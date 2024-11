Días no laborables APEC: Solo estos distritos disfrutarán del fin de semana largo

Desde el jueves 14 de noviembre, miles de trabajadores descansarán en el marco de las reuniones del APEC 2024. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Juan Carlos Guzmán/Difusión

Día no laborable HOY. Los trabajadores podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo, desde el jueves 14 al domingo 17 de noviembre, por los días no laborables por el APEC 2024, promulgados en el diario oficial El Peruano. Sin embargo, hay algunas consideraciones que los trabajadores peruanos deben tomar.

Primero: estos no son feriados. Un día no laborable implica que las horas de trabajo que se debe recuperar; es decir, las fechas que no se trabaje, potencialmente ocho horas cada día (si se trabajaba solo jueves y viernes, esto implica 16 horas que se deberán recuperar, aproximadamente) deberán trabajarse posteriormente. En algunos casos se queda en acuerdo con el empleador cómo estas podrán ser recuperadas.

Asimismo, según la norma, estas fechas libres no aplicarán para todo el Perú. Es más, tampoco aplicarán para toda la región Lima. Esto, debido a que dada las reuniones que se realizarán por el APEC, como las ministeriales y las de líderes de las economías que conforman la cooperación, no serán en todo el país.

Días no laborables en estos distritos

Prepárate para aprovechar los nuevos descansos, pero primero debes saber que si vives en Lima no accederás obligatoriamente a estos días no laborables. Según lo que señalaba la norma originalmente, estos solo aplicaban para los distritos de Lima Metropolitana y Callao. Sin embargo, dada la apertura del Megapuerto de Chancay, ahora también los trabajadores de la provincia de Huaral accederán a estas fechas libres.

“Declarar días no laborables, a nivel de Lima Metropolitana, la provincia de Huaral y la Provincia Constitucional del Callao, para los trabajadores de los Sectores Público y Privado, los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre de 2024”, señala la modificación de la norma.

Es decir, los trabajadores de los 43 distritos que forman Lima Metropolitana, los 7 que conforman el Callao y 12 de Huaral podrán descansar y aplicar al fin de semana largo (obligatorio para el sector público y negociable entre empleadores y trabajadores del sector privado).

Distritos de Lima Metropolitana : Ancón, Ate, Barranco, Breña, Carabayllo, Chaclacayo, Chorrillos, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Los Olivos, Lurigancho, Lurín, Magdalena del Mar, Miraflores, Pachacamac, Pucusana, Pueblo Libre, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santa María del Mar, Santa Rosa, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo

Distritos de la Provincia Constitucional del Callao : Callao, Bellavista, Carmen de La Legua-Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi Perú

Distritos de la Provincia de Huaral: Atavillos Alto, Atavillos Bajo, Aucallama, Chancay, Huaral, Ihuarí, Sumbilca, San Miguel de Acos, Veintisiete de Noviembre, Santa Cruz de Andamarca, Lampián y Pacaraos

¿Se consideran días hábiles?

Si bien los días no laborables por el APEC son fechas libres obligatorias para el sector público, según la norma aprobada sí pueden ser considerados como días hábiles, o útiles. Como se sabe, este concepto se aplica a los días que son de lunes a viernes y que no son feriados. Sirven usualmente para tomar en cuenta el tiempo en que una ley, por ejemplo, se aplica, o un trámite tiene vigencia.

Según señala la norma, “para fines tributarios, son considerados hábiles los días jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 2024″.

Feriados y días no laborables para el 2024

Estos son los feriados y días no laborables que restan para el 2024. Los tres nuevos días libres son los que siguen en el calendario:

Jueves 14 de noviembre : Día no laborable para el sector público y privado en Lima Metropolitana y Callao

Viernes 15 de noviembre : Día no laborable para el sector público y privado en Lima Metropolitana y Callao

Sábado 16 de noviembre : Día no laborable para el sector público y privado en Lima Metropolitana y Callao

Viernes 6 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 23 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Lunes 30 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 de diciembre: Día no laborable para el sector público