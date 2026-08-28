Perú

ERM 2026: Consulta tu local de votación para este domingo 4 de octubre

La ONPE ya activó la plataforma digital para que cada ciudadano averigüe su local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Conoce cómo consultar tu centro, qué información necesitas y qué hacer si eres miembro de mesa

Ya puedes conocer tu local de votación para las ERM2026 de este 4 de octubre.
Ya puedes conocer tu local de votación para las ERM2026 de este 4 de octubre.
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El próximo 4 de octubre, millones de peruanos participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), una jornada que, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), contará con una plataforma digital para que cada persona pueda consultar dónde le corresponde votar.

“Recuerda que tu local de votación estará ubicado en el mismo distrito que figuraba en tu DNI al cierre del padrón electoral”, manifestó la ONPE a través de una publicación en su página de Facebook.

¿En dónde conozco mi local de votación?

La autoridad electoral ya habilitó el sistema en línea para que nadie quede sin saber su destino el día de la votación. Para acceder a esta información, los ciudadanos deben ingresar a la web oficial de la ONPEconsultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio.

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Solo es necesario contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y digitarlo en el campo correspondiente. De esta manera, el sistema arrojará el local exacto donde ejercer el voto en las próximas elecciones. Este procedimiento busca evitar confusiones y desplazamientos innecesarios, sobre todo en distritos grandes o con alta densidad de electores.

A través de ese mismo enlace podrás consultar si una persona fue elegida como miembro de mesa. El procedimiento es igual de simple: ingresar a la web de la entidad, digitar el número de DNI y esperar el resultado. El sistema muestra los nombres de titulares y suplentes que conformarán la mesa de sufragio.

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La ONPE también publicó el listado completo de instituciones públicas y privadas que servirán como centros de votación. A través de la Resolución 000151-2026-GOECOR/ONPE, la entidad dispuso la publicación de estos locales para consulta general. Quienes deseen revisar el detalle pueden acceder a este enlace oficial habilitado por la ONPE, donde aparece la relación de centros habilitados en todo el país.

Una mujer con lentes y un hombre de cabello blanco participan en una votación. Dos personas con chalecos de JNE y una urna electoral se observan al fondo
Ciudadanos peruanos participan en una jornada electoral supervisada por miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un centro de votación. (JNE)

Qué implica ser miembro de mesa y cuáles son las obligaciones

Ser designado como miembro de mesa implica una serie de responsabilidades durante la jornada electoral. Según la ONPE, los ciudadanos seleccionados deben presentarse para instalar y organizar la mesa, así como verificar la documentación y facilitar el proceso de votación. Una vez cerradas las urnas, los miembros deben encargarse del escrutinio, el conteo de votos y el llenado de actas, siguiendo los procedimientos establecidos.

Para facilitar esta labor, la ONPE implementó jornadas de capacitación para los designados. Estos talleres permiten familiarizarse con el manejo del material electoral y resolver dudas sobre el desarrollo del proceso.

La entidad precisa que el cumplimiento de este rol es obligatorio y que, al igual que en procesos anteriores, los miembros de mesa recibirán un pago de S/165 tras realizar la capacitación y cumplir con sus funciones.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que el incumplimiento de esta función tiene consecuencias. Aquellos que no se presenten y no justifiquen su falta serán multados con S/275, monto que equivale al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

La normativa electoral contempla causales para excusarse, entre ellas problemas de salud, embarazo con recomendación médica, discapacidad o limitaciones físicas. Quienes consideren que cumplen con alguna de estas condiciones deben presentar la documentación correspondiente ante la autoridad electoral y respetar los plazos del cronograma.

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