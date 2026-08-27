Perú

El norte del Perú se prepara para lluvias intensas mientras el sur enfrenta déficit hídrico hasta fin de año, afirma Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología proyecta un escenario opuesto entre regiones: precipitaciones excedentes en la zona norte y escasez de agua en la sierra sur durante el último trimestre

Dos manos apuntan a un mapa de la costa peruana con anomalías de temperatura del mar en amarillo y rojo. Se ven las ciudades Paita, Chimbote, Callao, San Juan y la zona Niño 1+2
Dos manos señalan un mapa que indica las anomalías de temperatura de la superficie del mar frente a la costa de Perú, asociadas al fenómeno El Niño. (Senamhi)
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Lima experimentó temperaturas históricas y la presencia de sistemas atmosféricos poco habituales, según confirmó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). La reciente disipación de la DANA Berta y la continuidad del Niño Costero han generado un escenario meteorológico inédito, con impactos directos en diversas regiones del país. El ingeniero José Mesía, meteorólogo de SENAMHI, explicó en diálogo con Exitosa que los registros de calor y la frecuencia de estos eventos evidencian un cambio en la dinámica climática nacional.

El especialista detalló que la capital alcanzó el pasado domingo 28,8 °C en la estación Bonbos, el valor más alto de agosto desde que existen registros. La estación de Campo de Marte llegó a 27 °C, estableciendo también un máximo histórico para ese mes. Según los datos proporcionados por Mesía, la combinación de la DANA y el Niño Costero ha sido determinante para que estos picos de temperatura se materialicen.

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Mapa de Perú por regiones. Muestra termómetro con +8°C, sol, tierra seca. Montañas con nubes, rayos. Árbol seco y probeta. Texto: El Niño.
Un mapa de Perú indica los impactos del Fenómeno El Niño en sus regiones: incremento de temperatura en la costa, anomalías en la sierra y sequías en la selva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo impactó la DANA Berta y qué diferencia a estos sistemas

La DANA Berta, que se disolvió tras unas 30 horas, provocó nevadas, lluvias y ráfagas de viento en la sierra sur, además de vientos inusuales en la costa. SENAMHI reportó que estos sistemas pueden variar en ubicación y duración, lo que les otorga un carácter impredecible. “No todas las DANA son iguales, pueden formarse en distintas zonas y durar diferentes periodos”, explicó Mesía durante la entrevista.

Estos sistemas, que se forman entre los 10 y 12 kilómetros de altura, no están estrictamente ligados al fenómeno del Niño. De acuerdo con el meteorólogo, pueden surgir tanto en contextos de Niño, como de La Niña o incluso en años sin eventos climáticos globales relevantes. Esta particularidad obliga a los especialistas a emitir avisos y alertas diferenciados para cada región afectada.

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Ante la alerta por un El Niño Costero fuerte, el Concytec coordina con entidades públicas y privadas para impulsar soluciones científicas y tecnológicas que mitiguen el impacto de este fenómeno climático.
Ante la alerta por un El Niño Costero fuerte, el Concytec coordina con entidades públicas y privadas para impulsar soluciones científicas y tecnológicas que mitiguen el impacto de este fenómeno climático. Foto: Gobierno del Perú

En la sierra sur, la disipación de la DANA permitió el ingreso de una masa de aire frío y seco que dejó cielos despejados en departamentos como Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Tacna y Moquegua. SENAMHI mantiene un aviso meteorológico por descenso de temperaturas mínimas para las próximas jornadas, lo que puede generar noches muy frías en contraste con los picos de calor diurno en zonas altas.

El Niño Costero: previsiones y riesgos para los próximos meses

El contexto meteorológico está marcado por la persistencia de un Niño Costero calificado como fuerte. Según el último comunicado oficial emitido el 14 de agosto, estas condiciones se mantendrán hasta finales del próximo verano. El impacto se siente especialmente en la costa norte y central del país, donde las temperaturas han superado los promedios históricos.

Gráfico del Senamhi.
Gráfico del Senamhi.

La interacción entre la DANA y el Niño Costero generó en Lima un pico térmico sin precedentes, afectando la vida urbana y la planificación de actividades. SENAMHI advierte que esta tendencia puede sostenerse y que nuevos récords no están descartados si las condiciones persisten. “La DANA Berta favoreció especialmente el pico de temperatura del domingo en Lima Metropolitana”, puntualizó el meteorólogo.

Lluvias y avisos diferenciados: norte húmedo, sur seco

Las previsiones de SENAMHI identifican un inicio de lluvias desde septiembre en la sierra y costa norte, con eventos de mayor intensidad previstos para octubre y noviembre. Según el pronóstico climático mensual, estas precipitaciones pueden ubicarse entre normales y superiores a lo normal en la zona central, y serán mucho más intensas en el norte durante noviembre y diciembre.

Infografía con mapa del Pacífico y Sudamérica, flechas rojas, anomalía de +3.8 °C, termómetro, medidor, barras, iconos de nubes y olas.
Un mapa de Sudamérica y el Pacífico muestra las anomalías térmicas del fenómeno El Niño 2026, detallando la magnitud del calentamiento y los factores que lo agravan en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el norte, se espera que las lluvias superen ampliamente los promedios, tanto en la costa como en la sierra”, afirmó Mesía. Esta situación puede afectar actividades turísticas y eventos masivos. Se planteó la preocupación por la visita del Papa prevista para los próximos meses, ante el riesgo de lluvias intensas en el norte.

En contraste, la sierra sur y parte de la selva central enfrentarán un déficit de precipitaciones durante octubre, noviembre y diciembre, lo que puede tener impacto en la agricultura y la disponibilidad de agua en estas regiones.

Mapa de Sudamérica con Perú en colores de calor. Muestra Piura 36 °C con sol y olas, y Tumbes UP 36 °C con sol. Logo Senamhi.
Un mapa del Perú muestra las altas temperaturas registradas por Senamhi en Piura y Tumbes, donde el calor supera los 36 °C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en la dinámica atmosférica y recomendaciones

El SENAMHI recomienda a la población y a los sectores productivos mantenerse atentos a los avisos y seguir las actualizaciones oficiales. La variabilidad atmosférica y la presencia de sistemas como las DANA, sumadas al Niño Costero, configuran un escenario de incertidumbre que requiere preparación y monitoreo permanente. “Las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente y afectar regiones de manera distinta”, advirtió el especialista.

El organismo enfatizó la importancia de adaptar las actividades cotidianas y de planificación a estos nuevos patrones, especialmente en zonas donde los extremos de temperatura o las lluvias intensas pueden poner en riesgo la infraestructura o la seguridad de la población. A medida que avanzan los meses de primavera y verano, se esperan actualizaciones frecuentes sobre la evolución del clima en todo el país.

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