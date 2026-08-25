¿Lurigancho-Chosica está preparado ante el Fenómeno El Niño: Este es el estado de sus quebradas más peligrosas

Crece la preocupación entre los pobladores de Huarochirí y Lurigancho Chosica. - credito Gob.pe

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El distrito de Lurigancho-Chosica se encuentra en una etapa de alerta y preparación ante el posible impacto del Fenómeno El Niño. Las autoridades locales han centrado sus esfuerzos en proteger a la población frente al riesgo de lluvias intensas y huaicos que suelen afectar la zona durante episodios climáticos extremos.

El alcalde Oswaldo Vargas señaló a Exitosa Noticias que nueve quebradas catalogadas como las más peligrosas ya cuentan con infraestructura de protección, aunque persiste la preocupación por otras más de doce quebradas que aún no han sido intervenidas.

Retos pendientes

La experiencia de Lurigancho-Chosica tras el fenómeno Yaku dejó lecciones claras. Antes, solo nueve quebradas eran consideradas críticas por su historial de activación. Tras el evento, la cifra se elevó a más de veintidós quebradas debido a la expansión urbana en zonas bajas.

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De acuerdo con la municipalidad, en lugares como la quebrada Kirio, la instalación de barreras dinámicas ha permitido contener material y disminuir el impacto de los huaicos en temporadas pasadas. Vargas destacó que estas barreras se ubican en los puntos históricamente más vulnerables del distrito.

“Sí estamos preparados, pero solamente en esas 9 quebradas. Faltan cerca de 12 quebradas a más que requieren tratamiento”, dijo el alcalde. Entre las necesidades detectadas figuran la construcción de muros de contención, diques y la colocación de nuevas barreras, recursos que aún no han llegado a todos los sectores expuestos.

Crece la preocupación entre los pobladores de Huarochirí y Lurigancho Chosica. - credito Gob.pe

Avances recientes y demandas al Estado

El municipio informó que seis barreras dinámicas almacenadas en Santa Eulalia finalmente fueron liberadas y se encuentran listas para ser instaladas en quebradas prioritarias. Una de estas estructuras será trasladada próximamente a una zona con alto flujo de agua y material, mientras que las restantes reforzarán puntos identificados como vulnerables.

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El alcalde Oswaldo Vargas solicitó al Gobierno central la instalación de geomallas y la construcción de más muros de contención para reducir el riesgo de desastres.

A través de diversos pedidos, la municipalidad busca reforzar las zonas de mayor exposición antes de la llegada de lluvias más intensas. Vargas advirtió que, aunque las barreras existentes han demostrado utilidad, aún no garantizan la seguridad absoluta en caso de un evento de gran magnitud.

“Si hay un evento de huaico con estas dos barreras, no es suficiente, pero ya esto no va a retomarse”, señaló respecto a la situación de la quebrada Kirio.

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Amenaza que se multiplica y exige más prevención

La expansión de la población hacia zonas bajas ha hecho que el número de quebradas bajo observación aumente de manera considerable en los últimos años.

Entre las más vigiladas se encuentra La Vizcachera, situada a la altura de Ñaña, donde se desarrollan fichas técnicas para futuras intervenciones. Las autoridades locales calculan que el avance de las obras preventivas será determinante para reducir el impacto de posibles huaicos y proteger a la comunidad.

Mientras tanto, los vecinos de Lurigancho-Chosica observan cómo las lluvias intensas y el Fenómeno El Niño ponen a prueba cada año la resiliencia de sus quebradas y la capacidad de respuesta de las autoridades.

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