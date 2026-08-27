Perú

Comandante de la PNP recibe ocho años de prisión por insultar a efectivo cuando invadió vía exclusiva del Metropolitano

La justicia sentenció a Manuel Canales luego de que agrediera verbalmente a un agente de tránsito tras ser intervenido en una zona restringida para el transporte público en San Martín de Porres

Ocho años de cárcel para comandante de la PNP que desobedeció a la autoridad en Lima
Ocho años de cárcel para comandante de la PNP que desobedeció a la autoridad en Lima |Foto: Difusión
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El Poder Judicial impuso ocho años de prisión efectiva al comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Canales tras hallarlo culpable de resistencia y desobediencia a la autoridad en agravio del Estado, según informó la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Norte. El proceso judicial, desarrollado en el distrito de San Martín de Porres, se resolvió en tres meses, luego de que el oficial fuera intervenido por circular por la vía exclusiva del Metropolitano y negarse a acatar las órdenes policiales.

El caso se originó en mayo de 2026, cuando personal policial detectó que Manuel Canales conducía un vehículo particular por una zona restringida para el transporte público, a la altura de la estación Parque del Trabajo. Los efectivos solicitaron que detuviera su marcha, dado que además utilizaba su teléfono móvil al volante.

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Según la acusación sustentada por la fiscal provincial Beatriz Monroy Castillo, Canales se negó a obedecer las instrucciones, alegando su rango y profirió expresiones que vulneraron el principio de autoridad.

En un bochornoso incidente, un comandante de la policía protagoniza una acalorada discusión con un suboficial en San Martín de Porres. A pesar de haber provocado un accidente de tránsito, el oficial se mostró prepotente e insulta al suboficial. (Crédito: ATV)

El informe fiscal precisa que la intervención culminó con la detención de Canales y su traslado a la dependencia policial correspondiente. Entre las pruebas presentadas ante el tribunal figuran el acta de intervención policial, los testimonios de los agentes actuantes, las transcripciones de los registros audiovisuales y los informes técnicos de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como documentos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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El proceso se agilizó gracias a la aprobación de la incoación de proceso inmediato y la imposición de prisión preventiva por cuatro meses, lo que permitió la pronta recolección y valoración de las pruebas. El Poder Judicial determinó que, además de la pena privativa de libertad, el comandante deberá abonar S/ 5.000 como reparación civil al Estado.

¿Qué sucedió en mayo?

En mayo de 2026, el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Manuel Antonio Canales Moscoso, protagonizó un incidente en la vía exclusiva del Metropolitano, en el distrito de San Martín de Porres. Canales chocó la motocicleta de un suboficial de tránsito durante una intervención policial.

Comandante PNP se niega a identificarse tras chocar moto de policía y protagoniza tensa intervención en SMP. (Foto composición: Captura video/ATV)
Comandante PNP se niega a identificarse tras chocar moto de policía y protagoniza tensa intervención en SMP. (Foto composición: Captura video/ATV)

Tras el impacto, el agente le pidió que presentara su licencia de conducir y se identificara, pero el comandante respondió de forma agresiva, se negó a mostrar sus documentos y lanzó insultos al suboficial.

“No voy a identificarme”, afirmó Canales, según quedó registrado en video.

Durante la discusión, el comandante corrigió la manera de hablar del policía y utilizó expresiones despectivas como “patroncito”. El suboficial insistió en que cumplía con el procedimiento y le recordó que no conocía al intervenido ni buscaba retirarle documentos; incluso llegó a preguntar si Canales se encontraba alterado o había consumido alguna sustancia.

Recordar que invadir la vía exclusiva del Metropolitano en Lima implica una multa de S/ 440 y suma 20 puntos al récord del conductor. Si la infracción causa un accidente, la sanción puede alcanzar S/ 9.900 para el conductor y S/ 19 mil 800 para el propietario, además de la posible cancelación de la licencia.

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