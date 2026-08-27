Sismo en Junín: geólogos peruanos descubren nuevas fallas tras el terremoto que confirman la reactivación de los Altos del Mantaro

El momento exacto en que una parte del Nevado Humantay se desprende fue captado en video. Este fenómeno natural ocurrió como consecuencia del sismo de 7.2 registrado en Ayacucho cuya oscilación se sintió también en buena parte de la región Cusco. | ATV Noticias

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El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) reportó el hallazgo de evidencias de fallamiento tras el sismo de magnitud 5.5 ocurrido el 18 de julio de 2026 en Junín.

Los equipos del organismo encontraron y documentaron rupturas y desplazamientos en el terreno que no estaban plenamente identificados antes del evento. Además, se confirma que estas evidencias están relacionadas con la reactivación de segmentos de la falla de los Altos del Mantaro.

Evaluaciones en campo y hallazgos recientes

La información se presentó en la reunión técnica organizada por el Gobierno Regional de Junín el 26 de agosto, con el objetivo de coordinar acciones para la reconstrucción en las zonas afectadas.

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Especialistas del INGEMMET expusieron los avances de sus investigaciones en el valle del Mantaro, una zona donde se concentran comunidades como Chongos Bajo y Chupuro, que sufrieron daños considerables tras el sismo.

El INGEMMET confirmó que el sismo de magnitud 5,5 del 18 de julio de 2026 en Junín reactivó segmentos de la falla de los Altos del Mantaro.

Las evaluaciones de campo permitieron precisar la ubicación y características de las áreas donde se observaron rupturas y desplazamientos, lo que confirma la reciente reactivación de la falla.

Actualmente, los equipos del instituto están desarrollando una nueva etapa de investigaciones para delimitar y caracterizar las fallas y segmentos involucrados en el evento.

El trabajo de campo se enfoca en definir la geometría y extensión de las estructuras geológicas, así como en identificar más evidencias de actividad reciente que puedan tener impacto en la seguridad de la región.

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Importancia para la reconstrucción y la seguridad

El INGEMMET subrayó que la información geológica recopilada es fundamental para orientar la reconstrucción de viviendas e infraestructura en las áreas dañadas.

Con estos datos, las autoridades locales y regionales pueden planificar nuevas inversiones, prevenir y reducir riesgos y, si es necesario, considerar alternativas de reasentamiento en zonas de alto peligro sísmico.

Comunidades de Junín como Chongos Bajo y Chupuro registraron daños considerables después del movimiento telúrico. (Flickr / Presidencia del Perú)

“Conocer la geología del territorio es fundamental para reconstruir con mayor seguridad y reducir el riesgo frente a futuros sismos”, señaló la entidad en su reporte técnico.

La identificación precisa de las fallas activas y la evaluación de su grado de actividad ayuda a evitar que se reconstruya en lugares vulnerables y orienta la aplicación de normas técnicas más estrictas en el diseño de nuevas edificaciones, priorizando siempre la seguridad de la población.

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Junín: apoyo estatal y criterios científicos

Como parte de la respuesta al sismo, el Gobierno autorizó hasta S/88,7 millones para atender las necesidades habitacionales de las familias afectadas.

Mediante el decreto de urgencia 009-2026, se transfirieron S/63 millones 254 mil 400 al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, destinados a la mejora de viviendas rurales destruidas o declaradas inhabitables.

El respaldo científico del INGEMMET permite que estos recursos se inviertan de manera eficiente, priorizando zonas seguras y considerando criterios técnicos y científicos en cada decisión.

“Reconstruir no es solo reponer lo afectado: es conocer el territorio para hacerlo más seguro frente a futuros sismos”, remarcó la institución.

La reactivación de la falla de los Altos del Mantaro pasó a ser una referencia técnica para definir dónde reconstruir viviendas e infraestructura, según el INGEMMET.

¿Qué es INGEMMET?

El INGEMMET es una entidad estatal adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) del Perú. Su función principal es generar, recopilar y administrar información geológica, minera y metalúrgica del país.

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Entre sus tareas se encuentran la elaboración de mapas geológicos, el catastro minero, la investigación de peligros naturales y la asesoría para la gestión del territorio y la prevención de desastres. Su información es fundamental para la seguridad, el desarrollo y el manejo responsable de los recursos naturales peruanos.