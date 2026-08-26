Perú

MTPE: “Va a haber feriados regionales y podría haber ‘nacionales’”, por la llegada del papa León XIV

Habemus feriados papam. El ministro de Trabajo reveló que se evalúan sí feriados nacionales, pero que las fechas libres para regiones donde visite el sumo pontífice estarían casi confirmadas

El Ministro de Trabajo, Juan Sheput, es entrevistado en vivo por varios reporteros. El evento cubre la oferta de más de 1,000 puestos de trabajo para personas mayores de 50 años. El ministro habla frente a micrófonos de prensa en un entorno que parece ser una feria o evento de empleo, con paneles informativos visibles al fondo. Esta cobertura es un informe periodístico sobre iniciativas laborales.
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El gobierno había revelado que está considerando decretar feriados por la llegada del papa León XIV a Perú en noviembre, pero ahora el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, reveló que sí habrán feriados regionales.

En entrevista con canal N, en medio de una feria de empleo del MTPE, el ministro habría confirmado que sí habrán feriados regionales. Pero también dijo que se está evaluando que el gobierno decrete, además, feriados nacionales.

Como se recuerda, la visita del papa León XIV está programada del 11 al 17 de noviembre de 2026, y están confirmadas sus visitas a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. También se busca que visite Cajamarca. Es decir, del miércoles 11 al martes 17 de noviembre habrían feriados, según la región en que visite el papa.

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Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)
El papa León XIV llegará al Perú y vendrá con feriados. - Crédito Andina

Feriados por llegada del papa

“En primer lugar, va a haber feriados regionales y podría haber feriados nacionales”, señaló Juan Sheput, ministro de Trabajo a canal N.

Se debe hacer apunte a las palabras del titular del MTPE, quien fue claro en decir que “va a haber feriados regionales” para señalar que estas fechas están cerca de acordarse y “podría haber feriados nacionales” para hablar sobre lo que se está evaluando.

Es decir, las fechas que podría considerarse, dependiendo de la región que visite en esas fechas son las siguientes:

  • El miércoles 11 de noviembre es la llegada del papa
  • Jueves 12 de noviembre
  • Viernes 13 de noviembre
  • Sábado 14 de noviembre
  • Domingo 15 de noviembre
  • Lunes 16 de noviembre
  • Martes 17 de noviembre.
Keiko Fujimori con los pulgares arriba
Keiko Fujimori señaló que no aumentaría ni reduciría feriados, pero con la llegada del papa podría decretar fechas libres solo por esta ocasión. - Crédito Difusión

Como resalta el ministro, esto no quiere decir que las fechas estén confirmadas. Solo que está en evaluación.

¿Habemus feriados nacionales?

¿Por qué el gobierno aprobaría feriados nacionales por la llegada del papa si no visitará todo el Perú? La justificación detrás de esta posible medida es, según el mismo ministro de Trabajo, “que hay mucha gente que no necesariamente va a viajar a la localidad, pero va a querer seguir durante todo el día el trayecto del Papa”.

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“Es algo que está en evaluación, son parte de las tareas que ha encomendado, que se ha discutido en el último comité que preside Carlos Espá. Reitero, no hay nada definido todavía en cuanto a feriados, pero sí se está estudiando la necesidad de hacerlos, por lo menos de manera regional”, aclaró Sheput.

Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)
Así el papa no vaya a tu región, podría tocarte descansar en un nuevo feriado que crearía el gobierno. - Crédito Andina

Para el ministro de Trabajo se trata de un evento ‘sin igual’. No olvidemos una cosa: no estamos hablando de un papa que ‘cayó del cielo’ como Francisco o Juan Pablo II. Estamos hablando de un papa que es peruano, de un papa que decidió ser peruano y, por lo tanto, el cariño que hay, el desborde que significa, en términos de migración".

“Uno ve los periódicos ecuatorianos y se están preparando las caravanas para venir a ver al papa, obviamente, está en la frontera muy cerca de Lambayeque. Entonces, tenemos una serie de eventos que se están planificando desde ahora para poder hacer de esta visita una gran fiesta religiosa a nivel mundial”, añadió el titular del MTPE.

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