondiente. Como medida correctiva, se procedió al retiro de su placa de rodaje, acción ejecutada dentro de las competencias de las entidades responsables del control del transporte.

La participación conjunta permitió ampliar la revisión sobre los distintos servicios vinculados con el desplazamiento de visitantes en este circuito turístico.

En el mismo operativo, 20 guías oficiales pertenecientes a distintas agencias de viajes presentaron sus carnés de identificación vigentes de manera visible. La documentación permitió verificar su condición para el ejercicio formal de la actividad turística.

La acreditación mediante una credencial constituye uno de los mecanismos de identificación de los guías autorizados. Para los visitantes que llegan a Machu Picchu por cuenta propia, la información proporcionada señala que existe la posibilidad de contratar este servicio en la puerta de ingreso a la Ciudad Inca.

PUBLICIDAD

Los servicios compartidos pueden incluir grupos de hasta 10 personas, mientras que quienes contratan recorridos mediante agencias pueden acceder al guiado como parte del tour.

Qué se debe considerar para contratar un guía en Machupicchu

La información proporcionada sobre los servicios turísticos indica que los guías oficiales se encuentran disponibles en el ingreso a Machu Picchu para los visitantes que realizan el viaje de forma independiente. También existe la alternativa de solicitar el servicio mediante una agencia de turismo.

La duración del guiado depende del circuito elegido. El circuito 1 contempla un recorrido de aproximadamente dos horas e incluye espacios como la Casa del Guardián, el Templo del Sol, el Templo Principal, el Templo de las Tres Ventanas, las Fuentes de Agua, el Templo del Cóndor y el sector agrícola.

PUBLICIDAD

El circuito 2 tiene una duración aproximada de dos horas y 30 minutos y comprende puntos como el Templo del Sol, el Templo Principal, el Templo de las Tres Ventanas, el Intihuatana, la Roca Sagrada, el Templo del Cóndor, las Fuentes de Agua, el sector agrícola y la Casa del Guardián.

Los circuitos 3 y 4 presentan recorridos de aproximadamente una hora y 30 minutos. Ambos incluyen sectores de la parte baja de Machupicchu, aunque cada uno incorpora espacios distintos según el tipo de boleto adquirido.

Guiado también forma parte de otras rutas hacia Machupicchu

20 guías oficiales de distintas agencias acreditaron su condición presentando sus carnés de identificación vigentes. Gob

La información turística proporcionada establece que el recorrido por Machu Picchu debe realizarse con un guía de turismo. En la práctica, existen visitantes que recorren el recinto sin este servicio, aunque la norma citada dispone su obligatoriedad.

PUBLICIDAD

En el caso de Huayna Picchu, el ascenso puede efectuarse sin guía. La misma condición aplica para la montaña Machu Picchu. Sin embargo, los boletos asociados con estos atractivos incluyen la visita a la Ciudad Inca, donde corresponde el servicio de guiado según las disposiciones señaladas.

El Camino Inca presenta otra modalidad. La ruta, con una duración de cuatro días, requiere la contratación de un tour mediante una agencia de turismo. El recorrido no puede efectuarse por cuenta propia y el guía cumple funciones vinculadas con el acompañamiento y bienestar de los visitantes durante la caminata.

Fiscalización reunió a varias entidades

El operativo contó con la participación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la Policía Nacional del Perú, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco.

PUBLICIDAD

La intervención conjunta permitió revisar tanto la situación de los guías como las condiciones de las unidades de transporte turístico que operan en el acceso amazónico hacia Machu Picchu.

La GERCETUR señaló que este tipo de acciones forma parte de las labores de fiscalización destinadas a prevenir el ejercicio informal del guiado turístico y respaldar a los profesionales y operadores que cumplen con las disposiciones vigentes.